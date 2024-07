Una bebé milagrosa, un récord y el sueño de llegar al PGA: el gran año de Cristóbal del Solar, el cuarto chileno en el máximo circuito

La prolífica historia del golf chileno sumó este fin de semana un nuevo capítulo. Cristóbal del Solar se convirtió en el cuarto representante nacional en ganar una tarjeta para el PGA Tour, después de Benjamín Alvarado, Joaquín Niemann y Guillermo Pereira. Lo hizo tras ganar de manera brillante el The Ascendant, que se jugó en el TPC Colorado. La victoria con cuatro golpes de ventaja sobre sus perseguidores le aseguró su participación la próxima temporada en el máximo circuito, tras quedar en el 5º lugar en la Lista de Puntos del Korn Ferry Tour.

Oriundo de Viña del Mar, el deportista de 30 años, dio la vuelta larga para llegar al sitial para cumplir con su sueño. Con apenas ocho años se inició en esta disciplina, donde dio sus primeros pasos en el Granadilla Country Club de la Ciudad Jardín. Ahí también creció con la imagen de su prima Nicole Perrot, quien hizo historia al clasificar al LPGA Tour y ganar un título en el máximo circuito femenino.

A muy temprana edad partió a Estados Unidos, donde se graduó en la IMG Academy de Bradenton, para posteriormente apostar por el golf universitario. Se enroló en la Universidad Estatal de Florida, donde tuvo una destacada actuación siendo campeón en 2017 e incluso fue nominado al All-ACC al final de la temporada. Tras su exitoso paso por ese circuito, disputó algunos eventos del PGA Tour de Canadá, para continuar en el PGA Latinoamérica y finalmente desembarcar en el Korn Ferry Tour.

“Desde que tengo ocho años ya soñaba con ser golfista y con el tiempo uno sueña con ser profesional y después con ser un gran profesional y eso creo que es lo que todos soñamos. Yo soñaba con llegar al PGA Tour y jugar contra los mejores del mundo. Para eso a los 14 años me mudé a los Estados Unidos a una academia de deportes y eso fue un gran cambio. Llegué por mi cuenta y mi familia se quedó en Chile y eso me ayudó a crecer rápidamente. Mi familia es muy trabajadora y siempre me enseñó que el sacrificio y la disciplina es muy importante y eso siempre lo tomé como enseñanza”, contó el golfista tras consagrarse en Colorado.

En lo personal también ha recibido buenas noticias. Se casó en 2020 y desde entonces persiguió con su esposa el sueño de convertirse en padres, superando muchas dificultades. “Después de más de un año de intentar concebir con tantas decepciones, lágrimas, procedimientos fallidos, incontables visitas al médico y cientos de inyecciones… ¡por fin tenemos a nuestro bebé milagroso! ¡Y es una NIÑA! La ciencia es genial. Nuestros cuerpos son geniales”, escribió Alexandra.

“La semana pasada ha sido la semana más difícil de nuestras vidas. El cansancio, TODAS las emociones de los cambios hormonales, la recuperación física del parto, la adaptación a nuestro nuevo rol de ser padres y conocer a nuestra dulce niña, pero nos sentimos muy bendecidos de poder llamarla nuestra: ella es simplemente perfecta. Penélope ha llenado un lugar en nuestros corazones que no sabíamos que estaba vacío. Por nuestro comienzo para ser los mejores padres que podamos ser y darle a nuestra pequeña gordita todo el amor que tenemos para darle... la primera copa de vino de mamá está en el horizonte. Estamos muy emocionados de experimentar esta vida con ella y criarla para que sea la chica más feroz pero amable con el resto del mundo”, publicaron conjuntamente tras el nacimiento de su hija, hace tres semanas.

Un año intenso

Este año, Cristóbal del Solar ha tenido un notable desempeño y también quedó en la historia cerrar una ronda con 57 golpes, la más baja en un evento patrocinado por el PGA. Lo consiguió en Bogotá. “Fue un día increíble. La verdad es que uno no sabe cuándo va a hacer un score así o cuándo no. Entonces estaba tratando de jugar hoyo por hoyo. Las condiciones de la cancha estaban perfectas para poder hacer un score así, entonces, básicamente era tratar de empujar lo más posible, tirar drive cerca del green”, recordó en una entrevista con El Deportivo tras esa hazaña.

En esa misma conversación, detallaba su esquema de trabajo. “Sigo trabajando de la misma forma con mis entrenadores, Eduardo Miquel en la parte técnica del golf, Eugenio Lizama en la parte mental y Ken McDonald en la parte física. Yo creo que venimos haciendo las cosas muy bien en los últimos años, entonces no te voy a decir que ha cambiado algo, creo que quizás es una evolución de mi juego. Estamos haciendo las cosas muy bien”, declaraba.

Su gran temporada en el Korn Ferry Tour también le permitió escalar en el ranking (quedó 146 tras su triunfo en Colorado) y transformarse en el número dos del país, no tan lejos de Joaquín Niemann, quien tras su salida hacia el LIV ha tenido menores opciones de puntuar. En este sentido, Del Solar se ganó el cupo a los Juegos Olímpicos, desplazando a Mito Pereira. Sin embargo, optó por bajarse de la máxima cita para apostar por la clasificación al PGA Tour. La jugada le salió perfecta.