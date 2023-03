Selknam cae ante Cobras Brasil y suma su segunda derrota en el Super Rugby Américas

Selknam no pudo en Brasil. La franquicia nacional cayó por segunda fecha consecutiva y no logra refrendar el buen arranque que había tenido en el Super Rugby Américas. En cuatro jornadas, los dirigidos por Nicolás Bruzzone acumulan dos triunfos y dos derrotas.

Se trata de un tropiezo sorpresivo para los chilenos, puesto que el rival de turno venía de perder en todos los encuentros previos del certamen. Sin embargo, las bajas obligadas le pasaron la cuenta a la escuadra que oficia como local en el Estadio Municipal de La Pintana. Por momentos exhibió el nivel que lo ha posicionado como uno de los elencos poderosos del contexto sudamericano. No obstante, no bastó frente a los brasileños, que aprovecharon sus ocasiones y los momentos en que pudieron irse arriba.

La imprecisión y los errores propios perjudicaron a Selknam. En la primera parte, Cobras Brasil se puso de manera tempranera 10-0 arriba, y ese fue el marcador que prevaleció por gran parte de esa fracción. Pero, cerca del final, los nacionales tuvieron una reacción que hacía pensar que podrían inclinar la balanza de la cancha a su favor. No ocurrió.

Selknam no pudo ante Cobras Brasil.

Al contrario, lo que parecía un envión para los chilenos terminó siendo un aliciente de motivación para los locales. Cuando solo restaban dos minutos para irse al vestuario, Ariel Rodrigues lograba un try, que luego ratificaba Zé con su conversión. Contra todo pronostico, el marcador al descanso era 20-10 para Cobras.

El complemento no sería distinto. Selknam inició con un try y conversión, de Edwards y Urroz, respectivamente. Pero no fue suficiente. El 20-17 se mantuvo por largos minutos. Pero un error de Selknam culminó en un try de Rodrigues, de nuevo. Los nacionales no bajaron los brazos, pero sabían que el panorama estaba cuesta arriba. Sobre todo, tras haberse visto cerca en la diferencia y alejarse, nuevamente, por una situación evitable.

La ilusión volvió a encenderse a instantes del cierre. Una patriada de Strabucchi y luego la conversión de Urroz dejaban las acciones 24-27. A solo cuatro minutos del final, el resultado era incierto. El marcador se movió. Pero para aumentar a favor de los brasileños.

Una caída por 30-24 que golpea en Selknam, puesto que las expediciones en condición de forastero no fueron positivas. Para la próxima jornada, Selknam vuelve a terreno propio. Recibe a Peñarol. Tras la caída, Matías Garafulic se mostró autocritico. “No pudimos plasmar lo trabajado en la semana”, dijo.

Ficha del partido

Cobras Brasil 30: B. Alves, E. Pinheiro, H. Ferreira, B. Donald, L. Anconetani, C. Dias, M. Claudio, D. Byrne, F. Villalba, L. Spago, A. Rodrigues, R. Tenório, N. Cantarutti, S. Luna, L. Tranquez. HC: J. Reeves.

Selknam 24: S. Lues, D. Escobar, I. Gurruchaga, P. Huete, J. Eissmann; R. Martínez, S. Edwards, E. Tchimino, L. Carvallo, F. Urroz, G. Moltedo, P. Casas, M. Garafulic, C. Armstrong, L. Strabucchi. HC: N. Bruzzone.

Puntos: 7-0, R. Tenorio; 10-0, L. Tranquez; 10-3, F. Urroz; 10-10, J. Eissmann; 17-10, A. Rodriguez; 20-10, L. Tranquez; 20-14; S. Edwards; 20-17, F. Urroz; 25-17, A. Rodrigues; 27-17, L. Tranquez; 27-22, L. Strabucchi; 27-24, F. Urroz; 30-24, L. Tranquez.

Árbitro: T. Bertazza

Estadio Nicolau Alayon.