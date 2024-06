En su mejor momento: Valentina Toro suma un nuevo título en la Premier League de karate

Valentina Toro vive un momento de ensueño. El mejor de su carrera. La karateca de 24 años suma un nuevo triunfo en la Premier League, en la categoría -55kg. En esta ocasión lo hizo en Marruecos, tras vencer por 6-3 a la indonesia Cok Istri Agung. Se trata de la segunda victoria de la chilena en el certamen. Antes había ganado El Cairo.

Con su paso a la final, la deportista nacional ya había asegurado el Grand Winner’s, premio a la mejor del año, por primera vez en su trayectoria. Con la nueva coronación, la santiaguina se acerca al primer lugar del ranking mundial de la disciplina. Hasta el inicio de su participación figuraba en el quinto puesto del listado WKF Official.

Toro espera seguir incrementando sus cifras. Su gran objetivo del año es liderar la clasificación planetaria. “Me siento parte de la historia del deporte chileno. Fui la primera karateka mujer en ganar unos Juegos Panamericanos y ahora tenemos un Oro Premier League. Entonces estoy rompiendo cada vez más estereotipos”, sentenciaba la karateca, en diálogo con El Deportivo, luego de su primer título en la categoría.

Valentina Toro obtuvo la medalla de oro en la categoría menos 55 kilos en la Premier League de Karate desarrollada en Marruecos. Foto: World Karate Federation.

Deporte, victorias, estudios y redes

La vida de Valentina Toro tiene el karate como eje central. La competidora recorre el mundo con el circuito. Sin embargo, tiene otras pasiones con las que complementa su vida deportiva. Es licenciada en Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Santiago de Chile y además se ha logrado posicionar como una importante influencer en las redes sociales. También le apasiona el fútbol y es reconocida hincha de Universidad de Chile.

“Nada es imposible si de verdad luchas por ello y nunca te conformas con lo que tienes. Hoy estoy un poco más cerca de donde quiero estar, pero no estoy satisfecha. Voy a ser la mejor”, escribió en una carta que iba dirigida a su yo de 18 años, cuando consiguió la coronación en El Cairo.

Valentina Toro, posando con su medalla de oro en Santiago 2023. Foto: AGENCIAUNO.

Sus últimos resultados tienen varias explicaciones. El no haber dejado de entrenar, ni siquiera en los momentos de dudas, es uno. Otro, igual de importante, es el régimen que impone su entrenador, el egipcio Ahmed Solyman, quien fue el primero en recibir el abrazo de la deportista luego de su victoria en Casablanca. “No nos deja relajarnos nunca. Yo soy campeona de Juegos Panamericanos y Premier League, pero aún así no tengo mi cupo asegurado para las competencias en las que defendemos al país”, contaba Toro a La Tercera.

Sobre los aspectos que la tienen en la élite del karate, la deportista señala que: “Seguía peleando como una niña juvenil. Me faltaba ser más soberbia peleando; ahora estoy más carretada con el karate. He ido adquiriendo mucho aprendizaje, madurando. También tengo un gran equipo, Ahmed, mis preparadores físicos, psicólogos”.

“Mi entrenador con mi equipo fueron los que me empujaron a seguir adelante. Me decían que estuviese tranquila, que se iba a dar. El que se empuja todo el rato es uno. Me costó entender que al final para lograr un gran impulso hay que ser como una flecha, jalar un poco hacia atrás para salir con todo”, complementa.