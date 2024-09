Tras casi un año desde que dejó la Roja: Eduardo Berizzo vuelve a dirigir en el equipo de un chileno

En noviembre de 2023, Eduardo Berizzo dejó de ser el técnico de la Roja. El cordobés dio un paso al costado luego de una serie de malos resultados en la selección chilena. Fue casi un año sin dirigir, sin embargo, su horizonte tiene un nuevo desafío.

El Toto fue anunciado como el flamante nuevo entrenador del León de la Liga MX. Ahí, el otrora estratega del Equipo de Todos se encontrará con un futbolista nacional: Luciano Cabral.

Con la Roja, Berizzo alcanzó un pálido 35,4 por ciento de rendimiento. Su paso por el combinado nacional se traduce en 16 encuentros, en los que consiguió cuatro victorias, cinco empates y siete derrotas. Su decisión de dejar a la Selección ocurrió el 17 de noviembre del año pasado, un día después del deslucido empate sin goles ante Paraguay.

“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, señaló en ese entonces, lo que significó que el interinato de Nicolás Córdova asumiera para dirigir contra Ecuador.

La presentación de Berizzo

Berizzo llega al León, club que pertenece al Grupo Pachuca, en reemplazo del uruguayo Jorge Bava. Además, el argentino tendrá la dura labor de comandar a su nuevo club en el Mundial de Clubes, que se desarrollará a mediados de 2025.

El Toto fue presentado en el cuadro mexicano con un particular video. En el registro, publicado a través de las redes sociales del equipo azteca, aparecen unas maletas en una aeropuerto con todos los clubes que ha dirigido durante su carrera, en una postal que se ha vuelto recurrente para realizar presentaciones, tanto de jugadores como de técnicos.

En el video lucen los escudos de Estudiantes de La Plata, O’Higgins, Celta de Vigo, Athletic Club de Bilbao, Sevilla y la selección de Paraguay, además de la Roja.