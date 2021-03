Sigue el gallito: la Segunda División no acepta la contraoferta de Milad

Esta mañana, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se reunió con los representantes del Consejo de Presidentes de la Segunda División, Guillermo Lee (San Antonio Unido), Jorge Salazar (Colchagua) y Roberto Kettlun (Fernández Vial), para avanzar con respecto al incendio desatado por negar el ascenso directo a la Primera B. Además, la diputada Marisela Santibáñez, presidenta del Comité de Deportes y Recreación, citó a Lee para conversar con respecto a la problemática.

Luego de que el bloque de la tercera categoría del fútbol nacional decidiese no jugar este año en caso de que no les aseguren un cupo directo a la B, un nuevo ultimátum se presentó durante la jornada: si de aquí al miércoles no lo tienen, tomarán acciones legales el jueves.

Durante esta jornada, la ANFP le hizo tres propuestas a los representantes del Consejo de Presidentes de la tercera categoría. La primera es que acepten el partido de desempate con el penúltimo de la B como quedó fijado en el último consejo de presidentes. La segunda, dos partidos de desempate: los dos primeros de Segunda contra penúltimo y antepenúltimo de la Primera B. Ninguna de estas dos opciones serán siquiera estudiadas por los de Segunda, quienes establecieron una fecha límite para que se cumpla la tercera opción: un ascenso directo.

El problema con esta alternativa, es que se necesita la aprobación de cuatro quintas partes del Consejo de Presidentes de la ANFP, que forman los clubes de Primera y Primera B, ya que sería necesario modificar los estatutos del campeonato actual. Por esto, desde la Segunda emitirán un comunicado en el que llamarán a los presidentes de la primera categoría a apoyarlos. Lo mismo con el Sifup, al que consideran un apoyo fundamental para la causa.

¿La fecha límite? El miércoles. De no ser aprobado el cupo directo, el jueves comenzarán las acciones legales, y el primer paso será acudir al Tribunal de Libre Competencia. La ANFP, por su parte, se comprometió a llamar a una reunión extraordinaria con los presidentes de la Primera A y de la Primera B, en la que buscarán su aprobación para cambiar el estatuto vigente.

Por otro lado, la Cámara de Diputados se puso en contacto con el presidente de San Antonio Unido, Guillermo Lee, con el fin de coordinar una reunión para el martes a las 15.00 horas. A través de una llamada telefónica efectuada por la diputada Marisela Santibáñez, quien es presidenta de la Comisión de Deportes y Recreación, la entidad política se mostró dispuesta a escuchar la problemática que afecta a la tercera categoría del fútbol chileno y analizar de qué manera podrían intervenir. Posteriormente, les enviaron la citación formal.

Esta noche, el Consejo de Presidentes de la Segunda División se reunirá para redactar el comunicado pertinente a las conversaciones que sostuvieron hoy con la ANFP. Además, avanzará con respecto a las acciones legales que comenzarían el jueves en caso de que no obtengan los resultados que esperan para el miércoles.