Sergio Giacaman: el exintendente de Piñera que liderará el Biobío

“Sergio, amigo, el pueblo está contigo”. Ese fue uno de los gritos que cerca de las 19:00 se escuchaba en el comando de Sergio Giacaman (Ind.-UDI). A esa hora, con el primer computo del Servicio Electoral (Servel) en la mano, ya estaba claro que el abanderado de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) se impondría con holgura sobre el exsenador Alejandro Navarro (Ind.-Frevs).

Según el último resultado oficial, Giacaman se impuso con el 72,65% por sobre Navarro, quien alcanzó solamente el 27,35%, un triunfo histórico para el exintendente del presidente Sebastián Piñera, quien se alzó como la primera mayoría de la segunda vuelta de gobernadores.

“La región está cansada de la vieja política. Mi contendor centró su campaña en destruir, no en construir, nos destruyeron todas las palomas. Mi contendor concentró su campaña no en propuestas, sino en atacarme, inventar historias (...), y la ciudadanía entiende eso y como lo entiende lo manifestó en su voto”, dijo Giacaman desde su comando, ubicado a solo pasos de la Plaza de la Independencia de Concepción.

Cronica. Celebracion de Sergio Giacaman, Gobernador electo por la Región del Biobio. Foto: Eduardo Fortes/Aton Chile. 24/11/24

Hasta allá llegaron sus adherentes para celebrar su elección, entre ellos los parlamentarios y alcaldes electos de la región como el de Concepción, Héctor Muñoz (Partido Social Cristiano).

Giacaman era una de las cartas seguras de Chile Vamos en esta segunda vuelta de gobernadores, en gran parte porque su contrincante, el exsenador Navarro, no era una figura competitiva. El exsenador y diputado PS alguna vez fue mayoría regional, pero después de transitar en varios proyectos de izquierda se evidenció el desgaste de su capital político.

El ingeniero comercial de 45 años es, además, una figura conocida en la zona. Además de ser intendente, ejerció como seremi de Desarrollo Regional en la primera administración de Piñera. Desde ahí logró ir tejiendo redes que lo posicionaron como la principal carta de la coalición para asumir el desafío. Por lo mismo, cuando empezó a sonar su nombre en la UDI no titubearon para levantarlo como abanderado.

Así, tampoco sorprendió que importantes liderazgos del sector se sumaran desde un inicio a su candidatura. Tal es el caso de los Piñera-Morel que en varias ocasiones hicieron un llamado a votar por Giacaman. En dos oportunidades lo hizo la ex primera dama, Cecilia Morel, y también la hija más política del ex Mandatario, Magdalena Piñera.

Giacaman también sumó los respaldos del Partido Republicano, los socialcristiano y de figuras de centro como Felipe Harboe y Mariana Aylwin.

Los resultados del 27 de octubre lo dejaron en un buen pie para enfrentar la segunda vuelta de este domingo. Pese a la dispersión en la derecha, Giacaman logró imponerse como la primera mayoría en la zona con el 24,57% de los votos y la coalición se quedó con 11 de los 33 municipios, a los que se suman uno del Partido Social Cristiano (PSC) y otro del Partido Republicano. El propio Giacaman se impuso en 19 comunas.

De la mano de Giacaman la centroderecha logró recuperar la región del Biobío donde en la primera elección de gobernadores se impuso Rodrigo Díaz (Inp-exDC).

En 2021 la coalición obtuvo solo 5 alcaldías, mientras que en 2016, un total de 9 considerando las tres provincias que actualmente son parte de la región. Por lo mismo -dicen- la victoria de este domingo logró consolidar los últimos resultados electorales en la zona.

El desplome de Navarro

Acompañado de algunos dirigentes oficialistas, Navarro esperó los resultados en la sede del Colegio de Profesores en Concepción. Allí, las expectativas no eran altas y para quienes esperaban que el voto nulo y en blanco de la primera vuelta jugara a favor, el primer computo del Servel terminó con esas aspiraciones.

“Los actuales resultados son claros, contundentes. Perdimos y seguimos, seguimos luchando. No hay otra alternativa”, fueron las primeras palabras de Navarro.

Días antes, en privado algunos ya reconocían que el escenario para mantener la región era cada vez más adverso y para eso había algunos factores que empezaban a sonar entre los análisis.

