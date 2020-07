Sifup responde a los duros cuestionamientos de los ex jugadores por el fondo de retiro

La controversia entre el Sindicato de Futbolistas Profesionales y la agrupación de jugadores retirados sigue adelante. Ahora fue el turno del ente sindical de responder.

La historia es así: el Sifup recibió un monto de dinero para distribuir entre sus asociados y futbolistas retirados. La decisión, sin embargo, contempla solo a quienes se hayan retirado desde 2016 en adelante. Esto molestó sobremanera a todos esos deportistas que dejaron la actividad previo a ese año, quienes solicitaron información al Sifup al respecto.

La discordia continúo cuando Marco Olea, ex jugador de la U, reveló en sus redes sociales cuál había sido la respuesta dle Sifup ante tal solicitud.

“En atención a que usted dejó de dedicarse a la práctica del fútbol profesional, ya no es socio del Sifup”, señala el escrito que firma el ex arquero Luis Marín, secretario del organismo. “Atendido lo anterior, no corresponde que le sea proporcionada la información que ha solicitado”.

Olea exhibió el texto en su Twitter, y cuestionó: “¿Si usted ya había dejado el fútbol, por qué recibió el bono?”, ante lo que el Sifup volvió a retrucar, ahora con un comunicado, el que comienza señalando que “respecto del documento privado que el sindicato redactó, en respuesta a más de 300 exfutbolistas que solicitaron información interna de nuestro gremio, la directiva del Sifup ratifica que todo lo expuesto en dicha carta, que firma nuestro secretario Luis Marín y que fue enviada por mail privado a más de 300 exjugadores que solicitaron dicho contenido, se apega estrictamente a las facultades que tiene la directiva de nuestro gremio y su asamblea”

“En efecto, el Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales es un organismo sindical con personalidad jurídica que agrupa a los deportistas profesionales que se dedican a la práctica del fútbol profesional en Chile, por lo que cualquier información como la solicitada sólo corresponde entregarla a sus socios. Y bajo esa premisa legal, los exfutbolistas no forman parte del Sifup, como ha sido siempre en la historia del gremio”, continúa el escrito.

Y agrega: “Pese a lo anterior, el directorio y la totalidad de los delegados de la asamblea, reiteran su total disposición al trabajo con los exfutbolistas, que en las últimas semanas ha tenido importantes avances a través de la corporación Jugadores por Siempre, quienes presentaron un proyecto concreto para ir en ayuda de quienes más lo necesitan, instancia que la asamblea está feliz de apoyar”.

Sobre la presencia de ex futbolistas en el directorio del sindicato que sí pertenecen a este, el texto señala que “sus funciones están establecidas y normadas por los estatutos de la institución y validadas por el 100 por ciento de la asamblea. Y dentro de ellas, por razones ya escritas, no existe una relación obligatoria entre su cargo y la práctica profesional del fútbol, como sí la tienen los asociados, situación que ha quedado de manifiesto en la composición de las directivas sindicales del SIFUP a lo largo de su historia”.

Además, explica sobre las decisiones tomadas que “las bases del Fondo de Retiro fueron aprobadas por la asamblea, implementadas por el SIFUP y Turner, con la asesoría de la empresa internacional KPMG y el equipo legal de la cadena televisiva, y sus requisitos son totalmente objetivos para los jugadores de las tres divisiones profesionales de nuestro fútbol”.

La carta finaliza con un “llamado enérgico a tener un diálogo de respeto, sin descalificaciones, y también a sumarse a la iniciativa de la corporación Jugadores por Siempre, que se ha empeñado en desarrollar un trabajo conjunto con la directiva del Sifup que irá en directo beneficio de los exjugadores”.