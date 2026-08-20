Appassionato, el concierto que reunirá Carmen Suite de Bizet-Shchedrin y la Quinta Sinfonía de Prokofiev

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará Appassionato, concierto que reunirá dos emblemáticas obras y que se realizará en la Gran Sala Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro chileno Rodolfo Fischer.

Fischer cuenta con una amplia trayectoria internacional. Es licenciado con honores por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y continuó sus estudios en Nueva York con Richard Goode. Posteriormente, estudió dirección orquestal con Otto-Werner Müller en el Curtis Institute of Music de Filadelfia.

Entre las orquestas con las que ha trabajado se encuentran la Sinfónica Estatal de São Paulo, la Filarmónica de Buenos Aires, la Sinfónica Nacional de Bogotá, la Filarmónica de Copenhague, la Basler Sinfonieorchester, la Luzerner Sinfonieorchester y la Auckland Philharmonia.

Desde 2020 es director artístico de la Orquesta de Cámara de Valdivia, donde ha impulsado iniciativas vinculadas a la creación, formación y descentralización musical. Junto con ello, actualmente, también enseña dirección orquestal en la Musik-Akademie de Basilea, Suiza.

El concierto que dirigirá en la Gran Sala Sinfónica Nacional tendrá dos funciones: el viernes 21 y el sábado 22 de agosto, ambos días a las 19:30 .

Appassionato, el concierto que reunirá Carmen Suite de Bizet-Shchedrin y la Quinta Sinfonía de Prokofiev Cortesía

Cómo será Appassionato, el concierto que reunirá Carmen Suite de Bizet-Shchedrin y la Quinta Sinfonía de Prokofiev

Appassionato iniciará con una creación del ruso Rodion Shchedrin, quien tomó fragmentos de la célebre ópera Carmen, del francés Georges Bizet, para transformarlos en Carmen Suite, una nueva obra concebida originalmente para ballet.

Estrenada en 1967 en el Teatro Bolshói de Moscú, fue creada a partir de una colaboración con el coreógrafo cubano Alberto Alonso, en respuesta al interés manifestado por la primera bailarina del Bolshói y esposa de Shchedrin, Maya Plisétskaya, quien quería interpretar a Carmen en una nueva coreografía.

El compositor reorganizó y adaptó la música de Bizet, dándole nuevas sonoridades, sin perder los temas y personajes que hicieron de esta ópera una de las más populares de todos los tiempos.

Así, la suite recorre algunos de los momentos más icónicos de Carmen, como la Habanera y Torero, pero los aborda desde una perspectiva renovada.

Fischer explica que Shchedrin “hizo una especie de deconstrucción de la obra, sacó todos los instrumentos de viento, y con eso incluyó a los cantantes también, dejando básicamente a la cuerda con la percusión”.

“Esa recomposición es lo que le da un toque muy de siglo XX”, afirma el director.

En tanto, la segunda parte del concierto contempla la Sinfonía n.º 5 en si bemol mayor, op. 100, de Sergei Prokofiev, una de las obras más conocidas del compositor.

Compuesta durante el verano de 1944, fue estrenada en Moscú en enero del año siguiente, con el propio compositor en la dirección.

La obra pertenece a un periodo especialmente significativo de su carrera, en el que su música alcanzó una creciente difusión internacional.

Se caracteriza por contrastes entre pasajes de gran fuerza, dinamismo y momentos de lirismo, con cuatro movimientos que combinan tensión, solemnidad, ironía y vitalidad.

“Diría que pasa por varias facetas”, comenta Fischer, para luego describir los paisajes por los que pasa la obra.

“El primer movimiento es una especie de montaña gigante, con muchísima información de todo tipo. Luego viene un momento que definiría como un scherzo sarcástico, que es quizás el movimiento más conocido de la Sinfonía”.

“El tercer movimiento es lento, muy trágico, de mucha profundidad. El cuarto es el más complejo, porque tiene algo de triunfalista, pero al mismo tiempo, después, esa misma energía empieza a descontrolarse”, anticipa el director.