En primera vuelta, el exsenador obtuvo el 19,26% de los votos, ganando en 14 de las 33 comunas de la región, por lo que quedó obligado a salir a buscar votos de centro. Así en ambos sectores sabían que la carrera no iba a ser fácil.

Penco, 24 de noviembre de 2024 Alejandro Navarro candidato a Gobernador Regional por la Región del Biobio por el Partido Regionalista Verde, vota en la Eleccion de Segunda Vuelta en el Liceo Pencopolitano de Penco. Carlos Acuna/Aton Chile

El nombre de Navarro fue propuesto por la Federación Regionalista Verde Social en julio de este año en medio de la ausencia de otras cartas del sector para competir por la gobernación. El Frevs defendió su postulación argumentando que se trataba de una figura de larga trayectoria. Entre 1994 y 2006 ejerció como diputado, mientras que entre 2006 y 2022 fue senador por la zona.

Después de renunciar al PS Navarro fundó el MAS y coqueteó con la idea de ser candidato presidencial. Tras eso se acercó a figuras de la izquierda en la región y ha sido un férreo defensor de Nicolás Maduro en Venezuela.

Lo cierto es que desde un inicio su nombre generó ruido en algunos sectores del oficialismo. Varios dirigentes de la circunscripción -tanto de los partidos de gobierno como de la Democracia Cristiana (DC)- pusieron en duda si iban a respaldarlo.

Si bien, esos respaldos se fueron ordenando de cara el balotaje -por ejemplo, recibió el apoyo de los senadores DC, Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste- hubo dirigentes que no cesaron con sus críticas. Entre ellos, el diputado de la zona vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), y el precandidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic.

9 SEPTIEMBRE 2024 DIPUTADO ERIC AEDO. FOTO: DEDVI MISSENE

La directiva nacional de la DC, por su parte, nunca lo ratificó como su candidato. En el resto de la alianza, en tanto, en privado reconocen que se cometió un error en levantar su candidatura.

El exsenador, de hecho, también quedó esperando respaldos claves en la zona como el del exalcalde de Concepción, Álvaro Ortiz (DC), y el excandidato a esa alcaldía, Aldo Mardones, también decé. El actual gobernador y exmilitante democratacristiano por más de tres décadas, Rodrigo Díaz, en tanto, respaldó públicamente a Giacaman.

El apoyo de Díaz fue uno de los que más tensionó la última milla de campaña. Navarro acusó a su contendor de acordar un pacto de silencio con el gobernador con el fin de que no se investiguen las irregularidades bajo su administración, lo que fue descartado por el abanderado de Chile Vamos. Durante esta jornada, Giacaman fue más allá y anunció acciones legales en su contra.

Navarro apunta al gobierno

Ya con los resultados en la mano, esta noche Navarro dijo que su derrota estaba asociada al desgaste del gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Creo que hay un desgaste. En el gobierno estamos 70/30, o sea el Presidente Boric tiene 30% de aprobación , 70% de rechazo y eso es un dato muy significativo. Yo me hago cargo también tanto de mis luces como de mis oscuridades. Hay quienes atribuyen esto al tema de Venezuela. Bien puede haber jugado un rol, no lo aclaramos también lo suficiente, pero no creo que sea determinante”, dijo.

En esa línea, aseguró que “hay un análisis social mucho más profundo y mucho más político que hacer y tendremos tiempo para hacerlo (...). Hay elecciones en 2025 y la tarea de la centroizquierda es ganar esas elecciones, aprender de esta derrota, al menos en la región del Biobío. Ganamos en la Mteropolitana, ganamos en Valparaíso y eso es muy importante. Entonces los del Biobío, la centroizquierda, la ciudadanía, tiene que evaluar que pasó, porque la derecha ganó merecidamente en las urnas”.

Sobre los descuelgues en torno a su candidatura, aseguró que “en las comunas donde había alcaldes de derecha se la jugaron y los resultados que Giacaman obtuvo fueron buenos resultados. Pero no es hora de recriminaciones, yo creo que hay que evaluar e integrar, por tanto vamos a tomarnos un tiempo”. Eso sí, apuntó a que “hay que asumir las responsabilidades sin perseguir a nadie. Legítimamente cada cual tuvo su opción, solo que cuando estamos divididos, perdemos”.