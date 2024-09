Ultra Paine celebró su décimo aniversario con 800 corredores de 29 países

Con la participación de 800 deportistas, aficionados y viajeros de 29 países, Ultra Paine celebró su décimo aniversario. El evento, que ya es un clásico mundial entre las carreras de montaña, se desarrolló este fin de semana en los alrededores del Parque Nacional Torres del Paine.

Los grandes ganadores fueron el peruano Remigio Huamán y la rumana Hanna Gogoseanu, quienes conquistaron los 80K general y femenino, respectivamente. El primero cruzó la meta de Ultra Paine en 8 horas y 41 minutos, mientras que ella lo hizo en 12 horas y 36 minutos.

“Fue una competencia muy dura para mí porque no estoy acostumbrado al frío y es primera vez que compito con barro, viento y nieve. Hasta se me congelaron los dedos de los pies, pero ha sido divertido y desafiante. La carrera es muy buena y el ambiente es genial, esto no tiene que nada que envidiarle a una carrera de Europa”, señaló Huamán tras la premiación.

Los competidores de la distancia mayor iniciaron su aventura a las 03.00 horas en la Plaza de Armas de Puerto Natales y largaron dos horas después en Villa Cerro Castillo. Desde muy temprano, los participantes se enfrentaron a las adversidades de la meteorología y disfrutaron las impresionantes panorámicas de la Patagonia chilena.

Más vencedores

El corredor local Esteban Marin (5 horas y 15 minutos) y la británica Lauren Fairweather (6 horas y 42 minutos) se quedaron con los 50K, mientras que el argentino Joaquín Narváez (3 horas y 1 minuto) y la chilena Katherine Cañete (3 horas y 51 minutos) triunfaron en los 35K.

El viñamarino Amir Gómez (1 hora y 57 minutos) y su pareja, Antonia Sánchez (2 horas y 15 minutos), ganaron los 21K: “La ruta estaba nevada y tuvimos que cruzar agua siete veces, lo que dificulta la carrera, pero fue excelente (…) es una experiencia inolvidable, esto ayuda a romper los límites que existen en el cerebro”, dijeron en la meta.

Un día después, el domingo, los competidores de 14K y 7K tuvieron su propia fiesta. Claudio Tobar (1 hora y 8 minutos) y Paula Cofré Saphier (1 hora y 19 minutos) festejaron en los 14K y Darío Ulloa (37 minutos) con Javiera Ravanal (43 minutos) fueron los ganadores de los 7K.