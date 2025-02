“Soy muy rápido, inteligente, me paro bien en la cancha”: la prometedora definición de Iván Román en el Atlético Mineiro

Iván Román fue presentado en el Atlético Mineiro. Luego de una veloz negociación, el defensor salió de Palestino al club brasileño y este viernes tuvo su primera rueda de prensa como futbolista del Galo. “Estoy muy contento, la camiseta es muy bonita, me queda muy bien yo creo. Estoy muy contento de llegar aquí, es un club muy grande, quiero ya empezar a entrenar con mis compañeros”, comentó de entrada.

Luego detalló lo que han sido los pasos que ha dado. “Es mi primer traspaso de club, salí de mi país, de mi equipo, pero bueno, es lo que yo siempre quise, que mejor que hacerlo acá en Atlético Mineiro. Es lo que siempre quise, desde muy pequeño sabía que me iba a tener que ir de mi casa y mudar a otro país”, enfatizó.

Iván Román posa con la camiseta de Palestino en una entrevista con El Deportivo. (Foto: Pablo Vásquez)

En esa línea, detalla que es una oportunidad inmejorable para su carrera. “Fueron muchas responsabilidades, pero estaba preparado, tengo un equipo de trabajo muy grande, que me prepara desde muy pequeño y, cuando me llegó la oportunidad, lo pude hacer bien en el fútbol profesional”, dijo. Además, dio a conocer que ya conoce a algunos de sus compañeros: “Está el ídolo del club que es Hulk, pude conversar y jugar en contra de Deyverson”.

Consultado sobre si existe algún futbolista brasileño con el que se identifica, el zaguero sorprendió son su respuesta. “Me gusta mucho Gabriel, del Arsenal, me gusta su estilo de juego”, dio a conocer. Además, enumeró sus virtudes y dejó una prometedora definición de sus cualidades. “Soy un jugador muy rápido, inteligente, me paro bien en la cancha, pero mi mayor virtud es que juego con el corazón siempre, me entregó 100% todos los partidos, y doy lo máximo por la camiseta, que va a ser la del Mineiro ahora”, comentó.

Finalmente, el formado en Palestino le entregó un mensaje a al fanaticada de su nueva institución. “Quiero decirle a la hinchada que voy a hacer todo lo posible para dejar una buena impresión en el club, voy a entregar todo dentro de la cancha. Quiero lograr grandes cosas, quiero ser campeón con este club”, cerró.