Appassionato, el concierto que reunirá Carmen Suite de Bizet-Shchedrin y la Quinta Sinfonía de Prokofiev Cortesía

Cómo será el concierto de la Camerata Vocal Universidad de Chile pensado especialmente para bebés

Además de Appassionato, el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) presentará un nuevo concierto de Arrullo, iniciativa impulsada por el Área de Educación y Mediación en colaboración con la JUNJI, donde propone un espacio íntimo en torno a las canciones de cuna, la voz y la escucha.

En paralelo a la programación de la Orquesta Sinfónica, este concierto ofrecido por la Camerata Vocal Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, invita a vivir una experiencia musical especialmente pensada para las primeras infancias.

Se realizará en la Sala Sinfónico Coral Domingo Santa Cruz , el sábado 22 de agosto, en funciones programadas para las 12:00 y las 17:00 .

Cómo será el concierto de la Camerata Vocal Universidad de Chile pensado especialmente para bebés Cortesía

La presentación contará con las voces solistas de la soprano Camila Guggiana y las mezzosopranos María Fernanda Carter y Elena Pérez. Además, participarán los músicos invitados Juan Ángel Muñoz en violonchelo y Eugenio González en guitarra, con arreglos musicales de Moisés Mendoza.

Arrullo propone un espacio de escucha cercano y acogedor, en el que la disposición circular de los intérpretes permite al público ubicarse alrededor del conjunto y experimentar la música desde una perspectiva diferente.

El programa reúne canciones de cuna y piezas tradicionales de distintas procedencias, entre ellas ¿Quién te enseñó pececito?, Los pollitos dicen, Arrorró, mi niño, A la nanita nana, Duérmete, mi amor, Pinocho y Estrellita, ¿dónde estás?

Además, la experiencia incorpora improvisaciones vocales sobre un cuenco de cuarzo en sol.

Cómo será el concierto de la Camerata Vocal Universidad de Chile pensado especialmente para bebés Cortesía

La iniciativa surgió en el marco de la Mesa Regional de Educación Artística y, a partir del trabajo conjunto con JUNJI, identificó la necesidad de fortalecer nuevamente el canto en los espacios educativos.

“Ya llevamos tres años realizando este programa, el cual viene a potenciar el uso de la voz para estados de calma y de contención”, explica Amelia Ibáñez, encargada de Educación y Mediación del CEAC.

El proyecto contempla distintas instancias de trabajo con educadoras y asistentes de educación, incluyendo ejercicios de escucha, vocalización y canto. Posteriormente, la Camerata Vocal Universidad de Chile visita los jardines infantiles para interpretar canciones de cuna junto a las comunidades educativas, especialmente durante el momento previo a la siesta.

“Es realmente muy conmovedor ver cómo los bebés reaccionan ante la música y ante el canto”, agrega la encargada de Educación y Mediación.

El proceso culmina con un concierto abierto al público, concebido como un espacio de cercanía y descanso compartido.

Cómo será el concierto de la Camerata Vocal Universidad de Chile pensado especialmente para bebés Cortesía

Dónde comprar las entradas para las actividades del CEAC

Las entradas para todas las actividades del CEAC están disponibles a través de su página oficial en Ticketplus, a la cual puedes acceder haciendo clic en este enlace .

También pueden adquirirse en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile .

Los valores de los boletos van desde los $5.000. Hay descuentos disponibles para estudiantes, personas mayores, funcionarios de la Universidad de Chile, socios Coopeuch, Vecino Providencia y Patrimonio Cultural.

Tras los conciertos mencionados, la temporada del CEAC continúa con música y danza contemporánea.

Por una parte, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá el concierto Americana 250, un programa con obras de Santa Cruz, Bernstein y Gershwin, bajo la dirección del maestro australiano Vladimir Fanshil y la participación del pianista estadounidense Norman Krieger.

Asimismo, el Ballet Nacional presentará su tercer ciclo del año con Voces, del coreógrafo inglés Ihsan Rustem, en la reposición de Laura Fernández. Tendrá cinco funciones, desde el viernes 28 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre.

El CEAC cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.