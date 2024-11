Taylor Fritz va de menos a más para imponerse a De Miñaur en el ATP Finals de Turín

El tenista estadounidense Taylor Fritz consiguió imponerse al australiano Álex de Miñaur en el ATP Finals de Turín. El norteamericano consiguió dar vuelta el partido tras comenzar perdiendo en el primer set por 7-5. Los siguientes los aseguró por 6-4 y 6-3.

Durante la primera manga se vivió un intercambio de quiebres en el séptimo y octavo game, siendo el primero en favor del oceánico.

El golpe definitivo llegó en el 11° juego, instante en el que De Miñaur pudo concretar la segunda opción que tuvo para quedar 6-5 arriba, cerrando todo por 7-5 con su servicio.

Cabe destacar que gracias a este set conseguido por el australiano, el italiano Jannik Sinner aseguró su presencia en las semifinales de la competencia antes de medirse contra Daniil Medvedev.

En el segundo parcial, De Miñaur pudo volver a dar una sorpresa. En un largo juego alcanzó a registrar una opción de quiebre que con dificultades pudo salvar Fritz. Aquello pareció repetirse en el séptimo juego, donde otra vez el estadounidense volvió a sufrir para asegurar el saque.

El instante clave llegó en el décimo juego, donde Dritz llegó a estar con una ventaja de 0-40, cerrando la segunda manga por 6-4 con el último punto de quiebre a su favor.

Ya en el set definitivo, Fritz marcó la diferencia en el cuarto juego, quedando con una ventaja de 3-1, diferencia que fue suficiente para terminar llevándose la victoria por 6-3.

“Es difícil, porque aunque gané el partido, siento que no hubo necesariamente ningún momento en el que sintiera que tenía una forma repetible de ganar desde la línea de fondo, para ser honesto”, dijo Fritz una vez finalizado en encuentro.

“Él estaba encima de mí. Lo que hice muy bien fue que hacia el final del segundo set, realmente comencé a encontrar mi servicio. Estaba sacando mucho mejor y eso me permitió mantenerme firme y crear más presión cuando él estaba al saque”, agregó.

“Cuando no estaba haciendo los primeros servicios, él me mataba desde la línea de fondo, así que me dio un poco de tranquilidad seguir en el partido y no estar bajo tanta presión todo el tiempo. Pude hacer algunos buenos tiros en buenos momentos, aprovechar algunos de sus errores, pero aun así fue increíblemente difícil”, cerró Fritz.