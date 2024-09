Un viejo conocido para Chile: la Conmebol anuncia al juez del partido entre River Plate y Colo Colo

La Conmebol designa a los jueces del partido entre River Plate y Colo Colo y le entrega al uruguayo Andrés Matonte la conducción del trascendental duelo. Se trata de un viejo conocido para Chile. El recuerdo más próximo es perjudicial: el rioplatense tuvo a su cargo la conducción del encuentro entre la Selección y Argentina, por la Copa América que se disputó en Estados Unidos. El pleito está plagado por decisiones polémicas que, en su gran mayoría, favorecieron al campeón del mundo.

La entidad que preside Alejandro Domínguez se limitó a informar a los jueces principales y al encargado del VAR. En el caso del partido entre los albos y los Millonarios, el videoarbitraje será controlado por el también uruguayo Leodán González.

Historia y quejas

Después del partido de ida en el Monumental, el Cacique se quejó abiertamente por el cometido del brasileño Raphael Claus, quien adoptó controvertidas decisiones. La que más reclamaron en Macul fue la expulsión de Maximiliano Falcón, quien protagonizó un entrevero con Paulo Díaz, aunque claramente fue el agredido por el defensor del equipo argentino.

Al margen del infructuoso intento por anular la segunda amonestación al uruguayo, quien no podrá jugar en Buenos Aires, en esa jornada, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue categórico para manifestar su disconformidad por la actuación referil. “No me gusta hablar de los árbitros, pero acá se cobraron muchas jugadas chicas para ellos, ninguna para nosotros”, disparó.

Los árbitros de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Esto fue una vergüenza con todas sus letras. El pisotón de Miguel Borja sobre Emiliano (Amor) es una asquerosidad. Eso es tarjeta roja en cualquier parte. Después, la expulsión de Falcón fue injusta… Eso no se ve en ninguna parte. A pesar de haber tenido a este árbitro en contra, hicimos un muy buen partido”, resumió. “Nosotros creemos que los árbitros no deben ser protagonistas, pero este señor jugó en contra de Colo Colo. No sabemos cuáles son sus intenciones, pero las 42 mil personas fueron testigos de que el tipo se cargó contra nosotros”, enfatizó.

“Ojalá que Conmebol tome nota sobre esta situación. Este tipo de jueces no puede dirigir por un buen tiempo. Lo único que hace es echar a perder el espectáculo. Teníamos una cantidad de público maravilloso que se comportó de la mejor manera, todo esto se vio empeñado por un árbitro que dejó mucho que desear”, expresó.

Mal recuerdo

Al margen de las aprensiones de Mosa por Claus, extensibles al referato en el torneo continental, lo concreto es que Matonte genera malos recuerdos en el fútbol nacional: fue el encargado de aplicar el reglamento en el encuentro entre la Selección y Argentina, por la Copa América que se disputó en Estados Unidos.

Ese encuentro está marcado por las decisiones controvertidas. Las más evidentes: un penal sobre Víctor Dávila y un ostensible pisotón de Rodrigo de Paul sobre Gabriel Suazo, que pocos se explicaron por qué quedaron sin sanción.

Matonte fue uno de los mencionados en la enérgica carta de reclamo que envió la federación chilena a la Conmebol después de la eliminación en el torneo de selecciones, tras el empate frente a Canadá.