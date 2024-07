Valentina Toro recuerda su polémica con Nicolás Castillo: “Fue mi error poner un comentario así”

Valentina Toro es una de las deportistas nacionales más exitosas en la actualidad. La karateca es tercera del mundo en el ranking mundial y sueña con llegar al número uno. “Fui Grand Winner este año. Llegar al top es difícil, pero mantenerse es aún más difícil. Tenemos que trabajar duro. El otro año tenemos un Campeonato Mundial específico. También una de mis metas es poder ser la número uno del ranking. La número uno actual lleva siete años en el puesto y nadie la ha podido mover y yo quiero ser una de las que las mueva”, reveló, en entrevista con La Cuarta.

“Espero que Chile me dé el apoyo y el reconocimiento necesario si logró ser la número uno. Nadie ha logrado eso en la categoría adulta. Sería un logro enorme para el karate. No somos olímpicos. Pero, bueno, es lo que toca. Es el deporte que elegí. El Comité Olímpico se ha aportado un siete conmigo. Estoy muy orgullosa de mi nacionalidad. El cariño de la gente es enorme. Yo siento que, de verdad, Chile me ama. Estoy feliz con el reconocimiento que he tenido”, agregó.

La atleta, sin embargo, también ha tenido episodios poco amigables. Uno se dio después del último Clásico Universitario. La chilena es fanática de Universidad de Chile y subió un polémico posteo luego de los insultos y gestos de Nicolás Castillo contra la hinchada azul. “¿Cuántas patás en el hoci pa’ este vío? (sic)”, escribió en aquella oportunidad.

Valentina Toro ha logrado dos primeros lugares en la Premier League. Foto: Photosport

Ahora, luego de más de un mes de la publicación, Toro recuerda su comentario y hace una autocrítica. “Fue mi error poner un comentario así, pensando que toda la gente lo podía interpretar de manera diferente”, reconoció. Sin embargo, también hace énfasis en que lo los gestos del ariete estudiantil le causaron molestia: “La gente que me conoce sabe que nunca le pego a nadie. Lo primero que nos enseñan es que todo lo que tú haces en el deporte se queda ahí. La actitud de Nicolás Castillo en el no me gustó para nada”.

En esa línea, reveló que en su familia hubo temor luego del embrollo en redes sociales. “Obviamente, había gente que me tiraba mucho odio. No faltan. Ahí yo no pescaba, en verdad. De repente los titulares exageran. Como si de verdad le fuera a pegar a Nico Castillo. Se hicieron algunos reportajes. Yo prefiero no leer nada y no calentarme la cabeza. Pero mi mamá se asustó mucho. Pensaba, ‘parece que le va a pegar a este niño...’. Ella no entendía nada. Llegó a pensar que me iban a demandar, porque leyó un artículo donde entrevistaban a un abogado”, contó.

El lío con Rodrigo Rojas

Otro problema en Instagram se dio a finales de 2023. Luego de la votación anual del Círculo de Periodistas Deportivos, donde se eligió a Valentina Toro como la mejor del año, su colega Rodrigo Rojas realizó un descargo por no haber obtenido la mayoría de los sufragios. “Simplemente quería buscar una forma de invitar a los periodistas que están involucrados en esta votación a revisar los métodos por los que están eligiendo a los deportistas. Invitarlos a investigar más sobre los logros de cada deportistas, porque estoy seguro de que más de un atleta ha estado en mi situación”, reclamó.

Ahora, Valentina Toro reveló que aquel lío generó una grieta que no logró cerrar con Rojas. “La verdad, fue fome. Creo que tanto Rodrigo como yo éramos súper merecedores del premio al mejor del año. Quizás pudimos haber sido galardonados los dos. Pero igual fue fome, lo del video más que nada. Mucha gente llegó a tirarme mierda a mí. Me llegó hate gratis. Personas comentaron en el video de Rodrigo que yo estaba ahí solo por bonita o por puro marketing. Cosas como ‘tranquilo, amigo, siempre el marketing gana’”, relató la karateca.

La también licenciada en Ciencias de la Ingeniería no la pasó bien con aquello, pero asegura haberlo dejado atrás. “Los comentarios me dolieron. Yo no estoy aquí por bonita, lo que he ganado, me lo he ganado porque he peleado a combos, con sangre, con sudor y lágrimas. Fue muy triste. Con Rodrigo hablé de la situación, pero él no estaba muy contento con las cosas que yo le dije. Tampoco quedó muy bien la relación”, reveló.