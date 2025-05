Fiesta de la Vendimia Valle del Maipo 2024: estos son los artistas del evento gratis en Parque Padre Hurtado

El Parque Padre Hurtado ya se prepara para la Fiesta de la Vendimia Valle del Maipo 2024.

Una celebración vitivinícola como las que se hacen en el campo, pero en pleno Santiago.

La que organiza el Gobierno de Santiago para celebrar la época de cosecha de uvas, pero también para dar a conocer la oferta y variedad que hay en este valle viñatero de la Región Metropolitana.

Su primera versión fue el año pasado en el Parque Padre Hurtado, encuentro al que asistieron más de 70.000 personas.

Vendimia-Maipo.jpg la-tercera

Foto: Vendimia Valle del Maipo

Y ahora se viene su segunda edición, que se realizará en el mismo pulmón verde de La Reina y nada menos que tres días, desde el viernes 12 y hasta el domingo 14 de abril.

Si eres fanático del vino prográmate para ir a la Fiesta de la Vendimia Valle del Maipo 2024, que ahí te espera una celebración con degustaciones en los stands de las viñas del valle, gastronomía y varias actividades en torno al vino.

Parrilla de artistas de la fiesta

Gepe-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Además de música en vivo, uno de los ganchos de esta celebración, que tiene entrada gratis.

De hecho, ya se confirmó la parrilla de artistas para los tres días e incluye los nombres de destacados grupos y solistas chilenos.

Así, el viernes la celebración en la Fiesta de la Vendimia Valle del Maipo 2024 será al ritmo de los éxitos de Gepe y los hits de Soda Stereo a cargo del grupo tributo Prófugos.

Tikitiklip-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Tikitiklip

En tanto el sábado se presentarán Los Vásquez y el tributo a The Beatles Get Back, mientras que el domingo será el turno de Tikitiklip y The Cops con las canciones de The Police, además de Bombo Fica en el humor.

Un lineup bien diverso para este evento, que promete ser uno de los imperdibles en Santiago para el mes de abril.

Si no te la quieres perder, tus entradas gratis las debes obtener a través de la plataforma Enoticket.

En el mismo sitio puedes comprar las copas para probar los vinos, que cuestan desde $ 10.000 e incluyen la copa y tickets de degustación.

Revisa también esta guía con más panoramas gratis para hacer en Santiago.

Foto principal: Juan Guarjado