Sierra y su retorno a Unión Española: “El propietario del club me pidió colaborar en este momento”

Volvió al nido. Y cuál hijo pródigo fue recibido con los mejores atuendos del equipo y presentado en sociedad apenas estuvo vestido para la ocasión.

Así fue el retorno de José Luis Sierra a Unión Española, tras seis años de peregrinaje por otros clubes, claro que ahora en una nueva función: El Coto será el nuevo director deportivo de los hispanos y dejará -por ahora- su carrera como director técnico.

“Siento la misma responsabilidad en esta labor como la que tuve siendo jugador y entrenador. Me gusta el fútbol, y Unión es algo muy especial”, aseguró en su presentación. Y en lo que sonó como declaración de principios, el ex mundialista agregó: “A lo que vengo es a colaborar y ayudar a que el equipo termine lo más arriba posible en este campeonato. También vengo a ayudar en la parte dirigencial y al cuerpo técnico”.

Precisamente, el actual estratega de los de Independencia -César Bravo- podría estar preocupado pues no es fácil tener un nuevo jefe de un día para otro. Menos si este fue campeón como jugador y como técnico de la Furia Roja. No obstante, Sierra le puso paños fríos a la evaluación del adiestrador y hasta anunció un trabajo conjunto. “Quiero aportar cosas para que su labor sea la mejor. No estamos pensando en un cambio de técnico, el tiempo es corto y tengo que hablar con él, para que me diga cuáles son las posiciones a reforzar”.

Y para que quedara claro que no llega a la “catedral del fútbol chileno” con ganas de cortar cabezas, Sierra añadió: “Todo lo que yo pueda haber visto de lo que se ha hecho en la primera rueda, son cosas internas. Mi labor será poder encontrar los mejores refuerzos y acercarme a las necesidades del entrenador”.

El factor Segovia

Nadie podría poner en duda el cariño que Sierra siente por Unión Española, pero no sólo ese lazo permitió su retorno. Un profundo vínculo con el dueño de la escuadra, Jorge Segovia, también influyó en su decisión y así lo dejo claro en la rueda de prensa.

“El propietario del club me pidió específicamente colaborar en este momento. Es un compromiso mucho mayor que cualquier otra cosa”, sostuvo y añadió: “Me sentí con el compromiso y no pude decir que no a esta propuesta, por eso espero que se trascienda a los buenos resultados del primer equipo”.

Por último, Sierra concluyó: “Siempre Santa Laura ha sido mi casa porque hay una historia familiar muy grande vinculada al club, no solamente por lo que fui yo como jugador y técnico, sino también por lo pasé como hincha”.