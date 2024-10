Siguen las burlas contra Chile: los memes que deja la derrota de la Roja contra Colombia

Chile no ha conseguido despegar en las Eliminatorias para el Mundial de 2026. La Roja volvió a sufrir una contundente derrota este martes cayendo por 4-0 contra Colombia en Barranquilla. Con este resultado, el Equipo de Todos se mantiene en el último lugar de la tabla con solo cinco puntos.

Y como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales dieron cuenta de este negativo registro con una serie de memes que buscan darle algo de humor al complicado momento de la Selección.

Gareca deja en suspenso su continuidad

Una vez finalizado el encuentro, el técnico de la Selección, Ricardo Gareca, intentó explicar los puntos que acabaron con la derrota. “En caliente es muy difícil dar una respuesta. Nos superaron en todos los sectores del campo. Nada que objetar. Es difícil hablar de algo que se evidenció: una superioridad de Colombia sobre nosotros. Nos costó hilvanar jugadas. A ustedes les duele, a nosotros también, que somos los protagonistas”, sostuvo.

“No tengo la respuesta yo. Hoy no le puedo dar una respuesta concreta. Siempre me invaden cosas, a todos, de la misma forma que ustedes, yo también las siento, pero no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar, enfriarme. Es un proceso difícil, complicado. Hoy no estoy para tomar una decisión. Necesito calmarme, enfriarme, estar con los dirigentes, con mi cuerpo técnico. Una decisión de abandonar el cargo no estoy en condiciones de manifestarla. Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier decisión que tome”, apuntó, abriendo la puerta para una salida prematura.

El Tigre no esconde su cuota de participación en el desastre. “Soy el responsable”, enfatiza. Y después, ironiza respecto de la situación que vive. “Hay un 80 por ciento o un 90 por ciento que quiere que me vaya. La cuestión futbolística es responsabilidad nuestra, del cuerpo técnico. Si hay algo hasta el momento, de lo que he visto, es que en todos los partidos anteriores... no se olviden que en el partido anterior nos fuimos aplaudidos. Dimos una respuesta que nos hizo pensar en que podríamos reaccionar. No fue así. A partir de ahí, necesito un tiempo para no contestarle en caliente”, insistió.