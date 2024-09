Viaje exprés y con otra baja: Ricardo Gareca pone en marcha el plan en la Roja para dar el gran golpe en las Eliminatorias

En la selección chilena asumen que esta doble fecha de las Eliminatorias serán claves. Este jueves, frente a Argentina, en el Monumental de Buenos Aires, los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán rescatar unidades frente a un combinado que no contará con su máxima estrella: Lionel Messi. El martes, en tanto, en el Estadio Nacional, la Roja se medirá frente a Bolivia. Chile no contará con Alexis Sánchez quien será baja por una lesión muscular que aún no le permite debutar en Udinese.

Lo cierto es que poco a poco se han ido sumando los citados por el Tigre a Juan Pinto Durán. Entre este lunes y martes arribarán los futbolistas escogidos por el estratega argentino. Bruno Barticciotto, Matías Catalán, Marcelino Núñez, Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Erick Pulgar, Ben Brereton, Claudio Baeza y el lesionado Diego Valdés fueron los primeros en arribar a Santiago. Este último sufrió un fuerte golpe en el hombro, en el marco de la derrota 4-1 del América contra Cruz Azul, duelo correspondiente a la sexta fecha de la Liga MX.

Según comunicó el cuadro de la capital mexicana en su cuenta oficial de X, el futbolista nacional “sufrió una luxación acromioclavicular del hombro izquierdo” y “el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, situación que sepulta sus opciones de formar parte del viaje de la Selección Chilena a Buenos Aires y de la preparación en Santiago para medirse ante Bolivia. Al igual que ocurrió en la Copa América, Valdés vuelve a sufrir una complicación física que lo deja al margen de la actividad. Por esta razón, Gareca y su cuerpo técnico resienten su ausencia en una doble fecha FIFA que resulta clave para las aspiraciones mundialeras de la Roja.

Más allá de la baja del volante, la ilusión está intacta. Este lunes, a las 16 horas, Gareca comandó su primera práctica de cara al enfrentamiento frente a Argentina. Gabriel Suazo analizó las fechas que se avecinan. El excapitán de Colo Colo asume la responsabilidad de tomar un protagonismo que hasta hace poco le pertenecía a los miembros de la Generación Dorada. Cabe recordar que el lateral no podrá sumar minutos frente a Argentina por acumulación de tarjetas amarillas.

“Sabemos que las fechas clasificatorias son cruciales para nosotros. Son dos partidos difíciles, sobre todo ante Argentina allá, así es que hay que enfrentarlo de la mejor forma y tratar de lograr un buen resultado de visita y después pensar en casa”, dijo Suazo. “Es triste por no poder estar, pero me siento tranquilo por quienes sí podrán estar. Estoy confiado de que lo harán de la mejor forma, para sacar un lindo resultado”, complementó.

Las ausencias de Claudio Bravo, por retro, y de Alexis Sánchez, por lesión, no dejaron indiferente al lateral. “Son jugadores importantes para nuestra selección a los largo de estos 20 años, pero también tenemos jugadores que vienen saliendo y que buscarán mostrar su potencial en estos partidos”, aseguró.

Para cerrar, Suazo abordó la posibilidad de asumir la jineta de capitán considerando la experiencia que ha sumado durante los últimos meses. “Cada jugador sabe su posición y todos estamos aportando con un granito de arena. Siempre he sido una persona muy positiva dentro y fuera de la cancha y siempre he dicho que desde la posición que me toque trataré de aportar y por ahí pasa mi rol”.

Otro de los futbolistas que sacó la voz fue Víctor Dávila. El delantero lamentó la ausencia de Alexis Sánchez, su socio en la ofensiva durante los últimos partidos. “Alexis Sánchez para nosotros es un jugador muy importante, de mucha experiencia. Es uno de los mejores futbolistas en la historia de Chile, siempre se va a sentir su ausencia. Ahora tenemos que aprovechar la oportunidad, demostrar que también estamos preparados para lograr grandes cosas con la Selección”, señaló. Al mismo tiempo, reconoció que el equipo debe centrarse en mejorar la faceta goletadora. “La parte ofensiva hay que trabajarla para hacer la mayor cantidad de goles posibles. Sabemos que nos costó en Copa América, y es raro por lo que veníamos haciendo en los partidos anteriores”, cerró.

La Roja se embarcará este miércoles, a las 16 horas, en un chárter rumbo a Buenos Aires. En la capital argentina no entrenará y retornará inmediatamente finalizado el duelo frente al campeón del mundo.