Será su tercer período: Neven Ilic es reelecto como presidente de Panam Sports

Este miércoles se llevó a cabo la elección del directorio de Panam Sports para el periodo comprendido entre el 2024 y 2028. En la instancia, Neven Ilic superó a Keith Joseph. Los sufragios indicaron un total de 37 votos para el chileno, contra 16 para el granadino. El dirigente antofagastino vivirá su tercer período en la cabeza de la organización. Uno de los principales hitos del segundo mandato fueron los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Quiero agradecer a todos los que me apoyaron, por permitirme poder terminar este proyecto. Terminan estas elecciones y puedo decir que somos un gran grupo. Todos son parte de este proyecto. Por supuesto, agradezco a mi amigo Keith Joseph. Vamos a seguir trabajando para que América siga siendo un continente estelar”, señaló Ilic tras su victoria.

Sergei Bubka junto a Neven Ilic y Harold Mayne-Nicholls en Santiago 2023. Foto: Panam Sports

En diálogo con El Deportivo, luego del megaevento que se realizó en la capital, el presidente de Panam Sports había anticipado su intención de ir por un nuevo mandato. “Yo creo que los 12 años que estuve en el Comité Olímpico fueron más que suficientes para tratar de hacer lo que quería hacer, y 12 años en Panam Sports son más que suficientes para tratar de hacer lo que yo pienso que es bueno para América. Así que iré a la reelección”, señaló en aquella oportunidad.

En esa oportunidad, el nortino también abordó los caminos que debe tomar el país en este tipo de eventos. Este año, el Presidente Boric anunció la postulación a los Juegos Olímpicos de 2036. “Soñar es parte de la vida y también soy muy soñador y de repente los sueños, con mucho trabajo, se logran. Ahora, creo que lo que hay que hacer es sentarse, evaluar lo que hicimos, cómo lo hicimos, y de qué más somos capaces. No sé cuál es el límite. Si tú me preguntas hoy día, Juegos Olímpicos me suena como muy grande, pero tampoco sé exactamente lo que involucra. Yo veo los presupuestos que presentan los países, que son cifras gigantescas, pero hay gente que a veces es más eficaz o más eficiente. Creo que hoy día Chile tiene un camino que puede recorrer”, decía Ilic.

Sobre sus próximo desafíos, el expresidente del COCh señalaba que: “No sé cuáles serán los próximos pasos. Yo estoy aquí, en Panam Sports, y estoy feliz. Si tu pregunta va a qué estoy pensando en adelante, no sé. Hay una reelección. Puedo estar cuatro años más en Panam Sports. Pero mira, una de las cosas que uno aprende... es que hay tomarlas con calma. Nunca se sabe qué va a pasar, cómo va a pasar (...) Panam Sport es mi responsabilidad máxima. En el COI hay un equipazo, un presidente que maneja las cosas. Mi relación con el COI es como miembro COI. No estoy metido para nada en la parte operativa”.