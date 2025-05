Los mejores documentales estrenados en Netflix este año y que no te puedes perder

Mundos-Alienigenas.jpg Netflix

En cuatro episodios, esta docuserie invita a descubrir cómo podrían ser las criaturas extraterrestres que viven en los planetas que están fuera de nuestro Sistema Solar, los llamados exoplanetas.

Cómo también se alimentarían, reproducirían y evolucionarían son parte también de las interrogantes que busca dilucidar. Y lo hace combinando la ficción con la experiencia de científicos y expertos en diferentes áreas, desde astrofísicos hasta un parapentista y un halconero, pasando por biólogos y entomólogos, entre otros.

A lo que se suma el trabajo de documentalistas y animadores digitales, para imaginar cómo podría ser la existencia en esos desconocidos planetas, aplicando lo que se sabe acerca de la vida en la Tierra.

De esa forma, imagina la existencia de herbívoros gigantescos de seis alas o una super avanzada especie que al ver que su sol podría quemar el planeta debe buscar uno nuevo para habitar.

Un fascinante, colorido, didáctico y, en momentos, conmovedor recorrido más allá de nuestro sistema planetario.

Descansa en paz, Dick Johnson

Descansa-en-paz-Dick-Johnson-2-ok.jpg la-tercera

Descansa en paz, Dick Johnson | Netflix

La cineasta Kirsten Johnston decide plantar cara a esa certeza que todos evaden: la muerte. Bordeando los 70 años, su padre, Dick, sufre de demencia senil y decide prepararse para la llegada de ese hecho inevitable.

Lo hace con este documental, donde registra los cambios en la vida de este sicólogo que acaba de jubilar y también escenificando las diferentes maneras en que él podría morir de forma accidental.

Así, la documentalista recrea escenas donde su padre cae de las caleras, sufre un tropezón en la calle o es golpeado con una gran madera por un obrero de la construcción.

También imagina su llegada al cielo, donde baila con su esposa fallecida y come toda la torta de chocolate posible, que es lo más lo hace feliz.

Un ejercicio con el que ambos se preparan para la muerte de Dick de manera realista, con ingenio y humor y, que de paso, nos deja uno de los mejores documentales Netflix 2020.

Carmel-2-ok.jpg la-tercera

Carmel: ¿quién mató a María Marta?

La historia de María Marta García Belsunce tiene a todos enganchados en Netflix, tal como mantuvo atentos a los argentinos durante años.

Es que su caso tiene muchos ingredientes que alimentan el morbo, el de una mujer de clase acomodada que fue asesinada, en octubre de 2002, en su casa ubicada en el Carmel, un country -o barrio privado- en las afueras de Buenos Aires.

Al comienzo se pensó que había sufrido un accidente en el baño, pero pronto los orificios en su cabeza revelaron que se trató de un crimen en el que, según la fiscalía, estaría involucrada su familia.

Un historia que por más de una década acaparó portadas de diarios y progrmas de TV y que ahora se resume en esta adictiva miniserie documental de cuatro capítulos, tan atrapante como la mejor de las novelas policiales.

El-caso-Watts-2-ok.jpg la-tercera

El caso Watts: el padre homicida | Netflix

La madrugada del 13 de agosto de 2018, Shanann Watts y sus hijas de cuatro y tres años, Bella y Celeste, desaparecieron de su casa en Frederick, Colorado. Un hecho que tendría un desenlace trágico y que revive este documental.

Quizás el resto del mundo ni se enteró del hecho, pero en Estados Unidos causó conmoción porque pronto se sabría que en realidad Shanann y las pequeñas estaban muertas.

Fue el mismo asesinó quien lo confesó, pese a que en un comienzo negó todas las acusaciones. ¿Quién era? Como lo revela el nombre del documental, fue su esposo y padre de las niñas quien las mató, Chris Watts.

La documentalista Jenny Popplewell reconsruye esta espeluznante historia casi como un thriller perfecto, donde se mantiene el suspenso en todo momento y donde las piezas del puzzle encajan poco a poco. Un registró que, además, realizó solo con videos sin editar, la mayoría grabados por Shannan a lo largo de su matrimonio.

