¿Y la Roja?: Gabriel Arias se inscribe entre los grandes arqueros de la historia de Racing

Desde aquí en adelante, el día 23 de noviembre no volverá a ser lo mismo para los fanáticos de Racing, uno de los cinco grandes del fútbol argentino. Al fin se cumplió el anhelo de volver a conquistar una competencia internacional. Fue en Asunción, aunque era más bien una extensión de Avellaneda, porque claramente eran locales en La Nueva Olla, donde se disputó la final de la Copa Sudamericana ante los brasileños del Cruzeiro. El 3-1 de la Academia permitió acabar una larga espera, esa que duró nada menos que 36 años.

Fue el portero Gabriel Arias quien levantó el trofeo, en compañía del otro capitán del equipo, Leonardo Sigali. Podría ser un dato más o menos obvio el hecho de que el portero haya encabezado la premiación, recibiendo el cetro, en su calidad de portador de la jineta. Sin embargo, en lo particular del golero argentino naturalizado chileno, tiene una significación adicional. A los 37 años, atravesando la madurez de su trayectoria deportiva, Arias jugó por primera vez una final continental y la ganó.

“Sabíamos de la importancia para el club de ganar algo internacional, es el compromiso de todo el club, de las personas que trabajan. Cuando todo se alinea es todo más fácil y lo coronamos con un título internacional. Este fue el anhelo desde que llegué, estoy cumpliendo un sueño”, declaró el capitán de la Academia en diálogo con ESPN tras la definición del sábado. “Es un honor y un privilegio estar en este grupo, desde que llegué a este club. Esto es parte de mucha gente, de personas que nos siguen escribiendo desde fuera, de mucha gente que ha pasado por aquí. Ese sentido de pertenencia nos pone muy felices... La gente nos acompaña en los buenos y malos momentos, hicieron locuras por estar acá en el estadio”, añadió el ex Unión La Calera.

El arquero nacido en Neuquén acumula cinco títulos con el club celeste y blanco, de los cuales cuatro son en el ámbito local: Primera División 2018-2019, los Trofeos de Campeones 18-19 y 2022, y la Supercopa de 2023. Pero faltaba el internacional, que se concretó hace unos días. Hasta la fecha, se trata de la corona más relevante en la carrera del jugador, quien llegó a Racing en 2018 desde La Calera, donde se acentuaría su ligazón con el fútbol chileno. Su paso por los cementeros también le abrió las puertas de la Selección.

Con 219 partidos disputados en la tienda de Avellaneda, 213 goles encajados y cinco títulos en seis años, Arias ingresa en la selecta lista de los arqueros más importantes de la historia de la Academia. Es el análisis transversal del que dieron cuenta los especialistas transandinos de cara a la final, destacando lo que representa el jugador como referente y capitán del equipo, además de los títulos conseguidos. Un detalle no menor, respecto al idilio que se forjó con la hinchada: muchos hinchas en Asunción fueron vestidos con la camiseta verde que tradicionalmente utiliza el arquero.

Foto: @gabrielarias_21/ Instagram.

Mientras triunfa en el fútbol transandino, su camino en la Roja quedó en stand by. Con el arribo de Ricardo Gareca, Gabriel Arias pasó a ser el segundo del arco de Chile, tras Claudio Bravo. Aquello quedó de manifiesto en el amistoso contra Paraguay, en junio pasado, cuando el ex Betis salió por lesión y lo sustituyó el nacionalizado chileno, en desmedro de Brayan Cortés. Post retiro de Bravo, el apodado ‘Gaviota’ se hizo de la titularidad para los partidos de Eliminatorias ante Argentina y Bolivia. Esa olvidable derrota ante los altiplánicos fue el último partido de Arias como seleccionado. Desde la Selección, sin embargo, aseguran que no está “cortado” y que el Tigre lo tiene en la mira de cara a los próximos desafíos.

Grandes arqueros de la Academia

Entrando en la revisión de los grandes porteros del club, esta historia comienza con Marcos Croce, el primer ídolo en la era amateur de la institución. Estuvo ocho años defendiendo el arco de Racing, entre 1917 y 1925, periodo en el cual ganó 10 títulos. Si se trata de arqueros históricos, quizás el más relevante en los albicelestes es Agustín Mario Cejas, quien disputó nada menos que 334 partidos. Fue el golero del equipo que ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1967.

Hasta la consagración del sábado con Arias bajo los tres palos, el último golero campeón internacional con Racing fue Ubaldo Matildo Fillol, considerado como el mejor en la historia del fútbol argentino. El campeón del mundo en 1978 regresó al club en 1987 y fue clave para la consagración en la Supercopa de 1988.

Mucho más cerca en el tiempo aparece un nombre que no es desconocido para el medio local: Gustavo Campagnuolo. El meta del icónico equipo de Reinaldo ‘Mostaza’ Merlo que fue campeón en 2001, formó parte del cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en la U en 2023. Y hoy está como preparador de arqueros del staff de Gustavo Costas. O sea, también es campeón de la Sudamericana.

Si se trata de arqueros chilenos que construyeron historia en Racing, hay que referirse a Sergio Livingstone. El Sapito cruzó la cordillera en 1943 desde Universidad Católica. La Academia pagó la suma de 24 mil dólares por su carta, una cifra récord para la época. Disputó en total 30 partidos con la camiseta celeste y blanca, siendo elegido como segundo mejor portero del torneo ‘43 y se convirtió en el capitán del equipo. Esta historia se acabó a inicios de 1944, cuando decide volver a Chile por amor. Un camino breve, pero significativo.