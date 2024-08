Simone Biles agiganta su leyenda de oros olímpicos con una espectacular rutina en París

Simone Biles sigue agigantando su leyenda en los Juegos Olímpicos de París. La gimnasta estadounidense sumó su segunda medalla de oro en la cita y la primera en individual tras imponerse de forma magistral en el all-around femenino.

La estrella había iniciado la primera rotación con un impresionante salto Yurchenko de doble pique en el salto de potro, que recibió su nombre tras convertirse en la primera mujer en realizarlo con éxito en los Mundiales de Amberes del año pasado. Ahí obtuvo una puntuación de 15,766.

La noche en la capital francesa vio cómo la superestrella norteamericana debió posteriormente remar desde atrás después de una irregular rutina en las barras asimétricas en la primera parte de la competencia.

Las complicaciones que enfrentó en la barra inferior la llevaron a obtener un puntaje de 13,733, bastante inferior al de la ronda clasificatoria, donde había conseguido 0,700 unidades más. Esto hizo que se quedara a 0,267 de la brasileña Rebeca Andrade, campeona del mundo de all-around en 2022, y a 0,200 de la argelina Kaylia Nemour después de dos pruebas.

Justamente lo que hace de Biles una gran deportista es su capacidad de resiliencia y salió con todo en los siguientes aparatos para remontar esa desventaja. Así, en la viga de equilibrio marcó 14,566, lo que le permitió llegar a la última rotación del ejercicio de suelo con una diferencia favorable de 0,166. Ahí cerró de manera magistral su participación, con un total de 59,131 en el concurso completo, superando a Andrade (57,932). Mientras que la campeona de Tokio 2020, Sunisa Lee, se quedó con el bronce con 56,465.

“Probablemente estaba rezando a todos los dioses que estaban ahí afuera tratando de reenfocarme y centrarme nuevamente porque esas no eran las barras con las que había estado entrenando”, expresó la campeona, quien también alabó a la brasileña Andrade: “Ya no quiero competir con Rebeca. Estoy cansada. Es que está demasiado cerca. Nunca he tenido una atleta tan cerca”.

Notable trayectoria

La norteamericana irrumpió con su primer oro olímpico en los Juegos de Río 2016 y con esta nueva medalla dorada escribió un nuevo capítulo en la historia de la gimnasia artística. Ninguna mujer había ganado nunca dos títulos olímpicos all-around no consecutivos, mientras que dos mujeres (Larisa Latynina 1956-60 y Vera Čáslavská 1964-68) y cuatro hombres (Alberto Braglia 1908-12; Viktor Chukarin 1952-56; Kato Sawao 1968-72; y Uchimura Kohei 2012-2016) poseen dos medallas de oro olímpicas all-around.

El invicto de Biles se estira por 11 años, ya que la última vez que perdió una competición de all-around fue a principios de 2013 en una competencia de exhibición en Alemania. Allí se impuso Kyla Ross, campeona olímpica por equipos en 2012. Mientras que en Tokio se borró esa modalidad, debido a los problemas de salud mental que enfrentó durante esa cita.