Song-exploder-3-ok.jpg la-tercera

Song Exploder | Netflix

Si eres fanático de la música, puede que ya conozcas Song Exploder, el podcast que en 2014 creó el músico Hrishikesh Hirway con una premisa simple: desmenuzar junto a sus mismos creadores una de sus canciones.

Eso lo que hace en cada uno de sus episodios, dedicado a un tema en particular y por donde han pasado desde Bjork hasta Metallica, pasando por Lorde, Iggy Pop, The Postal Service, Solange, U2, Wilco, Carly Rae Jepsen y una larga lista más.

Tanto popular es, que ahora se convirtió en una serie documental de Netflix, que tiene el mismo nombre del podcast.

En su primera temporada, la docuserie debuta con cuatro capítulos, con Alicia Keys junto a Sampha, Lin-Manuel Miranda, Ty Dolla $ign y R.E.M. como protagonistas de cada uno.

Imperdible es el de estos últimos, donde los cuatro integrantes originales la de banda de Athens cuentan la historia detrás de su clásico Losing my religion y donde Michael Stipe confiesa que esa canción con mandolina y palmas en plena era grunge, "fue un error".

El dilema de las redes sociales

Ei-dilema-de-las-redes-sociales-2-ok.jpg la-tercera

El dilema de las redes sociales | Netflix

Si eres de los que les cuesta despegarse del celular, entonces este documental te hará cuestionarte varias cosas.

En El dilema de las redes sociales, el director Jeff Orlowski desenmascara el lado más oscuro de aplicaciones como Twitter, Instagram y Facebook.

Lo hace por un lado entrevistando a varios ejecutivos y desarrolladores que pasaron por estas y otras empresas de Silicon Valley, que conocen desde adentro lo que realmente buscan con estas apps.

Por otro, introduce una ficción dramatizada donde una familia sirve como ejemplo para mostrar el daño que provocan estas tecnologías.

Plantea varios asuntos inquietantes, como que las redes sociales más que conectar a las personas buscan cambiar sus conductas de manera de que pasen más tiempo en ellas, al punto de que se convierta en adicción.

O la idea de que en realidad están aplicaciones no son un producto gratuito, sino más bien el usuario es el producto. Como para pensarlo dos veces antes de seguir scrolleando.

Para bien o para mal

Para-bien-o-para-mal-1-ok.jpg la-tercera

Para bien o para mal | Netflix

¿Quién no tiene un amigo o conocido que haya recomendado alguna terapia alternativa? Y de seguro más de uno se entusiasmó con alguna de las que aparecen en esta reveladora serie documental de Netflix, ya sea la aromaterapia, el ayuno o la terapia con veneno abejas.

Esas y otras tendencias de la llamada industria del wellness o bienestar se ponen bajo la lupa en los seis episodios de Para bien o para mal. Aunque pone en entredicho lo de “bienestar”, porque muestra el lado más oscuro de estas terapias.

Cada capítulo se centra en una particular, como la leche materna, que está muy de moda entre los fisiculturistas, quienes la consumen como suplememento nutritivo pese a que, como señalan expertos acá, puede contener tantas bacterías como el agua del alcantarillado. Eso, sin mencionar que en EE.UU. los bancos de leche no alcanzan a reunir la cantidad suficiente para alimentar a niños pequeños que la necesitan.

O los aceites escenciales, los que se utilizan en la aromaterapia, que mueven miles de millones en el mundo, a pesar de que se ha demostrado que algunos pueden ser tóxicos.

El ayuno, el sexo tántrico, la ayahuasaca y la terapia con veneno de abejas también se son desenmascarados en interesante documental.

Los-Más-Buscados-del-Mundo-3.jpg Netflix

Los más buscados del mundo | Netflix

Hay que admitir que los documentales relacionados con el crimen tienen un innegable magnetismo, tal como posee esta docuserie de Netflix.

En cinco capítulos presenta los perfiles y la audacia de cinco criminales de distintos lugares del planeta que han logrado evitar la captura “a pesar de las abultadas recompensas y búsquedas globales”, algunos por varias décadas.

Entre ellos al mexicano Reynaldo “El Mayo” Zambada, quien, como se lee en algunas páginas de internet, habría asumido el liderazgo del temido Cártel de Sinaloa en 2016, reemplazando en el cargo al famoso Joaquín “El Chapo” Guzmán.

