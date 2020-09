Chilevisión evalúa acciones por referencia al programa Pasapalabra en la franja de RN

Esta tarde, a las 12.45 horas, se dio inicio a la franja televisiva del plebiscito del próximo 25 de octubre, que comenzó mostrando las diferentes alternativas del órgano constitucional que debiera redactar una nueva Constitución (Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional), en caso de imponerse la opción Apruebo el próximo mes.

Pero durante su emisión una escena llamó la atención tanto del público como de un canal en particular: la referencia al programa Pasapalabra de Chilevisión en el espacio destinado al partido Renovación Nacional (RN), en su apoyo a la Convención Mixta. En dicha alusión apareció una versión del clásico juego final del espacio de concursos, el “rosco”, donde una mujer contestaba las preguntas de un conductor que hacía las veces del animador Julián Elfenbein.

Frente a este hecho el canal ha tomado medidas, derivando el tema a su área legal por el claro uso de la imagen de este programa, según indicaron a La Tercera fuentes ligadas a CHV. Esto, ya que Pasapalabra se desprende de un formato británico, el programa The Alphabet Game, cuyas versiones llegaron a diferentes partes del mundo, incluido Chile. Y es precisamente la productora inglesa dueña del formato original la encargada de atender cualquier tema de derechos de imagen.

Será el área legal de la estación, por tanto, la que estime los pasos a seguir en este proceso.

El canal estaría evaluando a su vez hacer llegar su inquietud sobre el tema al mismo Consejo Nacional de Televisión (CNTV), la entidad responsable de que se cumpla la normativa en torno a la franja televisiva del plebiscito. Desde el consejo, sin embargo, indican que no han recibido ninguna misiva hasta ahora, pero que de acoger una carta de esas características, como CNTV no tienen “facultades para fiscalizar contenidos de la franja”, y que frente a esto el canal sólo podría acudir a tribunales.

Contactado por este medio, el canal declinó referirse al tema, lo mismo que el animador de Pasapalabra, Julian Elfenbein. “Eso tienen que verlo con el canal. No lo vi y no tengo idea”, aclaró el conductor de TV.

Por otro lado, fuentes ligadas a la construcción de esta apuesta audiovisual para RN, a cargo de la agencia La Botica, manifestaron su sorpresa frente al tema y la polémica que podría surgir al respecto. Aseguran a su vez que esta pieza audiovisual no es idéntica al programa, no cuenta con su nombre en ninguna parte, y que solo posee algún grado de similitud. A pesar de eso, añade esta fuente, si el canal se sintió aludido, esperan pueda entenderse como un “homenaje a un espacio querido”, usando conceptos positivos, y que además no se relaciona a las opciones del Apruebo o Rechazo, y tampoco a la Convención Mixta que se apoya, siendo solo una presentación del partido en el espacio que tienen destinado. Hasta ahora, esta parte involucrada no ha recibido ninguna información desde el canal, pero de ser contactados esperan que el tema sea resuelto de buena manera y en una conversación.