Sebastián Pérez y el clásico ante Colo Colo: “Será un partido duro, pero tenemos que volver al triunfo en nuestra casa”

Sebastián Pérez asumió la gran responsabilidad de reemplazar a Matías Dituro en el arco cruzado. Curiosamente, ante Palmeiras no tuvo mucho trabajo, pero cuando fue requerido estuvo a la altura. Por eso, quedó con una sensación muy amarga, al igual que todo el plantel, por el polémico penal de Germán Lanaro, cobrado a instancias del VAR.

“Plantamos cara ante un gran rival, el último campeón del torneo. Jugamos muy buen fútbol. Fuimos ordenados, pero perdimos por circunstancias externas, porque nos cobran un penal que no fue. Te da pena, frustración, porque estábamos haciendo un buen partido”, lamentó el meta.

“Hay amargura por el penal, por perder, por el gol de visita, porque afecta a la vuelta, pero tenemos confianza por lo que mostramos ayer; pero antes tenemos un partido importante, el sábado. Tenemos que hacer lo que hicimos ayer y afrontar primero ese partido”, agregó el Zanahoria, en referencia al clásico de este sábado ante Colo Colo, en San Carlos de Apoquindo.

Pese a la derrota, Pérez sostuvo que salieron con las convicciones muy fortalecidas tras el partido ante el Verdao, por el juego exhibido, por lo que se tienen confianza para el choque con el Cacique.

“Va a ser complicado, por lo que es el rival, es un clásico. Han levantado mucho el juego, tienen jugadores interesantes de tres cuartos hacia arriba, que juegan uno contra uno, muy rápidos por fuera. Tenemos que tomar resguardos, pero insisto, el juego que hicimos ayer, en el que le plantamos cara al último campeón de la Copa Libertadores, es el camino a seguir el sábado y en los partidos que vienen”, sentenció el Zanahoria, que se juega el puesto durante estas semanas, antes de que se abra el libro de pases a fines de agosto.

Y aunque los albos no vencen ni le marcan a la UC en la precordillera desde 2017, los de la franja acumulan dos derrotas seguidas de local: ante Everton, por la Copa Chile, y ante Palmeiras, por la Libertadores. Por eso, quieren volver al triunfo en su casa, y así permanecer en los puestos de avanzada de la tabla de posiciones.

“Para pelear tenemos que ganar todos los partidos. Queremos seguir en la misma senda, estando en la parte alta de la tabla. Sin duda, va a ser un partido complicado, pero tenemos que volver al triunfo en nuestra casa. Será duro, pero tenemos las armas para quedarnos con los tres puntos”, aseguró Pérez, quien cuenta con la confianza del técnico Gustavo Poyet.

El exportero de Deportes Iquique estuvo cerca de atajar el penal de Palmeiras y cuando fue exigido respondió bien. Por lo mismo, señaló que se siente muy seguro. “En lo personal estoy muy tranquilo. Me pilla en un muy buen momento, con confianza. Ayer me sentí muy seguro en mi forma de jugar. Estos son partidos que me van dando confianza, los entrenamientos también suman. Estos partidos son importantes para uno y para el plantel”, concluyó.