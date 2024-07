Un draft, data center y una unidad psicológica: los exclusivos detalles del nuevo Centro Nacional del Tenis Chileno

“La idea es que aquí adentro se respire tenis”. Así responde el extenista y entrenador Robinson Gamonal al ser consultado sobre las motivaciones para montar el Centro Nacional de Tenis Chileno, un innovador proyecto enclavado en el estadio Las Condes, donde 12 canchas, un espacio de coworking, una sala de recuperación de jugadores, entre otras prestaciones, estarán al servicio de los futuros talentos de este deporte. Una instancia que según su creador apunta a convocar a todo el ecosistema de esta disciplina en el país; pasando por la federación, jugadores, dirigentes y entrenadores.

“Esto es algo que viene de toda la vida. Al final del día, miro para atrás y digo ‘guau, qué heavy no haber juntado todas las puntas antes, teniendo las herramientas’. No era el momento, a lo mejor yo estaba enfocado en otras cosas; pero desde muy temprana edad sabía muchas cosas. Cuando me retiré y me fui donde Nick Bollettieri, ya conocía la biomecánica y cómo se estaba trabajando a nivel mundial”, reflexiona el creador de este proyecto, quien como coach impulsó la carrera de varios jugadores nacionales con presencia en el ranking ATP.

La preocupación de Gamonal llegó a tal punto que, después de la pandemia, conversó con Nicolás Massú. “Me junté con el Nico y le dije que me preocupaba ver que los resultados en edades tempranas son malos en comparación a los que teníamos un par de años atrás. Y tampoco veo un plan de desarrollo que me permita a mí decir ‘bueno, me gusta esta cuestión, se están haciendo las cosas bien...’”.

Robinson Gamonal, el gestor del proyecto. Foto: Luis Sevilla

El capitán de Copa Davis recibió de muy buena manera esa inquietud. “Me dijo: ‘Robinson, cuenta con mi apoyo’”, recuerda Gamonal, quien también se reunió con otros destacados extenistas, incluido su hermano Hermes, quien también forma parte del proyecto. De hecho, Meme personalmente se ha encargado de, martillo en mano, terminar con los detalles de la sala de coworking. Al igual que él, todos se han mostrado dispuestos a colaborar. “Lo ven como una gran oportunidad y muchos han manifestado su apoyo desde lo técnico”, agrega. Entre los nombres destacados, se encuentran Hans Gildemeister, Gabriel Silberstein, Marcelo Rebolledo y Rubén Gajardo.

“Está oportunidad la tomé con toda la fuerza y todas las ganas. Quiero invitar a todo el mundo a conocer lo que se viene generando hace ya mucho tiempo. Además, tenemos un tema muy importante con las ciencias del deporte y cómo nosotros estamos parametrizando a nuestros deportivas, lo que es fundamental para la toma de decisiones a corto y mediano plazo. El mapeo es la palabra clave”, destaca.

Ciencias del deporte

La Unidad de Ciencias del Deporte, a cargo del experimentado preparador físico Claudio Salas, es uno de los ejes capitales de este proyecto. La idea es realizar diversas mediciones a niñas y niños desde los 11 años, quienes llegaron al centro a través de un sistema de draft que reunirá potenciales tenistas a lo largo del país: “Mapeando los expertos pueden tomar más y mejores decisiones. ¿Qué queremos buscar? Desde lo formativo, llegar al alto rendimiento en las distintas etapas y apoyar en cada uno de los procesos en que se encuentre el deportista y todos los involucrados con este mapeo que nos permita tomar buenas decisiones”.

“Dentro del Draft, habrá niños de todo Chile, de todas las ciudades. Porque claro, no hay franquicias como en la NBA, pero en la medida que se empiecen a generar aliados estratégicos y si se entiende el mensaje, yo voy a poder mapear a un niño de Arica, sin que el niño venga de Arica. Y se puede ir viendo periódicamente ese progreso”, señala Edgardo Chávez, gerente general del proyecto.