También se retrata a Félicien Kabuga, el empresario acusado de financiar el genocidio en Ruanda. Su dinero compró los machetes con que en 1994 los hutus mataron a más de 800.000 integrantes de su clan rival, los tutsi.

Street-food-bolivia-listo-.jpg la-tercera

Street Food Latinoamérica | Netflix

Si te tentaste con los puestos callejeros de Singapur y los carritos de comida de la India en Street Food Asia, te pasará lo mismo con la serie documental Street Food Latinoamérica.

En esta ocasión llega al continente para maravillar con las historias de los cocineros que le ponen sazón a las calles de seis países del continente: Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Bolivia.

Son en total seis capítulos, uno por cada país, de 30 minutos aproximadamente, que no solo te harán salivar con sus preparaciones, esas que de seguro te darán ganas de querer correr para ir a probarlas.

También te van a emocionar, porque la serie también viaje a través de la cultura gastronómica de estos países, con personajes llenos de entrega, cariño y sazón, como las cholitas de La Paz o las cocineras de la Plaza de la Perseverancia, en Bogotá.

Ciudad-del-Miedo-2.jpg Courtesy of Netflix

Ciudad del miedo | Netflix

Profuso en material de archivo y entrevistas es este recomendable documental, que muestra el trabajo en conjunto realizado por la justicia y el FBI, durante los 70 y 80, para juzgar a los jefes de la Cosa Nostra, que tenía literalmente secuestrada a la Gran Manzana.

A la cabeza de las familias Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese, capos como Paul Castellano y Tony “Ducks” Corallo, entre otros, lideraban una red criminal, ligada al cobro por protección, las apuestas ilegales y el narcotráfico, dentro de varios ilícitos.

Sin embargo, a fines de los 70 y comienzos de los 80 las cosas empezaron a cambiar, cuando el FBI puso sus ojos en la herramienta que podría llevar a los padrinos de la mafia a la cárcel: la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

Hasta aparece un joven Donald Trump, cuando manejaba la constructora familiar y tuvo, tal vez, alguna relación con la Cosa Nostra.

El-Negocio-de-las-Drogas.jpg la-tercera

El negocio de las drogas | Netflix

La serie El negocio de las drogas es una documentada visión sobre la industria del narcotráfico y de los efectos de los estupefacientes entre quienes los consumen.

Tiene como guía del recorrido a la ex agente de la CIA, Amaryllis Fox, quien es la encargada de llevar al espectador, en su doble papel de conductora y de entrevistadora, a través de seis capítulos.

Ojo: cada uno se enfoca en una sustancia ilícita específica, como la heroína, la metanfetamina y la cocaína.

Misterios sin resolver

Misterios-sin-resolver-2.jpg Courtesy of Netflix

Misterios sin resolver | Netflix13

Más de 30 años después de su creación, Misterios sin resolver -la serie que marcó un antes y un después para el suspenso en TV-, retorna de la mano de Netflix, buscando cautivar a las nuevas generaciones con su “clásica” mirada a indescifrables casos policiales y paranormales.

A diferencia de los capítulos de su transmisión original entre 1987 y 2010 que ofrecían cuatro, ahora cada episodio se centra en un solo caso.

Las desapariciones son el ingrediente princial en este revival, que tiene la firma John Cosgrove y Terry Dunn Meurer, creadores del Misterios sin resolver original, y Shawn Levy, productor de Stranger things.

Mucho mucho amor

Walter-Mercado-1-ok.jpg la-tercera

Mucho mucho amor

Pese a que en Chile es practicamente un desconocido, en el resto de Latinoamérica y en la comunidad hispanoparlante de EE.UU. el astrólogo Walter Mercado era toda una celebridad. Si hasta el Museo de Historia de Miami dedicó una exposición exclusiva a su figura.

Ahora este documental le rinde homanaje a este personje extravagente, que fascinaba no tanto por sus predicciones como por su desplante y su look kitsch, con peinados de señora mayor, vestido con túnicas y capas con lentejuelas o pintadas a mano y luciendo enormes joyas en sus manos y cuello.

Una mezcla imposible entre Liberace, Yolanda Sultana y Sun Ra, que entregaba las predicciones para piscis, libra y escorpión sentado sobre un gran trono dorado.

