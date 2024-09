“Soy David ante Goliat”: la historia del chileno que tiene contra las cuerdas a UEFA por nuevo formato de la Champions

La Champions League inicia una nueva temporada. Una distinta, en un formato completamente diferente que dejó de lado la conformación de 8 grupos de 4 equipos, con los dos primeros en octavos de final. Un nuevo sistema que tiene más partidos y cerca de un 25% más de ingresos a cada uno de los clubes.

Formato Suizo lo llaman en la UEFA. Esquema en el que 36 equipos competirán en una clasificación común, mientras que los que terminen entre el primer y octavo lugar pasarán directamente a octavos de final. Entre el noveno y el vigésimo cuarto se medirán en una ronda de playoffs a ida y vuelta para avanzar a octavos de final.

Los 36 equipos fueron ordenados en 4 bombos según el coeficiente de UEFA. Cada club enfrentará a dos instituciones de su propia zona y a dos de cada uno de los otros tres bombos. Un total de ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, contra ocho equipos distintos. Todos los puntos irán a esa tabla general.

Hasta ahí, todo claro. Sin embargo, el organismo europeo enfrenta una dura pelea judicial por los derechos de autor en el nuevo formato. La que tiene a un chileno como protagonista, el contador Leandro Shara, quien asegura haber inventado el sistema, el cual registró de manera escrita en la FIFA, donde trabajó como asesor. “Nos están robando”, dice a El Deportivo.

¿Cómo surge este problema?

Este formato yo lo creé respecto de lo que quería FIFA para el Mundial de 2006. Se quiso llevar 36 equipos, entonces, lo que yo hice con un algoritmo matemático es producir un formato que se explica de una manera muy simple. La idea es hacer tres zonas, en la A los mejores, la B los intermedios y la C con los emergentes. Una sola tabla de posiciones y los 16 mejores avanzaban a la segunda ronda. Porque la UEFA y el comité organizador de 2006 no veían cómo pasar de 36 a 16 en la segunda ronda. Desde ahí viene este formato.

¿Usted planteó este tema a la organización europea?

No solo lo presenté a la UEFA, se aplicó en la Copa Chile de 2011, cuando la final la jugaron la UC y Magallanes. Se ocupa en Copa Perú, el torneo con más equipos en el mundo, para la fase final. No solo en fútbol, se aplica en más de 10 deportes en cuatro continentes. La FIFA me contrató como consultor, donde reconoce la propiedad intelectual que tengo sobre el formato, lo hace por contrato, escrito. También me ha invitado a producir torneos en diferentes continentes.

¿Recurrirá a la justicia?

Yo ya inicié las causas legales, cuando ellos lo anuncian envié mi primer cease and desist, cesar y desistir en español (orden para detener una actividad y no retomarla más tarde). La primera vez, Alexander Ceferin (presidente de la UEFA) me respondió que en pocos días me contactaba ¿Por qué me respondió? Porque yo he estado en reuniones con las más altas autoridades de UEFA por 10 años. He preparado análisis y hecho investigación científica sobre el tema. Por una cuestión de discriminación, le llaman ‘Formato Suizo’ y, de esa manera, demuestra que ellos produjeron ese formato, algo que no es así. Adicionalmente, ayer mandaron una nota diciendo que seguirán adelante y que yo continúe con mis acciones legales.

¿Cuál es su reclamo?

A ver, este formato tiene más de 20 mil horas de trabajo. Hay investigación científica, hay una inversión tremenda. Yo he puesto dinero, hay inversores de Israel, México y de China… Llegará la revolución del deporte, porque este formato transformará todas las disciplinas.

¿Quién lo está asesorando legalmente?

Estoy trabajando con abogados europeos, esta es la tercera oficina con la que estoy trabajando. Porque las dos primeras, por una situación a lo menos curiosa, me dicen que no pueden continuar. Coincidentemente, el abogado más importante de la segunda oficina, a la semana de decirme que no seguía, fue contratado por el departamento de ética de la UEFA. Algo muy poco ético.

¿En qué etapa está su demanda?

En este momento estoy en la etapa de presentar testigos con declaraciones escritas. Si yo contacto a 10, ocho me dicen que no pueden porque tienen negocios o les paga la UEFA. Me parece justo, porque ellos tienen familia detrás de ellos. Lo injusto es que hay una verdad que defender, la que todos quienes estamos en el medio conocemos la verdad. Pero estoy tranquilo y seguro de los pasos que estoy dando, soy un pequeño David ante un gran Goliat.

¿Qué pretende conseguir con estas acciones?

Yo soy empresario. Ustedes los periodistas dicen déjennos hacer nuestro trabajo, si no hay libertad de prensa tú alzas la voz. Yo alzo la voz, como un periodista, cuando no lo dejan hacer su trabajo. A mí me va bastante bien, vivo tranquilo, tengo mi casa, familia… No busco fama con esto fama. Me han invitado a más de 40 países a dar conferencias pagadas. Estoy sumamente tranquilo, económicamente. Si no hubiera buscado a la señora Bachelet, al señor Piñera o al señor Boric para que me suban al carro de la fama.

¿Y con qué quedaría conforme?

Mira, los derechos de autor están, hay tratados internacionales que los respaldan. Yo no solo busco reconocimiento. Esto es un trabajo y ellos tienen que pagar. Mira, con mi formato, en la primera fase se repiten cuatro de las últimas cinco finales. Eso jamás se dio. Además, tienes un 50% más de partidos, más equipos pequeños podrán recibir a Real Madrid o Manchester City. Esto es una revolución. Ellos tienen que pagar, porque a los clubes les están dando 30% más de premios. Yo he trabajado con ellos por más de diez años, me decían que nunca ocuparían mi sistema y lo hicieron. Encima, le cambiaron de nombre a Formato Suizo.

¿Usted es chileno?

Soy chileno, he vivido en nueve países, habló cuatro idiomas, he trabajado toda mi vida en compañías internacionales. Desde 2015 que creé esta empresa. Pero yo he venido creando formatos de competencia desde que tengo seis años y transformé esto en un negocio.

¿Es ingeniero?

Yo soy contador público auditor y te cuento por qué. Yo cuando di la antigua Prueba de Aptitud Académica saqué más de 750 puntos en todas las pruebas. Yo hubiera podido estudiar lo que quisiera, pero mi padre estaba enfermo. Con mucha humildad, te puedo decir que para estudiar tenía que salir a la calle con una frazada porque en mi casa no había luz eléctrica. Me formé de a poco y me fui a estudiar a la Universidad de Santiago, porque se podía hacer de noche, ya que de día cruzaba la calle Meiggs donde estaban mis tíos y trabajaba para ellos. Mantenía mi padre enfermo y ayudaba a mi madre, porque soy el mayor. Pude haber estudiado ingeniería, no lo hice, pero logré crear este modelo matemático que se decía imposible crear. Por eso lo defiendo con tanta fuerza. Tengo el algoritmo matemático y ellos lo ocuparon. Esto lo demostraré cuando este frente a la UEFA en los tribunales.

¿Estaba al tanto de que la UEFA ocuparía este sistema?

Yo ya sabía que lo iban a ocupar, porque estoy en el medio de las competencias. Con mucha humildad te digo que soy el número uno a nivel mundial en cuanto a creación de formatos de competencia. Y soy chileno, por eso le pido a la prensa de mi país y a mis compatriotas que levantemos la voz. Nos están robando. Esto no es Formato Suizo es Formato Chileno. No tendremos jugadores chilenos en la Champions, pero sí estará Leandro Shara, lo digo con convicción.