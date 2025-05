Día del Barros Luco: cuatro lugares donde celebrarlo

La Confitería Torres

Confiteria-Torres-4.jpg la-tercera

(Foto por Valentina Miranda)

Comerse un “barros Luco” en La Confitería Torres es un hecho histórico.

No solo porque se trata de uno de los restaurantes más antiguos de Santiago, sino además porque es donde se inventó este popular sándwich.

Cuenta la historia que don Ramón Barros Luco, quien fuera presidente de Chile entre 1910 y 1915, solía pedir este sándwich de queso caliente y carne a la plancha, cuando pasaba por el lugar a principios de siglo, por lo que en el local se decidió ponerle su nombre cuando salió presidente justo después del centenario.

Actualmente el “barros luco” ($ 6.800) es una maravilla que se sirve en una marraqueta crocante con carne a la plancha y queso caliente al que se le agrega el juguito de la carne para darle más sabor.

Pídalo a la mesa, puede que lo atienda don José Santos, más conocido como el “tata”, quien lleva trabajando casi 60 años como garzón en el lugar. No hay historia que no se sepa.

HORARIO: Lu. a sá., 9 AM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.

La Terraza

Barros-Luco-La-Terraza-por-Axel.jpg la-tercera

(Foto por @donfilofio)

Hay que tener suerte para encontrar una mesa en La Terraza, la popular fuente de soda de Av. Vicuña Mackenna, a pasos de Plaza Italia.

Suele llenarse siempre por dos razones: por sus precios, que son ultra convenientes, y por su comida, tan sabrosa que dan ganas de volver una y otra vez.

Su fuerte son las preparaciones clásicas de las fuente de soda en especial sus sánguches.

Si pasa por ahí este sábado no deje de probar su "barros luco" ($ 4.950), generoso en en posta de vacuno y en queso gauda derretido, que puede pedir en pan frica tostadito o molde.

Mejor si llega con hambre, que el sánguche es tan contundente que hasta se puede compartir. Si no, lo que queda lo puede pedir para llevar.

¿La mejor compañía para este barros luco? Un buen shop de Torobayo ($ 3.700).

Otra cosa buena de La Terraza es que puede ir cuando se le antoje, porque abre de lunes a domingo, de 11 AM a 3 AM.

HORARIO: Lu. a do., 11 AM a 3 AM.

Liguria

(Foto por @risbej)

Si hay una características que define al "barros luco" ($ 7.500) del Liguria es su carne blanda, tanto que no necesitará cuchillo, porque se deshace sola en la boca.

Vaya a probarla a cualquiera de sus cuatro locales (en Luis Thayer Ojeda, Pedro de Valdivia, Manuel Montt o Lastarria) porque en todos ellos lo puede pedir en cinco tipos de pan, entre ellos integral, molde, crocata y marraqueta.

Quédese con esta última, para que suspire de encanto con este pan de cubierta crujiente y miga humedecida por el juguito de la carne que puede ser churrasco o bife -ambos muy bien preparadas y condimentadas-, y además con un exquisito queso mantecoso derretido.

¿Prefiere el queso de cabra? Entonces pida el "barros cabra" ($ 7.500) que cada vez tiene más adeptos.

Se prepara igual al anterior, pero con ese tipo de queso que, para la ocasión, tiene bastante porcentaje de leche, por lo que se puede derretir y queda, francamente, increíble.

Ojo, no deje pasar la fecha y celebre el Día del Barros Luco este sábado en Liguria, el domingo está cerrado.

José Ramón

(Foto por @joseramon_277)

Hace más de cuatro años que la sanguchería José Ramón se lleva las loas de los que circulan por el barrio Lastarria y entran a probar sus preparaciones sabrosas y contundentes. Ahora que abrió hace dos meses un nuevo local en Vitacura, de seguro también se transformará en uno de los reyes del sector oriente.

Pase a cualquiera de las dos sucursales a celebrar el Día del Barros Luco, porque el de ahí vale la pena: lo hacen con 200 gramos de beef de asiento, trozado en láminas y muy blando, cocinado en una plancha.

En esa misma plancha es donde luego se derriten unos 100 gramos de queso mantecoso, que absorbe todo el jugo de la carne ($ 6.400).

Toda esa sabrosa mezcla va dentro de una marraqueta que hace "cranch" al mascarla.

Si quiere, también le puede agregar ají encurtido en vinagre que llega en su pocillo a su mesa.

¿Con qué combinar este sánguche? Con un schop de cerveza Sesión Ipa, cuyo amargor es ideal para acompañar a la carne y el queso ($ 4.000 el de 500cc).

ESTACIONAMIENTO: En Villavicencio 354, $ 1.200 la hora.