Atleta-A-3.jpg Melissa J. Perenson / Netflix

Atleta A | Netflix

En agosto de 2016, poco antes de que el equipo de gimnasia de Estados Unidos se presentara en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el diario IndyStar publicó un artículo sobre abusos sexuales en el equipo. Ese solo el inicio de la oscura trama que hoy revive Atleta A.

Este último es el documental, dirigido por Bonni Cohen y Jon Shenk, que toma como inicio de su relato la nota de los periodistas Marisa Kwiatkowski, Mark Alesia y Tim Evans, donde afirmaban que USA Gymnastics encubrió casos de abuso.

Solo la punta de un profundo iceberg que hablaba sobre cómo la organización encargada del equipo de gimnasia olímpico había desestimado acusaciones contra entrenadores y preparadores, y donde fue clave la presencia de uno de sus dirigentes, Steve Penny.

Jeffrey-Epstein-2.jpg la-tercera

Jeffrey Epstein: asquerosamente rico | Netflix

En agosto de 2019, en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, encontraron muerto a Jeffrey Epstein. Pero su aparente suicidio no pudo dejar atrás los años que el magnate abusó de su poder y que hoy reviven en la docuserie subtitulada Asquerosamente rico.

Los cuatro capítulos de esta serie documental, dirigida por Lisa Bryant, revelan sus contactos con una red internacional de tráfico sexual, y lo hace a través de los recuerdos de sus víctimas.

Las historias descubiertas por la periodista británica Vicky Ward, de la revista Vanity Fair, cuando su editor Graydon Carter, le encargó escribir un perfil del exitoso, pero a la vez elusivo magnate de las finanzas. Sin embargo, lo que ella encontró era lo opuesto al brillo del éxito.

Un amor secreto

Un-amor-secreto-1-ok.jpg la-tercera

Un amor secreto | Netflix

El actor Chris Bolan (Billions) debuta como director y guionista con esta bonita historia, que casi estuvo de mantenerse en secreto de por vida.

Es la de Terry Donahue y Pat Henschel, dos mujeres que durante más de 65 años mantuvieron en reserva su relación de pareja, incluso frente a sus familias. El rechazo de los demás era su principal miedo para revelarla.

Ya cuando tenían una edad avanzada decidieron contarla y compartir su amor, justo en un período de cambios importantes para esta mujeres, que se conocieron en 1947 y que nunca más se separaron.

Un relato de amor incondicional y de entrega total por el otro que debes ver con un paquete de pañuelos en la mano y que, al igual que otros documentales LGTBQ+, como Circus of Books, tiene como productor al Rey Midas de la TV, Ryan Murphy (Glee, Pose).

Disclosure-2-ok.jpg la-tercera

Disclosure | Netflix

Justo en el Mes del Orgullo, Netflix estrena este documental, que reflexiona sobre la representación de las mujeres y hombres trans en el cine y en la TV estadounidense.

Frente a la cámara del director Sam Feder se sienta a hablar una lista larga de actores, actrices y cineastas transgénero, como Trace Lysette, Jen Richards, MJ Rodríguez, Lilly Wachosky y Laverne Cox, la recordada Sophie Burset de la serie Orange is the New Black y una de las productoras ejecutivas de esta cinta.

Desde sus distintas experiencias, van analizando con profundidad los roles transgénero que se han mostrado a lo largo de los más de 100 años del cine y también en la TV.

Así, recuerdan todas las ocasiones en que las personas trans han sido ridiculizadas, humilladas y violentadas en la pantalla, condicionando las actitudes del público y la sociedad hacia sus historias.

El mismo día en que se publicaban sus memorias en Norteamérica, Michelle Obama se embarcó en un gira promocional de Mi historia, sin imaginar que solo 15 días después su autobiografía se convertiría en el libro más vendido de 2018 en EE.UU.

Becoming-2.jpg NETFLIX

Ese mismo tour es el que revive Becoming: mi historia, documental que llega a Netflix dirigido por Nadia Hallgren y que es la tercera colaboración entre la plataforma de streaming y la productora de los Obama, Higher Ground, tras American factory y Campamento extraordinario.

Varios detalles y anécdotas que ya forman parte del libro biográfico se muestran aquí, pero adquieren nueva vida al salir de su propia boca o de quienes han sido parte del camino que la llevó al lugar de relevancia en que ahora se encuentra.

