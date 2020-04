Los 10 grandes triunfos del golf profesional chileno

El golf chileno se ha dado varios gustos durante décadas de participaciones internacionales. En el caso de los deportistas profesionales, muchos han podido levantar copas, pero existe un grupo reducido de campeones que lo lograron en grandes circuitos. Solo cuatro victorias hay en tours de primera línea, uno de Nicole Perrot, dos de Felipe Aguilar y uno de Joaquín Niemann. Ha habido muchos logros, como Guillermo Encina en el Senior Tour europeo o varios en Latinoamérica y África, pero se destacan acá solo las 10 victorias en “segundas divisiones” y que para efecto de esta lista solo se destaca el primero de cada jugador.

1

Roy Mackenzie, Open de Vittel 1992

Challenge Tour de Europa, Vittel, Francia, premio: 9.446 euros

A principios de la década del 90 el chileno Roy Mackenzie se embarcó en lo que en esa época era una locura: jugar golf en Europa. Había conseguido una invitación para disputar campeonatos de lo que hoy se conoce como el Challenge Tour, la segunda división del golf del Viejo Mundo y no la dejaría escapar. En la primera temporada allá, en 1991, tuvo buenos resultados, pero fue en 1992 cuando marcaría otro hito, al quedarse con el primer puesto del Open Vittel, en Francia. La segunda ronda de 66 golpes (-5) fue fundamental para poder conseguir la victoria dos días después, el domingo 24 de mayo. El chileno, de 26 años, gana con un golpe de ventaja sobre sus tres escoltas, en un campeonato que jugaron destacados golfistas como el alemán Alex Cejka y el sudafricano Retief Goosen. Al año siguiente, Mackenzie disputaría el European Tour. Hoy está dedicado a organizar eventos deportivos y, claro, sigue jugando.

2

Nicole Perrot, GMAC Futures Golf Classic 2004

LPGA Futures Tour, Hartford, Connecticut, premio: 9.800 dólares

La viñamarina Nicole Perrot había tenido una carrera brillante como aficionada y desde los 19 se había hecho profesional, dejando atrás la idea más recurrente en el golf que era ir a jugar por alguna universidad estadounidense. Logró entrar en 2002 al Futures Tour, la liga de desarrollo del LPGA, y en junio de 2004 conseguiría su primera victoria como rentada, el GMAC, en Connecticut, donde superó por un golpe a la coreana Jeanne Cho. Pero no fue lo único, en agosto, la viñamarina ganaba por segunda vez en el circuito escuela del LPGA y con eso casi aseguraba su ascenso al LPGA 2005. Fue en el Albany Futures Golf Classic, en Nueva York, con un premio de también 9.800 dólares. Allí anotó una ronda final de seis bajo el par, 65 golpes suficientes para derrotar por tres impactos a la coreana Kyeong Bae. Con el resultado subió al tercer puesto en la lista de ganancias y a final de año las cinco mejores conseguirían el ascenso. Perrot fue una de ellas.

Nicole Perrot en 2004.

3

Nicole Perrot, Longs Drugs Challenge 2005

LPGA Tour, Auburn, California, premio: 150 mil dólares

En su primer año en el LPGA Tour estadounidense, la viñamarina logró por primera vez para Chile un título de un circuito de primera división. En California, la chilena ganó el Longs Drugs Challenge, 28ª fecha de la gira, del 6 al 9 de octubre. Con la ronda de domingo de 64 golpes (-7) pudo conseguir el triunfo, a un palo de la coreana Hee-Won Han, en un torneo donde estuvieron la sueca Annika Sorenstam y la mexicana Lorena Ochoa, máximas referentes del golf femenino de la época. La nacional se sumó en la lista de campeonas de este torneo a grandes nombres como la misma Sorenstam, Juli Inkster, Cristie Kerr, Christina Kim o Karrie Webb. Al terminar el torneo, la golfista celebró al estilo de Marcelo Salas, de quien era amiga en esa época. Poco después, en 2008 y desmotivada, se retiraría del LPGA Tour.

Perrot celebra el Longs Drugs Challenge

4

Felipe Aguilar, Postbank Challenge 2007

European Challenge Tour; Duisburgo, Alemania; premio: 22.400 euros

Después de jugar en circuitos menores en Estados Unidos y Europa, en 2006 Felipe Aguilar da el salto al Challenge Tour, la segunda gira en importancia en el Viejo Mundo. La temporada 2007, con 32 años, sería inolvidable para él. Primero, por el triunfo en el Postbank Challenge, del 23 al 26 de agosto, en el Golfclub Mülheim an der Ruhr, en Alemania. Allí cerró el torneo con una gran ronda de 65 golpes, que le permitió entrar a un desempate, donde venció al escocés Andrew McArthur y al inglés Paul Waring. En septiembre del mismo año, el valdiviano, número uno del ranking por esos días, ganó su segundo campeonato del circuito, el Challenge de España, cerca de Toledo, con 20.800 euros de premio y el ascenso seguro al European Tour 2008. Allí también debió ir a un playoffs, esta vez ante el alemán Tobias Dier.

