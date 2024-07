Utilero revela el detrás de escena del beso con Lionel Scaloni que se tomó las portadas de Argentina

Argentina sigue en la búsqueda del bicampeonato en la Copa América de Estados Unidos. Esto lo logró después de superar en los lanzamientos penales a Ecuador. Uno de los integrantes del cuerpo técnico que festejó de manera efusiva fue Marito Di Stéfano, el utilero de la Albiceleste que agarró de la cara al DT Lionel Scaloni y le dio un beso en la boca.

Ahora, el asistente ha explicado cómo se dio esta situación. “Pasó que terminó, hizo el gol Otamendi y lo veo al ‘Gringo’ (por Scaloni) solo. Salieron todos corriendo: Aimar, Ayala, todos. Ahí le dije: ‘El Barba ve todo’. Y claro, cuando le voy a dar el beso, él gira. Por eso fue el famoso ‘le como la boca’, pero nada que ver”, comentó en diálogo con AFA Estudio, el streaming oficial de la selección argentina.

De hecho, el propio Scaloni fue consultado por aquello en la conferencia de prnesa posterior, donde bromeó indicando que “Fue en chiste. A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar y bueno... Es lo que hay. No la vi la foto, pero Marito es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento”, comentó cuando le dijeron que las imágenes se habían viralizado.

“Yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre. Pero no fue consentido”, bromeó el adiestrador.

Luego, Di Stéfano se emocionó al revivir ala experiencia de avanzar en la competición. “Cada vez me quiebro más, como fue en la película ‘Elijo Creer’. Imaginate que yo a Scaloni y Samuel los conozco desde los 18 años, a Aimar desde los 15. Ya te entra una nostalgia porque se te va yendo la vida y esos momentos son únicos. Los que hicieron los pibes el otro día… Son héroes”, agregó.

En la misma transmisión, contó que se quedó con un especial regalo tras la Copa del Mundo de Qatar 2022. “Seis menos cuarto de la mañana me llama el gordo Dady (Marcelo D’Andrea, masajista) y me dice ‘te llama Leo (Messi)’... Voy a la habitación y estaba con el short del partido y una remera de tiempo libre todo sucio porque veníamos del micro, todos sucios porque habíamos dado vuelta con el micro por el centro de Qatar y me dice ‘traeme una remera y un short’. Entonces, se sacó la remera, el short… Este va para casa… Me quedé con el último short de la final del mundo”, contó el utilero.

De hecho, confirmó que llevó el pantalón a Estados Unidos para que Messi lo firme y como un elemento de buena suerte para que el equipo pueda lograr una nueva conquista continental, esta vez el bicampeonato de América tras la consagración en 2021 en Brasil en Maracaná ante el sratch.

Ahora, la selección de Argentina debe alistarse para enfrentar las semifinales contra Canadá. El partido se jugará este martes a partir de las 20.00 horas de Chile.