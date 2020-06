La actriz Paloma Moreno y el presente de las teleseries: “Ponerse fechas y plantearse retornos para las grabaciones es un poco iluso”

Esta noche la actriz Paloma Moreno dirá adiós a su primer protagónico en televisión, que por partida doble conquistó al público de Gemelas, la teleserie nocturna de Chilevisión que hoy emite su último capítulo.

Allí la artista interpretó a las hermanas Luchita y Dominga, separadas cuando solo eran unas bebés, creciendo en mundos totalmente opuestos, sin saber una la existencia de la otra. “Ha sido una cosecha muy buena”, considera la actriz. “En términos laborales han surgido otras cosas, siempre he tenido buenos comentarios. La gente en la calle ha recibido súper bien los dos personajes, que también era un problema para mi que quisieran a la pituca porque decía ¿cómo hago que esta pituca insoportable la quieran y se transforme en una antagonista querible? Era mi gran desafío, y fue así, así que también eso es un logro muy rico para mi”, resume Moreno.

Paloma Moreno como Dominga en Gemelas.

Pero este final encuentra a la actriz ya en otro canal, luego que en 2019 fuera reclutada por Canal 13 para su nueva teleserie nocturna, La Torre de Mabel: ficción que comenzó a grabar en diciembre pero que actualmente está en receso por la emergencia sanitaria.

“Terminar La torre de Mabel va a ser muy importante porque va a ser el nuevo personaje después de estos dos personajes tan importantes para mí”, piensa la artista.

La teleserie quedó en pausa a mediados de marzo, como todas las ficciones que se rodaban por entonces en la TV local. Sin embargo a inicios de mayo la señal junto a la productora AGTV, a cargo del proyecto, resolvieron volver a grabar, aunque eso solo duró una semana luego que el 14 de mayo se decretara cuarentena total en la región Metropolitana. “Ahí se decidió que era lo más sensato parar, así que ahí nos detuvimos en el fondo hasta nuevo aviso”, explica.

Paloma Moreno y Blanca Lewin en las grabaciones de La Torre de Mabel.

Respecto a esos días en que se volvió a rodar, profundiza: “Fue difícil. Es complicado porque hay cosas como actor que no se pueden hacer. El uso de mascarillas no se podía, se podía pero hasta cierto punto, al momento de grabar había que sacársela. Hubo un protocolo sanitario súper estricto, pero de todas maneras llega un momento en que uno se tiene que sacar la mascarilla y actuar, y claro que está la tensión de enfrentarse a una situación de riesgo obviamente. Ya salir de la casa es un riesgo en este momento, entonces todo lo que venga después de eso para cualquiera es difícil, sobre todo si el sistema de salud está colapsado y a uno le da miedo. Pero también está el miedo de no tener trabajo, entonces uno se ve como en esas dos puntas, que es lo que le está pasando a todo el mundo”.

¿Hay fecha de retorno estimada para retomar las grabaciones?

No, creo que todo es muy líquido, las cosas se tienen que ir evaluando a medida que van ocurriendo, yo creo que ponerse fechas y plantearse retornos es un poco iluso porque todo puede pasar. Entonces hay que estar más abiertos a que la ruta cambie.

En los últimos días trascendió que Canal 13 quiso seguir las grabaciones en estos días a pesar de esta cuarentena total en la región...

De hecho estamos detenidos, y esperando que esto se despeje y las cosas puedan ser más llevaderas para todos, y que nadie esté trabajando con miedo ni con inseguridad de contagiar a alguien de su familia, mucha gente vive con adultos mayores. Creo que se está respetando eso y en este momento estamos todos guardados en nuestras casas en esta producción. Eso es super bueno, yo lo agradezco mucho.

“Creo que todos tenemos la intención de retomar las grabaciones, el canal, la productora, los actores, los técnicos, es general porque es un proyecto que empezó y que todos queremos terminar. Sería una lástima que quedara hecho a la mitad”.

Continuación de Gemelas

Tal como publicó La Tercera este martes, Gemelas planea una continuación con una historia derivada o spin-off, centrada en Vicho y las Gaviotas del Norte, la banda de cumbia ranchera que protagoniza la teleserie.

Vicho y las Gaviotas del Norte en la teleserie.

El grupo cobró vida fuera de la pantalla, haciendo varias presentaciones en vivo en distintos escenarios. Su continuidad, sin embargo, no se dio con toda la banda de la teleserie, ya que tanto Moreno (Luchita en la ficción), como Carolina Varleta (Estela) no participaron de ese proyecto. El grupo, por tanto, estuvo conformado por los personajes de “Vicho” (Francisco Gormaz), Palomo (Raúl Hoffmann), “Pinky” (Diego Varas), “Tatoo” (Felipe Álvarez), y Magaly (Karla Melo).

Sobre este proyecto, que espera comenzar sus grabaciones apenas estén las condiciones sanitarias en el país, Moreno dice: “siempre lo hablábamos, en las grabaciones, decíamos qué increíble que estos personajes están tan bien escritos que todos podrían tener su spin-off”.

“Me parece genial que la gente lo pida y que ojalá el canal escuche y llegue a puerto ese proyecto”, añade la actriz, “sobre todo en estos tiempos en que la demanda popular me parece algo muy importante en todo sentido, decir ¿sabes qué? la gente lo pide, hagámoslo, lo encuentro muy bacán”.

Y sobre una posible participación, añade: “A mi me encantaría estar, tengo una deuda emocional, me encantaría poder seguir, pero vamos a ver qué depara todo este destino tan raro que estamos viviendo”.