Felipe Aguilar posa tras el Challenger de España 2007

5

Felipe Aguilar, Indonesia Open 2008

European Tour, Yakarta, premio: 137.883 euros

Tras el exitoso 2007, Felipe Aguilar jugó en 2008 por primera vez el European Tour de manera completa, En febrero de ese año, en el 12º certamen del calendario, el chileno conseguiría el primer triunfo para un nacional en este circuito: el Indonesia Open. La ronda de 62 golpes del viernes dejó al valdiviano como líder del certamen, pero eso no significó que tuviera una labor fácil. El domingo peleó hasta el último hoyo el título con el indio Jeev Milkha Singh, quien falló un putt corto que lo dejó fuera de carrera.

6

Mark Tullo, Rolex Trophy 2010

Challenge Tour; Ginebra, Suiza; premio: 24.400 euros

En su cuarto año como jugador del Challenge Tour, Mark Tullo, de 32 años, tuvo un brillante 2010. Primero se impuso en el Rolex Trophy, torneo en Suiza, donde le arrebató el título en los últimos hoyos al adolescente italiano Matteo Manassero, quien luego se convertiría en el más joven en ganar en el European Tour. Fue su primera victoria en la segunda división del golf del Viejo Mundo. La otra llegaría dos meses después ese mismo año, en el Abierto de Egipto, que también ganó por un golpe, esta vez sobre el escocés George Murray y el holandés Flories de Vreis y que le reportó 28.612 euros en premios. Tullo pasaría varios años alternando el European y el Challenge Tour. En 2014 volvió a encontrarse con la victoria, en el Vacon Open, que se juega en Hyvinkää, Finlandia, con 27.200 euros en ganancias y una victoria por tres golpes sobre el sueco Pelle Edberg.

Mark Tullo con sus tres trofeos del Challenger Tour.

7

Benjamín Alvarado, Brasil Classic 2013

PGA Web.com Tour; Sao Paulo, Brasil; premio: 121.500 dólares

La llegada del Web.com (hoy Korn Ferry) Tour, la segunda división del PGA Tour estadounidense al país, a través del Chile Classic, fue fundamental para el mayor logro en la carrera de Benjamín Alvarado. Invitado a jugarlo, finalizó cuarto, lo que lo hizo elegible para el Brasil Classic, unas semanas después. En Sao Paulo, el jugador, de 27 años, partía la ronda final con tres golpes de ventaja sobre sus perseguidores. En Brasil, Alvarado anotó cuatro rondas bajo los 70 golpes, destacando la segunda, de 63 palos, para derrotar por un palo al sudafricano Dawie van der Walt. Alvarado espera poder volver al PGA Tour, donde fue el primer chileno miembro.

Benjamín Alvarado celebra el Brasil Classic.

8

Felipe Aguilar, The Championship at Laguna National 2014

European Tour, Singapur, premio: 180.531 euros

El único jugador que, hasta ahora, ha conseguido dos victorias en un campeonato de “primera división” en el golf internacional es Felipe Aguilar, quien en el inicio de la temporada 2014 volvió a ganar un certamen en Asia, cosancionado con el European Tour. Tras la tercera ronda, parecía que el danés Anders Hansen se perfilaba como el favorito para quedarse con el campeonato. Pero en la ronda de domingo, el valdiviano tuvo una segunda mitad de campo de solo 28 golpes, para cerrar con 62, la ronda final más baja de la historia, batiendo la marca del irlandés Graeme McDowell.

Felipe Aguilar en Singapur.

9

Joaquín Niemann, A Military Tribute at The Greenbrier 2019

PGA Tour; Virginia Occidental; premio: 1,35 millones de dólares

Luego de irrumpir en el golf estadounidense en 2018, para 2019 ya era miembro del PGA Tour, tras conseguir varios top 5. En el primer campeonato de la temporada, A Military Tribute at The Greenbrier, en septiembre en Virginia Occidental, Joaquín Niemann terminó con la especulación de cuándo ganaría su primer torneo, pues la duda no era si ganaría, sino cuándo. La última ronda de 64 golpes, sin especular, fue clave para hacerse aún más un nombre en el circuito, para ganar por increíbles seis golpes sobre el estadounidense Tom Hoge. Un antes y un después en la historia del golf chileno.

10

Mito Pereira, Bogota Championship 2020

Korn Ferry Tour; Bogotá, Colombia; premio: 126 mil dólares

Con un eagle en el último hoyo, Guillermo Pereira, de 24 años, aseguraba este febrero su primera victoria en el Korn Ferry Tour, segunda división del PGA estadounidense, que lo encamina a jugar el circuito grande en 2021. Mito se había hecho profesional en 2005 y un año después ya ganaba en el circuito latinoamericano. En el torneo en Colombia, todos los ojos estaban puestos en Camilo Villegas, el local exjugador del PGA. Pero el chileno ya había destacado una semana antes al ser tercero en Panamá; ahora, cerraba el torneo con 20 bajo el par, superando por dos golpes al estadounidense Ben Kohles.