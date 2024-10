¿Vuelve para las Eliminatorias? El mensaje de Alexis Sánchez de cara a los duelos frente a Perú y Venezuela

Puede ser esta semana o a más tardar en la que viene. Pero lo cierto es que Alexis Sánchez regresará a las canchas tras una larga y complicada lesión y así lo anunció en sus redes sociales.

El delantero del Udinese subió un video con sus grandes goles en el Arsenal y el Barcelona y posteó la frase: Back soon (Vuelvo pronto). Sentencia que ilusiona no sólo a los hinchas del Udinese, que no lo han podido ver en cancha desde que regresó en agosto pasado, sino también a la fanaticada de la Roja.

Esto debido a que Chile enfrentará dos duelos claves para sus aspiraciones mundialistas a mediados del próximo mes y la presencia del formado en Cobreloa podría terminar con la escases de gol que ha mostrado el equipo dirigido por Ricardo Gareca en sus últimos cuatro partidos clasificatorios: sólo dos tanto y uno de ellos, muy polémico.

Además, Alexis es considerado por el estratega transandino como uno de sus pilares dentro de su proceso y no ha podido contar con él en partidos que pueden otorgarle un boleto a la cita planetaria a nuestro país.

Cabe recordar que hoy el Equipo de Todos está último en la tabla de las Clasificatorias, con 5 unidades, y a 7 del puesto que te entrega la posibilidad de una repesca. Por lo mismo, los choques contra Perú en Lima y Venezuela en Santiago, el 15 y 19 de noviembre, respectivamente son claves.

Esto porque la Bicolor y la Vinotinto son los equipos que anteceden a la Roja en el escalafón y tras los malos resultados de las cuatro fechas anteriores, se le dio un ultimátum a Gareca: debe obtener cuatro de los seis puntos posibles o se va.

Alexis Sánchez sigue en proceso de recuperación. Foto: @Udinese_1896

La fecha elegida

El parte médico de Sánchez fue “lesión por distracción contusa miofascial en el gemelo medial de su pierna izquierda” y hace un mes, su entrenador -Kosta Runjaic- anunció que tendría cuatro semanas de para.

Plazo que ya se cumplió, por lo que la prensa italiana aseguró que Sánchez deberá sumar minutos este fin de semana y en caso de alguna complicación de última hora, siete días después. O sea, el nacido en Tocopilla llegará con fútbol en el cuerpo a la convocatoria del transandino para los ya mencionados compromisos.

Udinese enfrentará al Venezia, este miércoles (14:30 horas), y recibe a la Juventus el sábado (14 horas). Es en este choque dónde se espera que Sánchez sume sus primeros minutos, para que en la visita al Atalanta (domingo 10) debute en la titularidad.

Además, el equipo europeo espera que la presencia de Maravilla en la cancha les de un revulsivo que les permita meterse definitivamente en la pelea por pasajes a las copas internacionales, pues si bien han superado con creces la campaña de la temporada anterior, en la cual pelearon la permanencia en la Serie A, aún están fuera -por diferencia de gol- de las justas continentales.