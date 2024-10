Yeferson Soteldo revela detalles del tenso cruce con Lionel Messi en Eliminatorias: “Lo manoteé para que sea serio”

Lionel Messi y Yeferson Soteldo protagonizaron un entrevero que se llevó todas las miradas en el duelo entre Venezuela y Argentina. Fue un tenso empate 1-1 entre la Vinotinto y la Albiceleste, donde el astro transandino se enfrascó en una serie de discusiones. Yángel Herrera, Salomón Rondón e incluso el árbitro Gustavo Tejera fueron sus objetivos. Sin embargo, la pugna con el exatacante de la U acaparó la atención.

El venezolano recriminó la actitud del zurdo. El rosarino, en tanto, le respondió poniéndole su mano en el rostro. Este reaccionó y la sacó rápidamente, mientras la situación parecía escalar. Es por eso que llegaron otros futbolistas para intervenir, mientras que Messi se retiró con una risa irónica.

“Es muy difícil, el partido se hace trabado, muy feo. No pudimos dar dos pases seguidos. En el segundo tiempo, por derecha, quizás un poco más, pero es muy difícil jugar así”, aseguró el argentino tras el encuentro. También se refirió a su regreso con la Albiceleste, no obstante, no tuvo palabras para lo sucedido con el futbolista venezolano.

La respuesta de Soteldo

Los protagonistas no se habían vuelto a referir a la situación, pero Soteldo rompió el silencio. En una transmisión en su cuenta de Instagram, el extremo fue consultado por lo sucedido en Maturín y él dio su versión, burlándose de lo ocurrido. “¿Qué te dijo Messi? ¿El Messi?”, señaló tras leer la pregunta.

“Él cree que yo nací en la urbanización, el muertico”, continuó. En tanto, una mujer presente, que leía las preguntas del en vivo, le indicó: “¿Qué le dijiste a Messi?, que le regalaron el Mundial”. Soteldo, por su parte, respondió: “Yo no le dije na’, nada más lo manoteé para que sea serio. Se ve que no paraba de hablar”, sentenció.