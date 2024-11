Taylor Fritz da la sorpresa al vencer a Alexander Zverev y se mete en la definición del ATP Finals

Taylor Fritz da el gran golpe. El norteamericano se sobre Alexander Zverev, por parciales de 6-3, 3-6 y 7-6 (2), instalándose en la definición del ATP Finals.

Por primera vez en 18 años que un tenista de Estados Unidos se encuentra en la final del Masters de los ocho mejores de la temporada. El último fue James Blake, que en 2006 se quedó a las puertas del título. En tanto, el último vencedor es Pete Sampras (1999).

Fritz dio la sorpresa ante uno de los favoritos. Tras la eliminación de Carlos Alcaraz en fase de grupos, Sascha estaba llamado a disputar la final con Jannik Sinner, que aún debe enfrentar a Casper Ruud. El alemán venció al español y llegó con una racha de ocho partidos invicto. También lo hizo como el tenista con más partidos ganados en la temporada (69, uno más que Sinner) y el con más disputados (90). Sin embargo, el norteamericano se hizo fuerte y logró sacar adelante un encuentro disputado.

Zverev no pudo quedarse con un certamen que ganó en 2018 y 2021. En tanto, el estadounidense irá por su noveno título y el primer ATP Finals de su carrera.

“En el primer set sentí la bola de una manera casi perfecta, pero las cosas pueden cambiar muy rápido cuando juegas con alguien como Sascha”, analizó Fritz tras el partido. “Me encontré con algunos momentos difíciles en el tercero, cuando ambos empezamos a atacar aún más los servicios del otro. Cuando estaba tratando de ser agresivo, no sentía que estuviera haciendo demasiado. Solo me dije a mí mismo que tenía que luchar y ser sólido, y tratar de cuidar mi saque lo mejor que pudiera y no regalarle absolutamente nada de fondo”, continuó.