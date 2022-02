Tom Brady, la leyenda de la NFL oficializa su retiro: “Es momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas”

La noticia que los fanáticos de la NFL no querían conocer finalmente es oficial. El mariscal de campo Tom Brady anunció este martes su retiro como jugador profesional del fútbol americano.

Brady compartió una extensa carta a través de su cuenta de Instagram en la que explica las razones que lo motivaron a tomar la decisión, además de agradecer a sus formadores, familia, amigos y a los fanáticos que lo acompañaron en las 22 temporadas que estuvo dando lo mejor de sí mismo.

“Siempre he creído que el fútbol americano es un all in. Si no hay un compromiso competitivo del 100% no tendrás éxito, y el éxito es lo que más amo de este deporte. Hay un desafío físico, mental y emocional TODOS los días que me ha permitido maximizar mi potencial. Y he dado lo mejor de mí en los últimos 22 años. No hay atajos en el camino al éxito dentro del campo ni de la vida”, comenzó escribiendo.

“Esto es difícil de escribir para mí, pero allá va: no voy a tener ese compromiso competitivo nunca más. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”, anunció Brady.

“He reflexionado mucho durante la semana pasada y me he hecho preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Mis compañeros, entrenadores, rivales y fans merecen el 100% de mí, pero ahora es mejor que deje el campo a la siguiente generación de atletas comprometidos y dedicados”, añadió el siete veces ganador de Super Bowl.

“Mi carrera deportiva ha sido un viaje emocionante, mucho más allá de lo que podría imaginar, lleno de altos y bajos. Cuando estás dentro de esto, realmente no piensas en el final. Mientras escribo esto, sin embargo, pienso en todos los grandes jugadores y entrenadores con los que tuve el privilegio de jugar o enfrentarme. La competición fue fiera y profunda, TAL Y COMO NOS GUSTA. Pero las relaciones y amistadas también han sido fieras y profundas. Recordaré y celebraré estos recuerdos y volveré a ellos a menudo. Me siento la persona más afortunada del mundo”, concluye Tom Brady.

Los éxitos deportivos de Brady

Tras la última eliminación de Tampa Bay Buccaneers de la serie divisional contra Los Angeles Rams la posibilidad de que este anuncio llegara rondó en la mente de los fanáticos.

El nombre de Tom Brady es sinónimo de fútbol americano, y viceversa. El nacido en San Mateo, California, dominó el juego por 22 temporadas y se ganó con justa razón el apodo del “más grande de todos los tiempos”. Sus logros, ejemplifican dicho sitial. Se retira del profesionalismo con tres MVP de temporada regular, cinco MVP del Super Bowl, como el jugador con más yardas de pases y con más partidos ganados en la historia de la NFL. Eso sí, su mayor marca es en relación a los campeonatos conseguidos. Tiene siete anillos, más que cualquier otra franquicia en toda la liga.

Así se pone fin a una de las carreras más impactantes en la historia del deporte. Fichado por los New England Patriots en la sexta ronda (puesto 199) del Draft del 2000, nadie esperaba que Brady fuese quien hoy es. Incluso durante su primera temporada fue suplente, llegando al puesto titular solo tras una lesión de Drew Bledsoe. Ese giro en 2001 no solo cambió su vida, sino que la historia de la franquicia que confió en él.

En 20 temporadas con los Patriots, Brady llevó al equipo de Massachusetts a la gloria absoluta, entregándoles los seis anillos que poseen en su historia. Logró el campeonato en 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018, transformando así a la franquicia, en el equipo más ganador de la historia junto a los Pittsburgh Steelers.

Tras ese paso glorioso por los Patriots, el número 12 viajó al sur de Estados Unidos para disputar el último tramo de su carrera en los Tampa Bay Buccaneers. Una experiencia que estuvo lejos de ser un retiro adelantado, ya que con el equipo de Florida consiguió su séptimo y último Super Bowl. Fue en la temporada 2021, cuando vencieron a los Kansas City Chiefs por 31-9.

Durante esta última temporada, Tom se enfrentó por primera vez a los Patriots, en un partido donde rompió marcas por partida doble. Con la victoria (17-19) igualó a Drew Brees como los únicos mariscales de campo con victorias ante todos los equipos de la liga. Además, justo en ese encuentro, se transformó en el jugador con más yardas de pase en la historia de la NFL.