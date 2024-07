De brillar en Santiago 2023 a quedar fuera de París: las estrellas del deporte chileno que no estarán en los Juegos Olímpicos

El Team Chile ya tiene asegurada la presencia de 48 atletas de cara a los Juegos Olímpicos de París que comienzan el próximo 26 de julio. Una comitiva extensa, que de momento tiene a ocho atletas menos que los que fueron a Tokio, pero que en estas últimas semanas podría sumar otros nombres.

Eso sí, lamentablemente también hay otros que ya saben que no estarán en la cita de los anillos. Ya sea por el sistema clasificatorio, por polémicos cambios de reglamento o porque derechamente sus disciplinas aún no son consideradas olímpicas, algunas de las máximas estrellas del país tendrán que seguir las competencias que se disputan en la capital francesa a la distancia.

Aquí un repaso por los casos principales y las explicaciones detrás de sus ausencias, tanto en casos individuales como en deportes colectivos.

Santiago Ford

La historia de lucha y éxito de Santiago Ford no podrá vivir un nuevo episodio en París 2024. El atleta chileno cubano intentó hasta el último momento asegurar la clasificación a la que sería su primera presencia en la cita de los anillos, pero finalmente quedó fuera de los clasificados a través del ranking mundial.

Un desenlace que hace difícil no relacionar a su bullado problema que vivió en el prestigioso Multistars de Brescia. Para dicha competencia el atleta nacional no pudo viajar con sus garrochas debido a un problema con la aerolínea, lo que terminó provocando que compitió con unas que le pasó el torneo. Al ser un objeto que cada deportista suele intervenir según sus propias especificaciones y necesidades, este reemplazo le trajo serios problemas en su desempeño al punto de no poder terminar la prueba.

“De corazón les expreso que es muy frustrante que pasen estas cosas. Que tu trabajo y horas de entrenamientos se derrumben por cosas ajenas a ti”, expuso en aquella oportunidad, generando una gran repercusión dentro del país, porque Ford aparecía como un serio candidato para clasificar a la cita de los anillos.

Lo cierto es con el objetivo ya descartado, el atleta evitó volver a tocar el tema y solo agradeció a quienes lo acompañaron durante este año y medio de trabajo. “Me quedo con la satisfacción de haberlo dado todo en cuerpo y alma de salir de mi zona de confort, arriesgarme, hacer grandes cambios, para lograr grandes cosas”, expuso en sus redes sociales.

Otros atletas que también soñaban con la clasificación, que brillaron en los Juegos Panamericanos y que quedaron a mitad de camino fueron Lucas Nervi, Berdine Castillo y Las Pumas, las encargadas del relevo femenino 4x100.

Valentina Toro

Si fuese por rendimiento, no hay ninguna duda que de Valentina Toro hoy estaría clasificada a París 2024. La estrella chilena del karate, número tres del mundo y dos veces oro en la Premier League, es referencia planetaria y una de las favoritas para alcanzar la cima planetaria.

Y aunque su sueño era disputar unos Juegos Olímpicos, lo cierto es que el anhelo no se cumplirá al menos este 2024. Una frustración que comparten todos los karatekas del mundo, porque después de haber sido incluidos como deporte olímpico en Tokio 2020, el COI los dejó fuera de las pruebas que se disputarán en París 2024.

“Es algo muy triste pero que no está en nuestras manos. En el karate también hay mucha política, cosas que ensucian este lindo deporte y al final los únicos afectados somos los deportistas. El karate es un deporte que lleva historia, toda la gente lo conoce y que no sea olímpico de verdad es una pena. Mi sueño es participar en unos Juegos Olímpicos pero ya está. Me apena mucho hablar del tema pero tenemos otros premios de consuelo entre comillas. Tenemos los Juegos Mundiales, el Campeonato Mundial. Hay que seguir, creo que es un gran error porque somo un deporte tan válido como los otros”, confesó en una conversación con El Deportivo.

Una situación similar es la que atraviesan los exponentes del esquí náutico, uno de los deportes más prometedores del país y que tampoco es considerado dentro de los Juegos Olímpicos. Sin ir más lejos, en dicha disciplina se consiguieron cinco medallas en Santiago 2023 (1 oro, 1 plata y 3 bronces), por lo que una presencia en París ilusionaba a todos.

Para el país además la actual es una generación dorada con Martín Labra, Matías González y Agustina Varas como grandes exponentes, quienes no solo han dominado en categorías infantiles a nivel planetario, sino que también han logrado excelentes resultados a nivel adulto.

Svenja Grimm

Svenja Grimm buscó su cupo para los Juegos Olímpicos incluso más de las competencias luego de que a principios de marzo la Federación Ecuestre Internacional (FEI) decidiera retirar el cupo obtenido por nuestro país en la disciplina de adiestramiento individual entregada en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Ante aquel escenario, Grimm incluso apeló a la Corte Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en inglés) para revertir la situación y mantener su presencia en la cita de los anillos. Un objetivo que lamentablemente el 22 de junio recién pasado se supo será inalcanzable.

“El Comité Olímpico de Chile y la Federación Ecuestre de Chile, lamentan que el CAS (Corte Arbitral del Deporte, también conocido como TAS) no haya acogido los argumentos que le fueron presentados por los representantes de nuestro país en dicha instancia internacional, que buscaban reasignar a Chile el cupo olímpico para París 2024 en la disciplina ecuestre de Adiestramiento. Si bien no queda más que acatar dicha decisión, estamos seguros que los argumentos de nuestro país eran sólidos y consistentes, por lo que lamentamos y no compartimos el fondo de lo que se ha resuelto en esta oportunidad”, informaron ambas organizaciones a través de un comunicado.

De esta manera Chile solo tendrá un representante en los deportes ecuestres de París 2024, los cuales se realizarán en el Palacio de Versalles. Se trata de Agustín Covarrubias, en salto; ya que Jaime Bittner, en concurso completo, quedó al margen debido al fallecimiento de su yegua Edén.

Los deportes colectivos

Más allá de los nombres individuales, hay dos disciplinas que venían haciendo las cosas de gran forma pero que quedaron en el camino de cara a París 2024. Se trata del hockey césped y del rugby seven, quienes participaron del proceso clasificatorio pero que no lograron sellar un paso que hubiese sido histórico para el país.

Esto es principalmente por los grandes resultados que han conseguido en los últimos años ambos deportes, al punto de que ambos estuvieron muy cerca de concretar sus primeras presencias en unas Olimpiadas.

En el caso del hockey césped, las Diablas quedaron sin chances en enero de 2024 cuando disputaron el Preolímpico de Ranchi que entregaba tres cupos directos. Pese a golear a República Checa, las derrotas frente a Alemania y Japón terminaron por dejarlas terceras en su grupo, sin poder avanzar a las semifinales. Un desenlace similar al vivido en 2019, cuando en el Repechaje Olímpico cayeron ante Gran Bretaña.

Para el rugby la situación tampoco fue tan distinta. Hace dos semanas los Cóndores Seven viajaron a Mónaco para disputar el repechaje pero una derrota en cuartos de final ante Canadá apagó el sueño de tener por primera vez representación nacional en esta disciplina.