Tobar le gana la batalla a Quinteros: la sanción que recibirá el DT de Colo Colo tras sus fuertes dichos contra Fernando Véjar

Gustavo Quinteros fue sancionado. El técnico de Colo Colo fue notificado que deberá ausentarse de los próximos dos duelos de la banca del Cacique tras la denuncia de Roberto Tobar, el jefe de la comisión de árbitros, por sus fuertes dichos que cuestionaron la labor del juez Fernando Véjar, en el duelo válido por la Supercopa.

Al estratega, quien este martes se defendió en el tribunal de disciplina, poco le sirvieron sus argumentos. Sus duros dichos contra Véjar, el encargado de impartir justicia en la caída del Cacique frente a Magallanes, en el Sausalito, fueron prueba suficiente para sancionarlo. No podrá estar presente frente a Ñublense y Huachipato, respectivamente.

Los dichos de Quinteros molestaron a la comisión de árbitros. “Que el Campeonato Nacional no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste (Fernando Véjar)”, señaló en aquella oportunidad Quinteros. “Lo que nos pasó contra Palestino en la fecha 7 del 2021, un codazo increíble contra Costa en el que el VAR le decía que era penal y expulsión, no cobró nada (...) Hoy en el primer gol de ellos el delantero se apoya sobre Ramiro González y no dijo nada. Luego una jugada que Gil (era Thompson) se va mano a mano no cobró nada. Cada vez que nos dirija es difícil que podamos ganar un partido. Podemos empatar, como empatamos hoy, pero con este árbitro...”, reclamó el argentino.

“Antes de empezar el partido le dije a los jugadores ‘muchachos, tenemos que ser muy, pero muy superiores en este partido para ganarlo porque nos dirige este árbitro’. No sé si es malo o cobra a propósito en contra de Colo Colo. Pero para que no tengamos problemas con los jugadores, que no nos dirija más, le diré al club que haga algo. Cada vez que dirige nos perjudica mucho”, amplió. Sus dichos, ciertamente, no le cayeron nada de bien a Roberto Tobar, quien decidió denunciarlo.

El ex juez FIFA presentó una denuncia en el Tribunal de Disciplina aburrido de las constantes críticas del estratega a los colegiados, que vienen desde la temporada pasada.

Es que al interior de la comisión de árbitros consideran que las declaraciones de Quinteros buscaron menoscabar la imagen de Véjar y, de paso, dañaron su autoridad técnica y moral, al deslizar que busca perjudicar al Cacique. Además, con sus dichos busca presionar para futuras convocatorias del apuntado árbitro para conducir los encuentros del equipo de Macul.

Quinteros, hace unos días, avisó que no tendría problemas en defender su posición. “No tengo temor. No tengo por qué tenerlo. Estoy a disposición del tribunal. El día martes estaré ahí. Esto está fuera de lo que le interesa al hincha de Colo Colo. Estoy preocupado por lo que acontece en el campo de juego. Voy a hablar solo de la parte deportiva. El martes voy a a asistir a la citación, sin ningún temor”, enfatizó, con tono seguro.