Canales recurren al pasado y repiten la inédita cifra de doce teleseries diarias

Aunque las repeticiones de teleseries nacionales ya llevan algunos meses tomando espacio, es por estos días que han alcanzado una presencia inédita en la pantalla.

Actualmente son 12 las ficciones del pasado que se exhiben -7 en Mega, 3 en Canal 13 y 2 en TVN-, todas apuestas que llegan a nutrir la parrilla de los canales, afectados por la pandemia y que no han podido continuar con las grabaciones de las producciones que tenían al aire. Eso sí, hoy son los programas más vistos. El ranking de la última semana está encabezado por Papá a la deriva y Pituca sin lucas, ambas de Mega.

“No hay muchas posibilidades de producir en este momento, de acceder a material nuevo y fresco, estamos todos encerrados, entonces dentro de las opciones que tienen los canales, apelar a un producto que ya fue probado, apelar a esa nostalgia, creo que es correcto y bien por la gente”, comenta Álvaro Espinoza, de Pacto de Sangre, que tras su fin en mayo de 2019 regresaba a Canal 13 la noche del lunes.

No fue el único reestreno de esa señal: a las 14.30 horas del lunes volvió Brujas, comedia emitida por primera vez en 2005. “Me parece una manera inteligente de salir del paso con respecto a un momento en que no se pueden efectuar grabaciones, y entretenido, hace mucho que no actúo en teleseries”, dice Antonella Ríos, parte de esa ficción.

Junto a ellas, otra teleserie que volvió recientemente fue Aquelarre (15.30 horas), de 1999, clásica de TVN y parte de su era dorada. “Las teleseries antiguas generan mucha sintonía. El archivo de TVN genera emociones, y también surge la nostalgia de un área que ya no existe”, analiza Ximena Rivas, recordada por su papel de “Poncia” en Aquelarre.

Aquelarre (1999), de TVN, el lunes quedó segunda en rating en su horario.

La mayoría de estas ficciones, por otro lado, se toman las redes sociales durante sus emisiones. En su debut, Brujas fue lo más comentado en Twitter, donde se apeló a un detalle: la ausencia de algunas canciones que formaron parte de su banda sonora. Al respecto, Canal 13 aclara que el ajuste responde a un tema de derechos musicales. La misma señal también hizo ajustes al emitir de nuevo Soltera otra vez: editó algunas escenas poco acordes a los tiempos.

“Me parece bien recordarlas en estos tiempos, en que para nosotros está tan difícil todo, que no podemos ejercer nuestra profesión, y también porque nos permite que nos llegue una parte económica”, expresa la actriz Coca Guazzini, Elena en Aquelarre.

La intérprete -consejera en Chileactores- apunta a la normativa que establece un pago a cada actor por emisión del proyecto en que participa, siendo este un 1,6% de las recaudaciones de la teleserie. El monto que recibe cada actor, sin embargo, es relativo, y depende del tiempo que aparecen en pantalla, el horario en que se exhibe la ficción, si ejerce un rol protagónico o secundario y el propio sueldo que negoció con su empleador. La entidad encargada de velar por que se cumpla ese pago es Chileactores, corporación que lo recolecta y distribuye. “Es una posibilidad de ingreso. Yo ya he recibido algo que me ha salvado el año”, comenta la actriz Loreto Valenzuela.

Las repeticiones actuales podrían acrecentar la recaudación del próximo año para quienes aparecen hoy en pantalla. Por ejemplo, Valenzuela está en Brujas (Canal 13), Amanda y Eres mi tesoro (ambas de Mega). Rivas, por su lado, aparece también en Perdona nuestros pecados (Mega).

Y uno de los actores que más se repite es Otilio Castro, parte de Pituca sin Lucas, Eres mi tesoro, Pobre Gallo y Amanda, todas de Mega. “Para mi ha sido una maravilla”, dice, “tenía temor que mi imagen se fuera a repetir, pero al parecer les ha gustado”. Valenzuela añade: “Si estuviéramos en tiempos normales diría no, no quiero estar en cuatro teleseries a la vez, pero en este minuto es un ingreso”.