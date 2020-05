Cuando “comió plantas” y desconcertó a Raúl Matas: un nuevo videoclip reimagina la legendaria visita de Grace Jones a Chile

La inspiración, como muchas veces ocurre y sobre todo hoy, surgió en un momento de aburrimiento, ocio y espera. Durante una conexión de un vuelo entre Los Angeles y Nueva York, en medio de su última gira por Estados Unidos, Francisca Bascuñán, quien con su proyecto Entrópica se ha convertido en una de las más reconocidas exponentes de la amplia escena chilena de electropop, encontró la idea que quería para su nuevo videoclip mientras revisaba viejo archivo de la televisión chilena en Youtube. Así llegó de rebote a Grace Jones y su inolvidable debut ante el público local a inicios de la década del 80.

“De repente aparece esto y quedé perpleja”, cuenta la solista recordando sus primeras impresiones frente a la célebre performance que la estrella jamaiquina realizó en Vamos a ver, el estelar de Raúl Matas en Televisión Nacional de Chile por donde también se pasearon, en medio de un opaco decorado tipo fiesta de matrimonio, figuras como Chuck Berry, Boney M y Lou Ferrigno, el recordado Hombre increíble de la serie de TV. Para la “Diosa de ébano”, quien por ese entonces ya era un ícono de la onda disco y la new wave, pasar de los clubes gay europeos y las fiestas con Giorgio Armani al circunspecto público chileno y ese set de mesas de mantel largo, debe haber sido tan desconcertante como lo fue su aparición para los presentes.

La actuación, que incluyó éxitos como Fame y La vie en rose, para luego terminar con Jones sacando a bailar a unos ejecutivos de un banco y dándole manotazos a unos ficus de utilería -postal luego exagerada en una parodia del Jappening con Ja que le valió a la cantante el mote de “la comeplantas”-, es recreada y reinventada 40 años después en el nuevo videoclip de Entrópica, Formas, el cuarto single de su disco del mismo nombre, nominado a dos premios Pulsar. Una pieza audiovisual que debuta esta noche en diversas plataformas y que la cantante desarrolló entre el estallido social y la pandemia junto a la directora Antonia Forch, cuya hermana, Amaya Forch, también participa del clip.

"La visita de Grace Jones debe haber sido algo increíble de ver en ese momento, pero el programa además parecía muy enfocado en una idea tipo 'tenemos este show raro y la gente no entiende nada de lo que está pasando', justamente por ese momento raro que se estaba viviendo en Chile también. El público era muy gris, no cachaba mucho lo que estaba pasando, de dónde venía esta mujer ni quién era realmente", dice Bascuñán, quien en el video se reencarna en una suerte de Grace Jones, coquetea y saca a bailar a la audiencia y termina mordiendo un ficus luego de ser presentada por un animador -interpretado por la misma Antonia Forch- que se parece tanto a Raúl Matas como a Jaime Guzmán.

La actriz Amaya Forch en el video.

En ese sentido, el nuevo clip de la solista no solo se presenta como una fantasía en torno a lo que pudo ser el debut local de la jamaiquina en los años 80, sino que además suma guiños a la contingencia y funciona como una visión personal de los cambios en la sociedad chilena durante estas cuatro décadas. "Nos gustó mucho retratar esta idea porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy, después del estallido social, con todo lo que se empezó a gestionar en la Constitución de ese mismo, la de 1980, y de la que hoy vemos las primeras repercusiones reales en nuestro sistema", explica la cantante.

"Es programa, ese sentido, era una foto de lo que estaba pasando en ese momento, de la gente súper reprimida, apagada y gris, media obligada a ser de una determinada forma", comenta Bascuñán. "Y justamente una de las ideas principales o caballos de batalla de Entrópica es el no-etiquetado y el no juzgar a los demás por ser distintos ni diferenciar a las personas por su identidad sexual o sus capacidades, sino que ver las actitudes de una ventana distinta", añade sobre su proyecto artístico, que acumula seis discos y un séptimo programado para el segundo semestre.

Imagen del video de Formas.

Con todo, el estreno estuvo muy cerca de no concretarse: según explica la cantautora, el videoclip se grabó en el bar Liguria de calle Lastarria justo en los días previos a que las autoridades comenzaran a decretar cuarentenas en diversas zonas de la capital. "Nos demoramos una semana más y no grabamos el video y no estaríamos hablando de esto ahora", asegura.

Sobre Formas, la canción que da el título a su último LP, la solista también considera que son muchas las conexiones con lo que retrata el video. “Habla justamente de hacernos cargo de esos dolores que hemos dejado atrás, esas cosas pendientes que todos tenemos pero que aún así seguimos adelante, con una venda en los ojos, para que siga funcionando la vida. Eso tiene mucho que ver con lo que vivió Chile desde la dictadura, con el sistema que hoy nos viene aquejando. En el video también aparece esta gente sentada como con unas vendas y viene esta persona a desordenar todo y a decirles ‘oye, también hay cosas que son distintas’”.