Desde sus días como una niña decidida a llegar lejos, a pesar de venir de una familia afroamericana de clase trabajadora, pasando a ser una estudiante modelo de Princeton y Harvard y después a Washington, de la mano de su no menos famosa pareja.

Llevaba más de una década en prisión, cuando el caso de Cyntoia Brown se hizo conocido, incluso, con un hashtag en Twitter, en que artistas como Rihanna y Lana del Rey, pedían que el estado de Tennessee revisara el fallo de esta joven ad portas de cumplir los 30 años.

Condena y Redención la-tercera

Lo anterior, porque Brown fue sentenciada a cadena perpetua por el delito de homicidio, prostitución y robo, cuando tenía tan sólo 16 años.

Lo que en 2004 fue encontrado un juicio justo, al tiempo se consideró desmesurado, por varias razones. La más importante: se trataba de prostituta a una menor que era explotada sexualmente, y que asesinó a un hombre de 43 años que abusó de ella.

Sobre este hecho verídico trata el documental de Daniel H. Birman, Condena y Redención, el caso de Cyntoia Brown, que en más de una hora muestra la historia de esta joven que, desde los 12 años, se arrancaba de casa, y consumía alcohol y drogas.

Durante 35 años, en Los Angeles, Estados Unidos, funcionó Circus of Books, una librería pequeña, de barrio, atendida por sus dueños.

Circus-of-books-ok.jpg la-tercera

La frecuentaba, sobre todo, la comunidad gay de la ciudad, que llegaba ahí a hojear libros sobre homosexualidad y diversidad sexual.

Aunque para ser honestos, lo que más se vendía ahí era lo que estaba detrás de una puerta a la que solo podían entrar los mayores de 18 años. ¿Qué se guardaba con tanto recelo? Porno gay de lo más variado, desde revistas hasta VHS, los formatos más populares en la era preinternet.

Ahora su historia se rescata en Circus of Books, documental de Netflix que es más bien el relato de la vida de sus dueños, Karen y Barry Mason, un matrimonio amable y gentil.

Un registro de tono casero, íntimo y tremendamente emotivo, que pasa a engrosar la lista de los títulos LGBTIQ+ que hay que ver en Netflix.

Millones de personas ya han visto esta docuserie producida por ESPN y Netflix, centrada en la leyenda del básquetbol Michael Jordan y la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls. Una época que, como lo saben los amantes de este deporte, también sería la última para Jordan junto a los Bulls.

El-ultimo-baile-1.jpg Andrew D. Bernstein

Tiene jugosas revelaciones, además de una sucesión de hechos biográficos, deportivos y anecdóticos que la convierten en una de las más entretenidas series documentales de Netflix, que puede ser vista tanto por amantes del deporte como por el público en general.

Discriminación, malos procedimientos judiciales, falta de criterios y un sinfín de otras razones fueron las que llevaron a los abogados, Barry C. Scheck y Peter Neufeld, a crear una organización que sacara de la cárcel, a través de pruebas de ADN, a presos que estaban ahí injustamente.

proyecto-inocencia-1.jpg la-tercera

Así, nació en 1992 Proyecto Inocencia, el nombre que da vida a una serie documental basada en la realidad, en que se cuenta cómo fue el procedimiento para liberar a ocho personas, luego que esta oficina tomara los casos.

En los nueve capítulos –cada uno de cerca de una hora–, te enfrentarás con un trato despiadado a quien no tiene los ingresos para apelar la sentencia y, también, al mal uso de la ciencia como método de prueba.

una producción que te hará pensar en la fiabilidad del sistema de justicia, pero sobre todo en el trabajo que está haciendo Proyecto Inocencia, que a la fecha ha liberado a más de 350 personas, incluso algunas que estaban condenados a pena de muerte.

LA-Originals-1-ok.jpg la-tercera

LA Originals | Netflix

Este documental muestra la historia de dos pioneros del hip hop que quizás los fans más acérrimos conozcan, pero que son dos completos anónimos para el público general.

Ellos son el fotógrafo Estevan Oriol y el tatuador Mister Cartoon, dos leyendas de los barrios marginales de California, los LA Originals a los que hace referencia el título de este documental.

