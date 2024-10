“Soy el puto amo aunque les duela”: Arturo Vidal le responde a sus críticos recordando sus éxitos con la Roja

Arturo Vidal vuelve a sacar su artillería para apuntar a quienes lo critican. El volante, a través de su cuenta de Instagram, le respondió a quienes le reprochan sus últimos fracasos con la Selección: el no clasificar a Rusia 2018 y a Qatar 2022. Lo hace en su especial modo, remarcando los éxitos que tuvo en su momento y con un especial calificativo. “Cuando dicen que a la Roja lo dejaste fuera de dos mundiales, recuerda que hablas del que también la llevo a dos mundiales y la dejo entre las tres mejores selecciones del mundo”, escribió el volante de Colo Colo.

En un posteo inmediatamente posterior, se elogió a sí mismo. “Por Chile vivo y muero. Soy el puto amo, aunque les duela”, redactó el King.

Las historias de Arturo Vidal en su Instagram.

El mediocampista ha estado en la palestra luego de haber pedido retornar a la Roja, junto a otros históricos que Ricardo Gareca no llamó. “Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar, la Selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes. No podemos enfrentar a Brasil con cualquier jugador. No se explica que el Huaso siendo el último capitán no sea convocado. Yo estoy afuera de la Selección, no fui considerado para la Copa América, para las clasificatorias y eso molesta”, había dicho.

“No le veo rumbo a la Selección cuando nos enfrentamos a dos potencias como es Colombia y Brasil. Nosotros lo sufrimos con la Generación Dorada y ahora no hay ninguno. Hay que saber en qué momento se debe proyectar nuevos jugadores y no tirar a la basura estas clasificatorias”, añadía.

Luego de sus palabras, las aguas se dividieron. Por ejemplo, fue Óscar Ruggeri quien le reprochó el rendimiento en las dos Eliminatorias pasadas. “¿Ahora se la agarran con Gareca que no los llamó? Es increíble. Tendrían que haber pensando en todo lo que no hicieron antes, si no van a los mundiales. Trajeron un técnico para tratar de ir, es muy sencillo, Arturo, Vidalcito, era 10 años antes pichón”, disparó el exdefensor.

“Él dijo ‘otro Mundial afuera’ y por qué con ocho o cuatro años menos no fuiste al Mundial si eras y eran tan fenómenos”, complementó, en su tribuna como comentarista de ESPN.

El Cabezón fue más allá. “Ahora, si venías con un Chile jugando todos los mundiales yo mismo llamo a Gareca y le digo ‘che, pon a estos tipos’. Pero hace dos mundiales que no van. Las grandes camadas y Vidal con el jopo ese, bárbaro, y bueno, no fueron a los mundiales”, estableció.

Finalmente, Ruggeri se cuadra con el estratega y recordó las declaraciones del King en los partidos ante River Plate, con Colo Colo en la Copa Libertadores. “Entonces están tratando de cortar esa racha y poner a Chile en un Mundial. No da para contestar más nada, y que le vaya bien a mi amigo. A este le gusta a hablar, con River también: habló, habló y habló y lo eliminaron. Yo vi el partido y no hizo nada del otro mundo, patearon un tiro al arco en el segundo tiempo a los 80 minutos y él no sobresalió”, puntualizó.