Valentina Haupt: “No es normal para una mujer hacerse profesional, pero hay que cambiar esa idea”

Valentina Haupt es la única mujer golfista profesional de Chile. Con 23 años, sigue los pasos de Nicole Perrot, la más exitosa; y Paz Echeverría, la última, en una lista que en la historia no ha sido mucho más extensa. Y aunque pasó a ser rentada hace un año y medio, se ha tomado la carrera de golfista muy seriamente desde mucho antes: con su familia se fue a vivir a Weston, Florida, hace ocho años, cuando tenía 15, hizo el colegio y la universidad allá, defendiendo a Southern Mississippi, con buenos resultados. También ha defendido a Chile, como en los Panamericanos de Toronto 2015. Hoy, disputa el Women’s All Pro Tour (WAPT), un circuito en Estados Unidos que da invitaciones a torneos del Symetra Tour, la segunda división del exclusivo LPGA.

¿Cuál es la relevancia y su balance en el WAPT?

La importancia del WAPT ha sido muy grande para mí este año. Tuvimos la suerte de tener muchas jugadoras del LPGA al principio de la temporada, lo que lo hizo mucho más competitivo. También la mayoría de las golfistas tiene mucha experiencia, ya que han jugado en ese tour o tienen estatus condicional, por lo que competir en el WAPT es una gran semejanza a lo que se viene en el Symetra o el LPGA en un futuro.

Usted defendió a Southern Mississippi con éxito ¿Cómo definiría la importancia de jugar por una universidad?

Yo diría que más allá del golf, la parte más importante de la universidad son los contactos y el proceso de adaptación. Uno se acostumbra a viajar mucho en la universidad, lo que es clave cuando uno está empezando en el profesionalismo. Son muchas horas viajando y días en diferentes lugares, por lo que si no conoces a gente o no sabes cómo es el proceso de antemano, puede hacerse muy complicado adaptarse al estilo de vida.

Es decir, es clave para acostumbrarse al alto rendimiento. Por ejemplo, en Toronto 2015 las complicó lo largo de la cancha, muy distinta a las de Chile...

No, no. Quiero aclarar que el largo de la cancha no fue lo que me complicó tanto en los Panamericanos, sino la poca preparación de parte de la federación y, también, que no teníamos ningún tipo de equipo de apoyo en Canadá de parte de ellos. Si no hubiera sido por los dos golfistas hombres (Felipe Aguilar y Mark Tullo) que fueron y llevaron a su equipo de trabajo, nosotras hubiéramos estado perdidas.

Perfecto.

Pero sí, lo más importante de Estados Unidos es la competencia y la aclimatación. Uno ve muchos pastos, canchas, climas, en períodos muy cortos, los que te fuerzan a adaptarte mucho más rápido. También los fields (cantidad de jugadoras) son muchos más grandes y el nivel de todas las jugadoras es bueno, por lo que siempre hay que estar en ritmo.

¿Es su sueño llegar al LPGA Tour?

Yo creo que cualquier golfista que juegue como profesional quiere llegar al LPGA o al PGA.

¿Cuáles son sus objetivos en el golf?

Me encantaría jugar en el LPGA Tour, pero yo creo que un objetivo que sí me gustaría más, sería estar en los Juegos Olímpicos.

¿Qué espera de ese campeonato del LPGA al que clasificó? ¿Lo toma con calma, lo ve como una oportunidad única?

La verdad, no lo veo como una oportunidad única, ya que espero que sea el primero pero no el último. Es parte del proceso y seguir ganando experiencia. Sé que puedo competir a ese nivel, solo me falta tener más oportunidades y esas solo se darán con el tiempo.

¿Si tuviera que elegir un espejo, en quién se inspira. Sería Perrot, Niemann, otro?

Nadie en particular. Tengo varias personas que sigo en diferentes aspectos, ya sea golfista o no.

¿Son los éxitos de Niemann una presión para cualquier golfista chileno?

Más que presión, yo creo que son una motivación.

¿Cómo afrontaría que se le compare con Perrot o Niemann?

Es verdad que los dos han tenido resultados al más alto nivel, para mí ellos tuvieron un proceso muy diferente al mío. Yo estudié acá (en Estados Unidos), luego fui a la universidad y jugué en mini tours, un proceso muy diferente al de ellos. espero algún día llegar al nivel que ellos alcanzaron, pero por ahora no creo que sea comparable todavía.

¿Alguna relación con Joaco Niemann?

Antes de venirnos a vivir a Estados Unidos, practicábamos juntos en el Sport Francés.

¿Por qué no hay más profesionales chilenas?

La razón número uno para mí es el apoyo monetario. Como no hay un registro de muchas mujeres profesionales, es muy difícil conseguir sponsors. La mayoría prefiere ayudar a los hombres, que tienen más exposición.

¿Qué hay que tener para ser mujer profesional, que las otras chicas de su generación no tuvieron?

Yo creo que hay que atreverse no más y tener valentía, ya que es un estilo de vida muy sacrificado. No darle tanta importancia al qué dirán y darle no más. Uno se cuestiona mucho el qué dirán, ya que no es algo normal para una mujer hacerse profesional, pero en algún minuto hay que cambiar esa idea.

¿Después de la universidad, se devolvió a Weston?

Sí, viví cuatro años en Mississippi, en la universidad, pero ahora me devolví para poder practicar y disminuir costos. Practico en Weston Hills CC y desde aquí salgo para todos mis campeonatos. Algunos en auto, otros en avión.

¿Cómo definiría su estilo de juego?

Muy constante. No erro mucho, pero sí me falta capitalizar un poco más, que es lo que he estado trabajando últimamente.

¿Qué es lo que más le destacaba su coach en la universidad?

Mi disciplina y mi ética de trabajo.

¿Quién es su entrenador hoy?

Tengo un coach de golf acá y también entrené con Miguel Reinoso, que era mi coach de chica, y Víctor Fookes en el Sport, cuando fui a Chile. De preparación física estoy con Golf Kinesiology en Chile y lo hago por Zoom.

Antes eran las hermanas Haupt, ¿qué es de ellas?

Sí, tengo dos hermanas. La más chica, Josefina, sigue jugando golf en Lindenwood University y le ha ido muy bien, ganó un torneo como individual, lideró a su equipo a los Nationals y fue segunda individual y por equipos en los Regionals. Y Macarena, que jugó por Florida Atlantic University y ahora trabaja en otra cosa.

¿Cómo pasó la pandemia? ¿Qué problemas le trajo?

Las medidas por la pandemia acá no estuvieron tan estrictas. Sí dejé de practicar por dos meses, pero traté de verlo desde la mejor perspectiva posible.

¿En estos ocho años, ha extrañado Chile?

La verdad que estamos felices en Estados Unidos. Sí se extrañan cosas de allá, pero por ahora no volvería a Chile.