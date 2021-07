Poyet le da un espaldarazo al Zanahoria Pérez: “Seba está bien, siempre estuvo bien y estamos tranquilos con él”

Sin la Copa Chile de por medio, la única preocupación de Universidad Católica es la Copa Libertadores. Los cruzados enfrentarán el próximo miércoles a Palmeiras, en San Carlos de Apoquindo, por el partido de ida de los octavos de final del certamen continental. La UC ya no podrá contar con el arquero Matías Dituro, quien fue cedido al Celta de Vigo, por lo que Sebastián “Zanahoria” Pérez asumirá la responsabilidad.

Al respecto, el técnico Gustavo Poyet lamentó la partida del histórico meta argentino, pero también se mostró feliz por el salto que significa para él jugar la liga española. De paso, blindó al exportero de Deportes Iquique, quien será el guardián del arco estudiantil ante el Verdao, actual campeón del torneo de clubes más importante de América.

“Las sensaciones son encontradas. Primero, tristeza por perder a un jugador tan importante para este club en los últimos años; y también alegría de que a su edad tenga una oportunidad increíble de ir a la liga española. Creo que Matías le ha dado mucho al club. Todos lo disfrutamos y lo ayudamos, algunos más que otros, para que él tenga esta oportunidad. Solo desearle el mejor de los éxitos”, dijo el DT.

Pese a la enorme baja que implica desprenderse de uno de los mejores arqueros de la historia del conjunto cruzado, el entrenador se mostró de acuerdo con la decisión del directorio de privilegiar la carrera del jugador y de no ponerle trabas para partir.

“La decisión la comparto totalmennte. Sé lo difícil que es para el entrenador, el equipo y la afición, pero creo que se ha entendido muy bien. Me uno a eso porque al fin y al cabo somos seres humanos y tenemos que pensar en lo mejor para cada uno. Respecto a Seba (Pérez), Seba está bien, siempre estuvo bien y estamos muy tranquilos con él. Solamente tenemos que tratar de que esté de la mejor forma posible y ponerlo el miércoles en la cancha en las mejores condiciones, para que nos pueda ayudar a hacer un buen partido”, sostuvo.

Poyet se mostró aliviado y optimista tras la recuperación de varios jugadores que estaban lesionados, como Gonzalo Tapia y Edson Puch. También valoró el regreso de los seleccionados Clemente Montes, Marcelino Núñez y Diego Valencia.

“Son buenas noticias. Ya expliqué que lo importante de que todos estén bien es que crece el nivel del entrenamiento, mejora la competencia, aumenta la calidad y hay más demanda. Eso lo hemos aprovechado en partidos claves. Que se haya sumado este grupo ha hecho que, dramáticamente, el entrenamiento esté mucho mejor. Eso hace que estemos contentos. Ahora solo falta ponerlos a punto lo mejor posible a los que viene de lesion. Tenemos que ser muy inteligentes y tratar de no perderlos, para que se mantenga el nivel de entrenamiento, que en estos últimos tres días ha sido muy bueno”, advirtió.

Por último, aseguró que la clave de la llave ante el poderoso Palmeiras será entender el rol de cada equipo y asumir la complejidad del desafío que se viene. “Hay que ser realistas, hay que saber donde esta cada equipo. Tienes que aceptar tu rol. Vamos a jugar con el último campeón, contra un equipo que cambia tres o cuatros jugadores y sigue jugando de la misma manera, pero esto es fútbol. Es uno de los pocos deportes donde se puede acortar esas deferencias”, expuso.

“Yo tengo un rol. Ojalá no me equivoque y ayude a los jugadores a competir de la mejor manera. Tenemos que estar muy bien. No podemos tener un partido como los hemos tenido en la liga o en la Copa Chile, sino que tenemos que estar en nuestro mejor nivel para hacer que Palmeiras no esté en su mejor nivel. Lo importante es saber y aceptar nuestro rol y tratar de sacar un resultado positivo”, concluyó.