Unos desconocidos para el mundo, pero todos unos genios para artistas como Eminem, Snoop Dogg y Cypress Hill, quienes llenan de elogios a estos pioneros del arte chicano.

Crip-Camp-2.jpg la-tercera

Crip Camp | Netflix

Tras producir para Netflix el documental que este año ganó un Oscar, American Factory, Michelle y Barack Obama vuelven a la plataforma con un segundo título, también documental.

Campamento extraordinario registra la historia de los adolescentes que llegaron hasta un campamento de verano, cuando lo manejaba un grupo de hippies y recibía a personas con capacidades diferentes.

La idea de su director, Larry Allison, era ofrecerles a sus campistas el poder disfrutar de las vacaciones como una persona común, siendo parte de diferentes actividades.

Lo que él ignoraba en ese momento, a inicios de los 70, es que ahí nacería un gran movimiento.

Los-problemas-de-la-quimica.jpg la-tercera

Los problemas de la quimica | Netflix

A mediados de la década de 2010, dos casos que se ligaban a los laboratorios de criminalística de Massachusetts, EE.UU., remecieron los cimientos del manejo de la justicia en ese estado. Un oscuro pasaje que revive en Los problemas de la química.

A través de sus cuatro episodios, la miniserie documental de Netflix revive esa historia, donde se mezclaron los caminos de los condenados por tráfico de drogas ilícitas, sus abogados y los fiscales que los acusaban con los de dos mujeres expertas en química.

Sus nombres eran Sonja Farak y Annie Dookhan, y ambas trabajaban en laboratorios estatales, en diferentes esquinas de Massachusetts, viendo si eran o no sustancias ilícitas las muestras que la policía les hacía llegar para acusar o no de tráfico a un sospechoso.

En el caso de Farak, ella trabajaba en el Laboratorio de Amherst cuando comenzó a tomar parte de la evidencia que debía analizar para consumo propio. Poco a poco, como lo revela Los problemas de la química, se hizo adicta.

En Boston, en tanto, Dookhan se convertía en la empleada modelo del laboratorio de drogas de la ciudad, haciendo cuatro veces más rápido el trabajo de testeo de muestras que sus compañeros de labor.

Rey-Tigre-2.jpg la-tercera

Rey Tigre l Netflix

En ocasiones la realidad es aún más extraña que el más retorcido de los guiones de una película de Hollywood, como lo demuestra Rey Tigre, la serie documental de Netflix que muestra la increíble historia del dueño de un zoológico en Oklahoma.

Aunque su nombre real es Joe Schreibvogel -y en la actualidad se hace llamar Joe Maldonado-Passage-, luego de crear a fines de los 90 su reserva de animales, en especial tigres y leones, se hizo llamar Joe Exotic.

Fue con este nombre que se hizo parte de la cultura popular del medio oeste norteamericano, encabezando el Greater Wynnewood Exotic Animal Park -o G.W. Zoo-, la mayor reserva de tigres en cautiverio de Estados Unidos.

Pero como lo revelan los siete capítulos del programa documental, dirigido por Rebecca Chaiklin y Eric Goode, Exotic y su parque estaban lejos de la normalidad.

Justicia-para-el-pequeño-Gabriel.jpg la-tercera

Justicia para el pequeño Gabriel | Netflix

Este aterrador documental que retrata lo sucedido en EE.UU., en 2013. Ese año, un niño era torturado y asesinado, por su madre y el novio de esta.

Brian Knappenberger, el mismo del documental Nobody Speak: Trials of the Free Press, dirigió los seis capítulos –de una hora cada uno–, en que nos involucra e informa de este crimen que reveló graves problemas en los sistemas protección que no pudieron salvarlo.

La producción parte justamente el año de muerte de Gabriel Fernández, para luego mostrar los abusos a que fue sometido hasta los ocho años, a través de imágenes, audios y relatos estremecedores que se presentaron durante el juicio en Los Ángeles, como el de policías y paramédicos que vieron las condiciones del cuerpo, en sus últimos momentos.

Se trata de una historia de violencia infantil, realmente espeluznante.

cuaron.jpg la-tercera

Camino a Roma | Netflix

Este documental nos lleva a la mente de Alfonso Cuarón y revela cómo nace y cómo se realizó esta la fantastica película Roma.

