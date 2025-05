Café Vinilo, el restaurante pionero del cerro Alegre

Hace 18 años se abrió Café Vinilo, un restaurante que se ha convertido en un clásico del cerro Alegre.

Lo encontrarás en la calle Almirante Montt, por el rico olor que sale de su cocina -comandada por la chef Estefanía Araya- y porque siempre está puesto un vinilo en la tornamesa del lugar (de ahí su nombre).

Su dueño el arquitecto Allan Lara y la diseñadora textil María Paz Bravo lo inauguraron, en primera instancia, como una tienda de diseño que, poco a poco, fue mutando hasta convertirse en lo que es hoy: un espacio de arte y cocina.

Tanto así, que hace un año abrió ahí mismo un bar de pisco, además de dos tiendas de diseño, todos conectados entre sí.

De hecho, el Vinilo junto con el bar del pisco comparten un escenario donde todos los viernes y sábados, a las 9.30 PM, tocan grupos de jazz.

La carta de Café Vinilo

Café Vinilo la-tercera

(Foto: María Ignacia Concha)

Otras de las gracias del lugar, es que está abierto todos los días de la semana desde las 9 AM.

¿Otra más? Ahí puedes pedir un plato de la carta a la hora que sea.

Es decir, puedes ir a desayunar una increíble plateada al jugo con chuchoca, por ejemplo.

O a almorzar un "gran ñam", un pan amasado tostado y partido en dos, en la que cada una de las partes lleva una deliciosa prieta, cebolla caramelizada, menta y huevo frito.

Eso sí, no te puedes quedar sin probar el osobuco de vacuno preparado con reducción de vino tinto y cocida al vacío por 16 horas (a baja temperatura y larga cocción).

Se acompaña con unas increíbles papas ahumadas.

Mejor si lo maridas con alguno de los vinos del valle del Maipo que tienen en el lugar.

Ojo, tienen cerca de 45 etiquetas de vinos en su carta que están ordenadas por los valles chilenos.

Atento, revisa su programación en el Facebook de Café Vinilo y en su Instagram.

HORARIO: Lunes a jueves, 9 AM a 1.30 AM. Viernes a sábado, 9 AM a 3 AM. Domingo, 9 AM a 1 AM.

TELÉFONO: 32.2230665