Una sorpresa, una concentración especial y una marca para Gallardo: cómo llega River Plate a la revancha ante Colo Colo

En River Plate van por todo. El conjunto millonario se impuso sobre Boca Juniors en su visita a La Bombonera y ahora va por Colo Colo.

El cuadro de la banda sangre dispuso de un equipo alternativo para enfrentar a su máximo rival. De la oncena que entró a jugar en el Monumental de Macul, ocho no salieron del inicio. Solo fueron titulares Franco Armani, Fabricio Bustos y Paulo Díaz. Este último producto de la expulsión vivida en la ida, por lo que está marginado de la vuelta.

Afuera del equipo estelar quedaron Germán Pezzella, Marcos Acuña, Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Maximiliano Meza, Claudio Echeverri y Miguel Borja. En el caso de Meza, quedó fuera de la citación por molestias físicas que arrastraba desde el juego en Santiago, específicamente en la zona del aductor izquierdo. No obstante, en River recibieron la mejor noticia. Durante este domingo, el volante entrenó a la par de sus compañeros y estará disponible para Marcelo Gallardo.

Ahora, el técnico deberá definir el equipo con el que recibirá a Colo Colo. También deberá decidir el esquema, pues acostumbra a variar. No es una sorpresa que juegue con un 4-2-3-1 o un 4-3-3. También ha probado con el 4-4-2 e incluso con el 3-4-1-2, tal como lo hizo contra el xeneize. La amplitud de su plantel le permite encontrar las piezas necesarias para variar.

Con todo contra Colo Colo y una nueva marca

Gallardo no se guardará nada. Él mismo lo aseguró. Su foco es el duelo del martes ante Colo Colo. No por nada decidió alinear una escuadra alternativa ante su máximo archirrival. “Teníamos que gestionar las cargas. Tuvimos un partido muy duro en Chile y justo nos caía el clásico en el medio. Teníamos que jugarlo con mucha energía. El hecho de no haber tenido un día más de recuperación, tuve que inclinarme con chicos que estaban preparados para jugar y vienen entrenándose para esto. Estuvieron a la altura, cumplieron, hicieron un partido bárbaro”, aseguró tras el triunfo ante Boca.

Y la ecuación salió de la forma esperada. “Un clásico nunca se puede dejar pasar por alto porque siempre deja secuelas. Si perdíamos hoy, hubiésemos tenido una secuela, aunque sabíamos que teníamos el foco en el martes. Siempre es duro perderlo y te da muchísima alegría cuando lo ganas”, continuó el Muñeco.

Independiente del complejo contexto, que involucraba desgaste, poco descanso, una hostil visita a su archirrival, un equipo alternativo y el foco en otro certamen; Gallardo también saca pecho por el resultado. El técnico igualó la marca de Ángel Labruna, otro histórico exjugador y otrora técnico de River Plate. Ambos son dos de los ídolos más grandes de la institución.

Ambos acumulan nueve triunfos en Superclásicos del fútbol argentino y superan a Renato Cesarini, uno de los gestores de La Máquina, equipo que marcó una era en el fútbol argentino en la década de los ‘40. Así, quedó a cuatro victorias del récord de José María Minella, otro de los padres del club, que también fue parte de dicha época.

En ese sentido, el hijo menor de Ángel, Omar, en entrevista con La Tercera, se refirió al encuentro ante el Cacique. “Será un partido disputado, pero esta serie la va a pasar River. Jugar en esa cancha se le hará muy difícil a Colo Colo. Pero son 90 minutos y en el fútbol no está nada dicho. Son partidos muy cerrados, en los que no te puedes equivocar. No creo que River esté dos o tres goles arriba, pero lleva una luz de ventaja”, fue el vaticinio del exjugador de River y otrora entrenador del Cacique.

Una concentración simbólica

La celebración de River se extendió al camarín. Y claro, los millonarios festejaron con una lógica intensidad el triunfo ante su clásico rival. Sin embargo, esto se quedó ahí, solamente en los vestuarios de La Bombonera.

Lógicamente, el cuadro de la banda sangre no podía permitirse alguna desconcentración, pues el crucial duelo con Colo Colo será solo tres días después del partido contra el xeneize. Dentro de los planes de Gallardo, lógicamente, eso estaba considerado.

En el último tiempo, el plantel ha concentrado habitualmente en el hotel Hilton, ubicado en Puerto Madero, desde que se realizan las múltiples obras en el Más Monumental y en gran parte de las instalaciones del club. Sin embargo, el Muñeco tomó una determinación simbólica para afrontar el cotejo ante el Cacique.

River pasará la noche del lunes en el primer piso del recinto ubicado en Núñez, en una concentración privada y de primera calidad preparada especialmente para cubrir las comodidades y necesidades, tanto del plantel como del cuerpo técnico.

Se hará una excepción, pues durante los últimos años se habían mudado para las previas de los partidos. Ahora, antes del encuentro por la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores, no se moverá ninguna máquina.

La comodidad aumenta considerablemente, pues se evitará el traslado de Puerto Madero y luego del entrenamiento del lunes, los jugadores solo deberán subir un piso para llegar a sus respectivas habitaciones. También lograrán un aislamiento de cualquier tipo de ruido externo, además de estar cobijados por la familiaridad del lugar donde hacen de local.