Ganadora al Oscar a Mejor Película Internacional, Mejor Director y Mejor Fotografía, el filme es una de las grandes películas recientes

Por lo mismo quien nos relata esta aventura es el mismo Cuarón y muestra también el detrás de cámara de escenas icónicas del filme.

Ver este Camino a Roma hace que den ganas de volver a la película, ya que entrega información y nuevas perspectivas, como la realización de la escena del parto de la protagonista o el “Halconazo”.

Quién-Mató-a-Malcolm-X_.jpg la-tercera

Quien mato a Malcolm X | Netflix

Tras cincuenta y cinco años del brutal asesinato de uno de los personajes más relevantes de la historia afroamericana del siglo pasado, ¿ Quién mató a Malcolm X ? viene hacer justicia a este enigmático crimen. Y atención, hay rumores que este caso puede ser reabierto tras las evidencias expuestas en el documental.

Con una deficiente investigación policial e intereses políticos ocultos, detrás de la muerte de Malcolm X hay grandes secretos que son revelados en este documental.

Con tres hombres condenados por esta muerte, la culpabilidad de dos de ellos es un misterio y tema de debate para diversos historiadores norteamericanos. ¿Cómo ellos dos podrían haber matado a Malcolm si ninguno estaba en la escena del crimen?

La-Tierra-de-noche-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Netflix

Cuando cae el sol el reino animal es muy diferente. Algunas especies salen a cazar, otras se refugian de las amenazas y varias prefieren a aparearse bajo las estrellas.

Este título es un registro de lo que pasa en la naturaleza cuando la noche cae sobre nuestro planeta.

Y olvídate de esos programas de naturaleza con pésima luz donde apenas se divisa a un león moverse y uno que otro primate medio borroso. Esto es otra cosa.

Se trata de una producción de lujo, en la que se utilizaron para los registros cámaras con tecnología que, por primera vez, se usan para este fin, como unas ultra sensibles a la la luz de la luna y otras infrarrojas.

Y ojo que veras imágenes de Alaska hasta la Isla de Borneo, pasando por las costas de Noruega, el desierto de Perú y la sabana africana, entre muchos más, son lugares que registraron osados camarógrafos junto a profesionales científicos.

Pandemia-3-OK.jpg la-tercera

Pandemia | Netflix

En días de alerta mundial por el coronavirus, bien vale ver este títulos, uno de los documentales Netflix 2020 destacados.

La influenza es el tema que aborda, un virus que en 1918 fue la causa de muerte de entre 50 y 100 millones de personas y que, según los expertos entrevistados en el documental, en algún momento volverá a atacar con igual fiereza.

En la serie podemos ver a médicos de pueblo que hacen lo que pueden con escasez de recursos, y a otros que en India luchan por contener brotes que amenazan a millones.

Hasta Bill Gates y su fundación, preocupada por el tema, aparecen aquí, sin olvidar a los científicos, audaces, geniales e ingeniosos, que están en búsqueda de una vacuna que combata todas las cepas del virus.

También aparecen los anti vacunas, en contraposición a muchas familias pobres de sitios como Guatemala que quisieran vacunarse, pero donde no existen los recursos para hacerlo.

nisman-OK.jpg la-tercera

Nisman | Netflix

¿Te acuerdas del caso de Alberto Nisman, el fiscal argentino que estaba investigando el atentado a la AMIA y que apareció muerto en el baño de su departamento?

Esta mini serie documental trata de desenmarañar el misterio tras esa muerte y también el manto de dudas que después de 25 años sigue manteniéndose sobre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, un caso siniestro en que se ha visto involucrada incluso la ex presidente y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández.

Un documental muy bien construido y atrapante como el mejor de los thrillers políticos de los últimos años.

El-Pepe-OK.jpg la-tercera

El Pepe, Una Vida Suprema | Netflix

El cineasta serbio, Emir Kusturica, lanza aquí un homenaje a José "Pepe" Mujica, un retrato en que no disimula su admiración por este peculiar político uruguayo que llegó a la presidencia de su país rodeado de austeridad, idealismo y coherencia.

Aquí podemos ver a Mujica en actividades cotidianas, mientras conversa con Kusturica de lo humano y lo divino, y larga esas frases para el bronce, entre poéticas y pragmáticas, que lo han hecho famoso en el mundo.

Un bonito registro plagado de campo, tango y política.

