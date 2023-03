Vuelve Nole: Estados Unidos elimina restricciones por Covid y Novak Djokovic podrá volver a jugar el US Open

Finalmente, Novak Djokovic podrá volver a jugar tenis en Estados Unidos. El serbio no había podido ingresar al país desde 2021 debido a que no quiso vacunarse contra el Covid-19, y en dicha nación, el Gobierno mantenía un estricto orden en torno a estas reglas. Sin embargo, el Senado votó para ponerle fin a las medidas contra la pandemia, lo cual permitirá a Nole disputar el US Open 2023, el cuarto y último Grand Slam del año.

En los detalles, Sky Sports señala que los senadores votaron en favor de aprobar un proyecto de ley que pusiera fin a las restricciones para las personas no vacunadas que quisieran ingresar al país. Dicho proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes y se enviará a Joe Biden, de quien se espera que lo firme.

La mencionada votación significa que en las agencias del país se comenzarán a reducir las medidas contra el Covid, armando así el camino para que Djokovic sea parte del torneo a disputarse en el Parque Flushing Meadows.

La prohibición impuesta por las medidas contra la pandemia impidió que el 22 veces campeón de Grand Slam mantuviera el primer lugar del ranking ATP que recuperó a principios de año, cuando derrotó a Stéfanos Tsitsipás y se coronó como campeón del Australian Open.

Nole fue superado posteriormente por Carlos Alcaraz en la clasificación, principalmente debido a sus ausencias de los dos primeros Masters 1000 de la temporada: Indian Wells y Miami Open. El español se consagró campeón en el primero, lo cual le permitió recuperar la cima del tenis mundial. En el segundo, aún está en carrera, pues deberá afrontar los cuartos de final frente al estadounidense Taylor Fritz. En caso de no obtener el Sunshine Double, Alcaraz volverá a ceder el primer lugar.

Así, la segunda raqueta del globo podrá participar del torneo que está pactado para comenzar el 28 de agosto, finalizando el 10 de septiembre. La última vez que jugó en territorio de Estados Unidos, fue cuando cayó en la final de la edición de 2021 frente a Daniil Medvedev. Posterior a dicho torneo, el serbio se perdió Indian Wells y Miami Open tanto en 2022 como en 2023; Masters 1000 de Cincinnati; y el Abierto de Estados Unidos 2022. Aún así, logró mantenerse entre los puestos más altos del ranking.

Nole ha triunfado tres veces en el US Open. La primera, fue en 2011 tras vencer a Rafael Nadal en la final. La segunda, se dio en 2015, derrotando a Roger Federer en el último partido. La última vez que alzó este título fue en 2018, venciendo a Juan Martín del Potro. A esto cabe añadir que en 2021 tuvo la gran chance de llevarse los cuatro Grand Slams en la misma temporada, pero cayó ante Daniil Medvedev en la final del certamen norteamericano.