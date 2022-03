Taylor Fritz, el gigante norteamericano que sorprende al mundo tras vencer a Nadal

El sábado 19 de marzo, Rafael Nadal (4°) vencía por 6-4, 4-6 y 6-3 a Carlos Alcaraz (19°). Los flashes se volcaron sobre el español, uno de los mejores de la historia, tras el extenuante duelo frente a su compatriota. Iba por un nuevo trofeo, siendo favorito, como siempre. Ese mismo día, más temprano, el estadounidense Taylor Fritz (20°) se impuso en dos sets al ruso Andrey Rublev (7°), por 7-5 y 6-4.

El desgaste del norteamericano era menor. Sin embargo, las estadísticas indicaban que el oriundo de Manacor nunca había perdido una final contra un sub 30. Pese a que la Fiera no lo había pasado del todo bien en sus últimas dos fases, las casas de apuestas y los expertos preveían su triunfo.

Fritz, jugando de local, buscaba sacarse la espina del Indian Wells 2021, cuando quedó en semifinales tras caer frente al georgiano Nikoloz Basilashvili. Este año le tocó un cuadro un tanto más amigable: dejó en el camino al polaco Kamil Majchrzak (75°) en primera ronda con un doble 6-1. Luego sufrió un poco más, pero en tres sets borró al español Juame Munar (99°).

Dificultad que se repitió en los octavos y cuartos de final. Primero, eliminó al australiano Álex de Miñaur (31°) por 3-6, 6-4 y 7-6, y luego al serbio Miomir Kecmanović (61°) por 7-6, 6-3 y 6-1. La semifinal le fue más sencilla y la final aún da la vuelta al mundo.

Taylor Fritz posa para los fotógrafos después de derrotar a Rafael Nadal durante la final del Indian Wells. (Imagen: Getty Images/AFP)

“Pensé que era invencible”

Taylor Fritz tiene solo 24 años. Nació el 28 de octubre de 1997, en San Diego, California, a 198 kms. de Indian Wells, localidad en que se lleva a cabo el Masters 1000 BNP Paribas Open. Su madre es Kathy May, ex tenista que llegó a la octava posición del ranking WTA en la década de 1970; su padre, Guy Fritz, profesor de tenis. Su pasión no podía ser otra.

Practica el deporte desde que tiene memoria. Sus primeros acercamientos fueron antes de cumplir tres años. Comenzó a figurar el 2015 en Estados Unidos, cuando llegó a la final del Roland Garros Junior, donde perdió ante Tommy Paul. Su revancha llegaría rápidamente, en el US Open Junior. Fritz, número uno de la categoría, impuso sus términos por 6-2, 6-7 y 6-2.

A la fecha, ha ganado cuatro títulos Challenger. Su primer trofeo ATP lo obtuvo en 2019, al vencer a su compatriota Sam Querrey en la final del torneo de Eastbourne, por 6-3 y 6-4.

Fritz levanta el trofeo, a sus espaldas Rafael Nadal lamentando el resultado. (Imagen: AFP)

Este domingo pasó a la historia. Pese a que Nadal aquejó dolores que no le permitieron exhibir su mejor versión, Fritz ganó bien. “Toda mi vida pensé que estos jugadores eran invencibles, pero pude hacerlo. Él también debe tener sus dolores y le deseo lo mejor y no puedo creer que le corté la racha de triunfos”, declaró tras el duelo.

Taylor Fritz se transformó en el primer jugador nacido después de 1990 que logra vencer a Rafael Nadal en una final. Al igual que Rafa, el norteamericano jugó con problemas, ya que una torcedura de tobillo casi lo borra del duelo decisivo. Sus entrenadores le recomendaron no presentarse, pero él quiso jugar. Horas después, estaba venciendo al máximo ganador de Grand Slams.

Un deportista que, además, devuelve el orgullo tenístico a los estadounidenses. Con su proeza, dejó atrás 21 años de mala racha para Estados Unidos en Indian Wells, ya que un representante suyo no lograba ganar el título desde 2001, cuando lo hizo Andre Agassi.