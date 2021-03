Un rival menos para Chile, Perú se baja del amistoso en Florida

La selección chilena de Martín Lasarte busca rivales para la doble fecha FIFA de finales de mes. En ese contexto, un amistoso contra Perú en Florida llenaba las pretensiones de la federación chilena, tal como había adelantado el presidente de la Anfp, Pablo Milad, en declaraciones a Espn, tras reconocer que jugarían ante el vecino país y el club Inter de Miami, entre el 24 y el 30 de marzo.

Sin embargo, desde la propia selección incaica descartaron la opción de disputar el amistoso ante la Roja. Según explicó el director deportivo Juan Carlos Oblitas, su equipo no está en condiciones de comprometerse con ese enfrentamiento.

“Justamente estamos hablando eso con el cuerpo técnico de Ricardo Gareca. Para nosotros es imposible disputar ese partido contra Chile. Es más, los más seguro es que nuestro equipo tampoco utilice la fecha FIFA, así que tampoco jugaremos con nadie”, afirmó a El Deportivo el ex puntero izquierdo de Universitario de Lima.

Según explica Oblitas, las condiciones de convocatorias no están dadas para que la Albirroja presente un equipo más competitivo. Todo debido a la disposición de FIFA, organismo que permitió a los clubes a no ceder a sus jugadores a sus equipos nacionales en tiempos de pandemia.

“Nosotros como selección no podemos aceptar eso. Así no podemos jugar amistosos. Se iba a jugar en Estados Unidos, pero ni siquiera la Major League Soccer nos pasará los jugadores. De esa manera no estamos en capacidad de jugar”, dijo el directivo.

No es poco, ya que el equipo del Rímac tiene siete jugadores en el máximo torneo estadounidense, el cual comenzará su temporada regular recién en la segunda quincena de abril próximo.