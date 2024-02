“Vente a jugar a la U”: la sorpresiva invitación de Jorge Valdivia a Eduardo Vargas que se toma las redes sociales

Los regresos de históricos han sido una tónica en el fútbol chileno durante los últimos años. El fichaje de Arturo Vidal en Colo Colo y de Marcelo Díaz en la U han abierto un debate en torno al retorno de los otros elementos de la Generación Dorada que podrían sumarse a las filas de los cuadros nacionales donde brillaron. Sin ir más lejos, en Universidad de Chile han manifestado su deseo de contar en un futuro con Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

Muchos dicen que con su arribo, la competencia local podría incrementar su nivel. Uno de los que defiende aquella tesis es Jorge Valdivia. El Mago, campeón de América en 2015, histórico futbolista albo y hoy comentarista deportivo de televisión y radio, tuvo una interacción con Vargas en Instagram, donde le manifestó sus ganas de verlo nuevamente con la casaca estudiantil laica.

Turboman apareció en uno de los posteos del exvolante. En una publicación donde el ex Palmeiras saludaba y le dedicaba palabras de amor a su pareja, la diputada Maite Orsini, el ariete escribió “Que lindo verte feliz amigo”. Como respuesta, Valdivia redactó “Gracias y lo sé... vente a jugar a la U. para que el torneo se haga mejor. Ya volvió el #1″.

La interacción en Instagram entre Vargas y Valdivia.

¿Vargas a la U?

Más allá de las múltiples intenciones de repatriar a Edu Vargas, según la información recabada por El Deportivo, el atacante no tiene intenciones de moverse de Brasil. Si bien el nacido futbolísticamente en Cobreloa no tiene la estelaridad esperada y su situación contractual termina a fin de año con el Atlético Mineiro, en sus planes no está retornar a la U.

¿Las razones? Principalmente el vínculo que generó en el país de la samba, donde vive cómodo junto a su esposa, que es de dicha nacionalidad. Sobre esto mismo entregó detalles Johnny Herrera, en TNT Sports, hace algunas semanas: “Charles tiene más opciones que Vargas, incluso. Le arraiga mucho su tierra, es muy familiar”, aseguró el otrora arquero.

Por otro lado, desde el entorno del delantero sostienen que la U no ha realizado ninguna consulta formal por sus servicios, por lo que difícilmente pueden llegar a plantearse un regreso al cuadro azul. Evidentemente, aquello hace aún más complejo que se pueda cumplir el sueño con el que Manuel Mayo y Michael Clark han ilusionado a los hinchas de la U.

Por otro lado, en diálogo con La Tercera, Ricardo Gareca manifestó que es posible ver al bigoleador de Copa América de retorno en la Roja. “Ha venido arrastrando una serie de inconvenientes, de lesiones. Ahora se está preparando con todo. Yo tuve un Zoom también con él y ya está recuperado. Resta nada más saber si va a continuar o no y si lo favorece o no el no jugar. Entonces, para ser tenido en cuenta en la Selección, va a ser importante que a él se lo vea en un ritmo. También puede ser que, a lo mejor, lo quiera ver yo en qué estado está. O sea, muchas veces puede ocurrir que un jugador que no juega en su club por equis circunstancias, a lo mejor puedo convocarlo para verlo, evaluarlo, e inclusive, que lo vean, que a lo mejor si está en buenas condiciones, pueda ser tenido en cuenta por algún club”, dijo.