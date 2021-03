Tres sub 20 en la lista de Lasarte: Palacios, Clemente y González bajo la lupa de sus técnicos y formadores

La convocatoria de Martín Lasarte, para su debut n la Roja el viernes 26 ante Bolivia, dejó varias sorpresas. Al margen de os consagrados llamados desde Europa, Machete sorprendió con el llamado de al menos dos juveniles: el delantero Clemente Montes de la Católica y el defensor Daniel González de Santiago Wanderers, a quienes de agrega un joven Carlos Palacios quien ya fue vendido al Inter de Brasil. Tres técnicos que tuvieron a estos juveniles bajo su tutela, analizan sus opciones para ser tenidos en cuenta en la Roja.

Clemente Montes

El delantero del equipo cruzado fue una de las principales sorpresas en la nómina del entrenador uruguayo. Alfonso Garcés, eterno scout de las emergentes figuras del club de San Carlos de Apoquindo, comenta con El Deportivo las características del jugador.

“Es un futbolista que se nota que quiere que lo está haciendo. Tiene mucha potencia y velocidad, juega muy al fútbol. Tiene muy claro los conceptos futbolísticos, por lo menos para jugar la UC, es un tipo muy inteligente como persona”, comenta el principal veedor de la franja.

Asimismo, Garcés explica cuál es el lugar donde mejor puede rendir este futbolista, quien según su opinión “nació en las canchas de Católica”, ya que su familia tiene una fuerte ligazón con el club.

“Como puntero es donde más destaca Montes como jugador. Tiene mucha potencia, le gusta jugar al fútbol y lo derrocha en la cancha. Tiene mucha velocidad y la fuerza”, advirtió.

Sobre las opciones que tiene de ganarse una camiseta de titular en el proyecto de Lasarte, el scout del tricampeón no tiene dudas sobre la importancia que le puede dar al equipo.

“Según mi opinión, tiene condiciones para pelear un puesto en la selección. No digo que sea titular porque le falta el roce, el tiempo. Por condiciones, puede pelear un lugar. Lo digo porque lo veo sin la obligación de demostrar algo. Me gusta como juega, tiene mucha vitalidad, puede cumplir muchas funciones en el campo de juego. Puede volver, retrasarse más y recuperar el balón. Además, en la parte física esta óptimo”, concluyó Garcés.

Foto: @Cruzados

Daniel González

El zaguero central de Santiago Wanderers es quizás el que pasa más inadvertido en esta lista corta de figuras. Su estatura de 1,86 m. lo hacen un jugador ideal para darle un recambio a la última línea de la Roja. Así al menos lo reconoce Ronald Fuentes, actual DT del cuadro porteño.

“Es un jugador que tiene muchas condiciones. Es un defensor central que va a jugar muchos partidos en la selección por todo lo que es y por lo que, seguramente, seguirá aprendiendo en el entrenamiento y en el juego con la selección”, dice el ex mundialista de Francia ’98.

Sobre las capacidades técnicas de González, el zaguero central azul no duda en elogiar sus virtudes y reconoce que mantiene un equilibrio en su juego, siempre en una posición complicada en el campo de juego

“Tiene una gran capacidad para entender el juego y para aprender rápido y eso es muy bueno. Juega en un puesto que es muy complicado, donde hay que tomar muchas decisiones y donde cualquier error se critica más de lo que corresponde”, dijo Fuentes en conferencia de prensa.

Eso sí, el técnico de los caturros puso en duda la presencia del zaguero en la Roja, ya que “si está la opción de ir o no eso lo tengo que hablar con la gente encargada del club, no es una decisión que voy a tomar solo. Tenemos que ver el beneficio del club en este inicio de torneo. Sabía que se podía jugar un partido amistoso, pero las fechas no son las mejores. Es un jugador importante para nosotros”.

Carlos Palacios

El puntero de Inter de Porto Alegre, quien fue adquirido recientemente a Unión Española en más de 2 millones de dólares, ya es una realidad. Pese a sus cortos 20 años, ya debutó por la Roja en la derrota ante Venezuela en noviembre pasado. Fernando Díaz, su ex entrenador en el cuadro hispano, disecciona las características de un proyecto que rápidamente se convirtió en realidad.

“Es un jugador que tiene grandes condiciones. Le gusta encarar y pasarse a los rivales. Tiene ese atrevimiento que manejan pocos jugadores, una gran facilidad para ocupar ambos perfiles, pueden enganchar y encarar tanto por la derecha como por la izquierda. Tiene mucha facilidad de remate y en el último tiempo mejoró mucho la intensidad de juego. Eso a ratos, le sobraba en las cadetes, por eso le ha hecho muy bien el primer equipo, porque se ha ido desarrollando muy bien”, confirmó el Nano a El Deportivo, quien lo tuvo en Santa Laura en 2019.

Sobre si está en condiciones de tomar una camiseta de titular ante Bolivia, Díaz agrega que “yo creo que la pelea en esta convocatoria. Ha ido explotando mucho, se demoró poco en consagrarse. El último año lo hizo muy bien. Llega con mucha confianza, además a niveles internacionales mantiene ese mismo atrevimiento. Tiene el mismo desparpajo para jugar en cualquier parte. Fue lamentable la derrota de Unión conta Independiente, pero eso a Palacios no le importó, encaraba y pasaba. Esa característica nunca la ha perdido”.

Sin embargo, el ex DT de los hispanos confirmó que el renquino de 20 años no sólo puede jugar como delantero abierto. Según su opinión, el refuerzo de O Colorado tiene libertades para mantener su nivel en todo el frente de ataque, sin perder sus habilidades.

“Lo veo más como un jugador libre. Sin ser un delantero o enganche. Se tira a los costados, mete diagonales, le gusta tirarse más atrás y encarar, por derecha o izquierda. Lo mejor es dejarlo. También se puede proyectar por el medio, porque ha mejorado mucho el remate”, consignó Díaz.