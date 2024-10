Histórico de la Roja le pone la lápida a Alexis Sánchez

Seguramente Alexis Sánchez jamás pensó lo que se le venía esta temporada tres no ser renovado por el Inter de Milán. Luego de la Copa América con Chile, en donde la Roja quedó eliminada en la fase de grupos, el tocopillano firmó su retorno a Udinese luego de 13 años, lo que generó mucha ilusión en Friuli. Sin embargo, una lesión en agosto arruinó todo y aún no ha podido sumar minutos en esta temporada de la Serie A. El parte médico entregado por el club determinó que su dolencia se debía a una “distracción contusa miofascial en el gemelo medial de su pierna izquierda”.

Para colmo, estos problemas físicos lo dejaron afuera de la selección chilena en el retorno de las Eliminatorias, en donde el equipo entrenado por Ricardo Gareca ya acumula cuatro derrotas consecutivas.

Con este panorama, se esperaba que el formado en Cobreloa retornara en octubre, algo que no sucederá. El medio italiano Tutto Udinese estima que su regreso será para principios de noviembre.

La crítica de un histórico

Sin embargo, su vuelta tampoco genera tanta ilusión para algunos históricos de la Roja, considerando que el combinado nacional deberá enfrentar el próximo mes a Perú en Lima y a Venezuela en el Estadio Nacional.

Patricio Yáñez, mundialista con Chile en España 1982, no cree que la presencia del ex Barcelona y Arsenal cambie demasiado el rendimiento del equipo: “Yo leo cosas y dicen que ‘pierde la Selección’, ‘otro palo para la Selección’. ¿Qué otro palo, si hizo una mala Copa América, lleva más de 4 meses sin jugar y le va a cambiar la cara a la Selección? Ubiquémonos”, declaró el exdelantero en radio Agricultura.

“Estoy con la idea de que vuelva a jugar y que si tiene rendimiento, vuelva a ser convocado. Pero no vendamos ese discurso de que es ‘otro palo para la selección’ o un drama. Me parece que es justo que no sigamos con esa venta de pomada”, añadió el hoy comentarista.