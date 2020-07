Sebastián Vegas está a detalles de ser fichaje de Rayados de Monterrey

El futuro de Sebastián Vegas asoma en un grande del fútbol mexicano. El actual jugador del Mazatlán, la nueva franquicia que reemplaza a los Monarcas Morelia en la Liga MX, está a detalles de firmar con el Monterrey, una potencia futbolistica y económica del torneo azteca.

Hace semanas, el técnico de Rayados Antonio Mohamed había reconocido el interés en el seleccionado nacional, pero que no contemplaba su fichaje por el aspecto financiero, toda vez que la caja de los clubes quedó mermada producto de la pandemia del coronavirus. No obstante, en los últimos días se acercaron posturas, tal como reportan los medios locales. Tanto Mediotiempo como AS destacan que el acuerdo es un préstamo por un año con opción de compra, cuyo costo sería de 4,5 millones de dólares, una cifra aproximada al valor de mercado que tiene Vegas según el portal Transfermarkt.

La última ligazón del Monterrey con Chile fue gracias a Humberto Suazo, quien se transformó en un ídolo en Rayados, a tal punto de ser el goleador histórico del club con 121 anotaciones, amenazado por el argentino Rogelio Funes Mori, que acumula 106.

Vegas ya había debutado con la camiseta del Mazatlán en el torneo amistoso Copa por México, que marca el retorno de la actividad en el país tras la cancelación del Torneo Clausura por el Covid-19. De concretarse la salida del ex Audax Italiano, Paco Palencia tiene cubierta la zaga con otros dos chilenos: Nicolás Díaz y Gonzalo Jara.