Un “cortado” y elogios para el nuevo refuerzo: Gustavo Álvarez aclara el panorama de la U a horas del duelo ante Huachipato

Este martes, los dirigidos por Gustavo Álvarez reciben a Huachipato en el Estadio Nacional, a las 20.30. Los estudiantiles tendrá la posibilidad de sacarle 10 puntos de ventaja a Colo Colo, elenco que quedará con tres partidos menos que los azules tras estar disputando la Copa Libertadores.

En la previa al encuentro, Gustavo Álvarez, el técnico de la U, se refirió al presente estudiantil. De entrada, elogió al venezolano Bianneider Tamayo, de 19 años, que se sumó hace unos días a los trabajos en el CDA. “La llegada de Tamayo es para incorporarse al primer equipo. Un jugador joven, con antecedentes en Primera División, a nivel internacional e inclusive selección. Él está en un periodo de adaptación por el retardo en su llegada por motivos de papeles, pero está considerado en el plantel profesional”, afirmó el estratega.

El DT no evadió ningún tema. También se refirió a la ausencia de Luciano Pons, el 9 que fue contratado a principios de temporada, que ha jugado muy poco. Durante los últimos 4 partidos no ha sido citado. “Luciano es un gran profesional y muy buena persona, que independientemente de la situación que le toque estar, siempre está con la misma cara, el mismo entusiasmo y compromiso hacia el trabajo. No noto ninguna alteración en él que me llame la atención”, aclaró.

Gustavo Álvarez le dio tres días libres a sus dirigidos. Foto: Photosport

En relación al calendario, considerando que los azules le pueden sacar 10 puntos de ventaja a Colo Colo, Álvarez prefirió mantener la calma. “La brecha potencial en algún momento se va a transformar en real y vamos a ver cuántos puntos hay entre un equipo y otro. Que los equipos jueguen torneos internacionales nos pasó todo el año y lo tenemos que tomar con la frialdad y la planificación estratégica de acuerdo a ese partido sin contemplar si los rivales están o no en competencia internacional (...) Lo mejor para nosotros es jugar y ganar. Entonces podemos decir que nuestro trabajo está bien hecho. Atendiendo las postergaciones que hubo, hay que tener paciencia y esperar que esos partidos se jueguen y ver cuál es realmente la diferencia de puntos entre los dos equipos. Como nosotros no lo podemos modificar, lo único que nos queda hacer es jugar bien y ganar”, cerró.

Para el compromiso en Ñuñoa, la U va a saltar al campo con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Marcelo Morales; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Israel Poblete; Matías Sepúlveda, Cristian Palacios, Leandro Fernández. Destacan los retornos de los laterales Marcelo Morales, quien estuvo suspendido por amarillas ante Palestino, y Fabián Hormazábal, que deja atrás su lesión muscular.