“Va a ser más fácil también apoyar a los jugadores o redirigir mejor los recursos. Acá los papás juegan un rol importante, los entrenadores y la asociación también. Todos los involucrados son actores de este deporte. Con eso vamos a tener más datos y más información para tomar las mejores decisiones”, apunta.

Otra de las definiciones que establece el CNTC es que no es una academia. “No lo somos”, señala tajante Robinson Gamonal. “Nosotros somos el Centro Nacional del Tenis Chileno, queremos ayudar desde Arica a Punta Arenas a todas las personas que entiendan lo que se quiere generar. Para eso vamos a organizar reuniones, vamos a viajar y vamos a empezar a mapear y, sobre todo, a ayudar. Vamos a generar grupos de trabajo y comisiones de expertos que nos ayuden a tomar más y mejores decisiones”, enfatiza.

Boletos al Eddie Herr

Dentro de las gestiones más importantes de este nuevo centro, se encuentra el reciente acuerdo firmado con IMG Academy (el nombre actual de la academia de Nick Bollettieri) para la inédita realización del Discovery Open en Chile, un torneo que otorga wild cards para el Eddy Herr, el certamen más prestigioso del mundo en menores de 12 años. “Salí de ahí y hoy soy representante para Chile de IMG, lo que nos permite generar este tipo de alianzas”, dice el gestor del proyecto.

Los plazos que se fija el centro para comenzar a cumplir con sus objetivos son relativamente cortos. La idea es que en seis meses se puedan ver los primeros resultados en cuanto a la trazabilidad de los datos e ir levantando esa información para ir generando el impacto deseado en los jugadores. “¿Te soy sincero? Yo creo que si hacemos bien esta pega, este debería ser el corazón del tenis chileno. Si se logra entender el mensaje transversal”, declara entusiasmado Gamonal.

Por otro lado, los ejemplos que guían al proyecto están inspirados en el modelo francés, canadiense y en lo que hizo Colombia con Colsanitas en su momento. Mientras que si bien el proyecto se encuentra financiado al menos en esta primera etapa gracias a donaciones de exalumnos de Gamonal y de personas que creen en el éxito de la iniciativa, la idea es expandirse hacia la empresa privadas. “Estamos muy abiertos a recibirlos y seguimos en conversaciones. También la idea es sumarlas a través de la Ley de Donaciones y resaltar que este proyecto tiene un componente social muy importante”.

La idea del proyecto es reunir a potenciales tenistas de todo el país, a través de un sistema de Draft. Foto: Luis Sevilla

Acompañamiento integral

La Unidad de Psicología Deportiva estará a cargo del destacado profesional Felipe Fuenzalida, de gran experiencia en el Comité Olímpico y en el mundo del fútbol. “La idea en el fondo es generar un soporte, un acompañamiento mucho más integral a los tenistas. No solamente el tema técnico, táctico, físico, sino que también sostener el trabajo desde la ciencia del deporte”, afirma el profesional.

“En el caso de la psicología, la idea es que sea un proceso mucho más sistémico y que los abordajes tengan distintas aristas. Por eso no solo vamos a trabajar desde la psicología del deporte, sino que también desde el coaching, del mentoring, de la programación neurolingüística y también desde la neurociencia. Por lo tanto, la idea es ir aplicando las distintas herramientas dependiendo evidentemente del desarrollo deportivo del tenista o la tenista”, completa.

En ese sentido, el plan apunta a un proceso integral. “No es lo mismo los procesos de facilitación y acompañamiento que vamos a hacer en una etapa de iniciación deportiva como en una etapa de formación deportiva o directamente ya con el alto rendimiento. Entonces, la idea es que tengan el sustento, las bases psicológicas, cognitivas, emocionales para poder desarrollarse en la alta competencia. Con esto vamos a evitar conductas de riesgo, vamos a generar mucha más estabilidad emocional y por supuesto mucha más calidad en la toma de decisiones en situaciones de juego”, sentencia.